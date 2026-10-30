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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Perkiraan susunan pemain Ajax: Míchel melakukan perubahan di sejumlah posisi jelang laga besar melawan AZ

Ajax vs AZ Alkmaar
Ajax
AZ Alkmaar
Eredivisie

Ajax menjamu AZ pada Sabtu dalam laga besar Vriendenloterij Eredivisie. Míchel Sánchez akan menurunkan tim yang kuat untuk kubu Amsterdam, menurut prediksi Voetbalzone. Laga ini dimulai pukul 21.00 dan disiarkan langsung di ESPN 2. 

Daley Blind masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir laga melawan Sparta Rotterdam dan tersedia untuk menghadapi AZ, meski pemain veteran itu tidak akan menjadi starter. Hal yang sama berlaku bagi Steven Berghuis yang sudah kembali bugar. Caio Henrique, Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Simon Adingra, dan Oliver Edvardsen tidak bisa dimainkan.

Marc ter Stegen akan menjaga gawang, sementara Lucas Rosa menjadi starter di posisi bek kanan. Aaron Bouwman kembali mengisi posisi bek tengah, sedangkan Youri Baas bergeser dari bek kiri ke jantung pertahanan. Owen Wijndal akan mengisi sisi kiri.

Tidak ada kejutan di lini tengah Ajax. Jorthy Mokio dan Sofyan Amrabat bertugas menjaga keseimbangan dan kendali permainan. Julian Brandt menjadi penghubung ke lini serang tuan rumah.

Kapten Davy Klaassen kembali dimainkan sebagai pemain sayap kanan, sehingga Viktor Tsyhankov tersisih. Tolu Arokodare dan Abdellah Ouazane melengkapi lini depan tim asuhan Míchel untuk menghadapi AZ.

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AJX

AJX

Eredivisie

31 Okt 2026

AZ

AZ

Ajax mendapat suntikan kepercayaan diri berkat kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Sparta. Sebaliknya, AZ mengincar kemenangan untuk menebus kekalahan 0-2 di kandang dari FC Twente pekan lalu, ketika lawan mereka itu menghantam telak pada menit-menit akhir.

Prediksi susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.

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