Ajax menghadapi FK Vojvodina pada Kamis malam dalam laga leg kedua putaran kedua kualifikasi Conference League. Pelatih Míchel tampaknya tidak menyiapkan banyak kejutan. Duel di Johan Cruijff ArenA dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di saluran utama Ziggo Sport.

Maarten Paes kembali berdiri di bawah mistar untuk Ajax, yang pekan lalu menang 4-1 di kandang tim Serbia itu. Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind, dan Caio Henrique membentuk lini belakang tim Amsterdam dari kanan ke kiri. Owen Wijndal pun harus turun ke bangku cadangan.

Juga tidak ada kejutan besar di lini tengah Ajax. Youri Regeer harus menjaga kontrol permainan, dengan Davy Klaassen dan Oscar Gloukh ditugaskan untuk menjalin koneksi dengan lini serang.

Steven Berghuis (kanan) dan Mika Godts (kiri) bertugas menghadirkan ancaman dari kedua sayap di lini depan. Kasper Dolberg menjadi penyerang paling depan dalam sistem yang digunakan Míchel. Rekrutan anyar Marcos Leonardo, yang mendapat menit bermain saat melawan Burnley pada Minggu, boleh berharap tampil sebagai pemain pengganti.

Jika Ajax tidak benar-benar dikejutkan oleh Vojvodina, maka pada putaran ketiga kualifikasi kemungkinan akan menyusul duel dua leg melawan Shelbourne FC pada 6 dan 13 Agustus. Klub Irlandia itu memenangi leg pertama putaran kedua kualifikasi dengan skor 5-2 atas klub Estonia, Nõmme Kalju FC.

Play-off berpeluang digelar pada 20 dan 27 Agustus. Jika Ajax mampu melewati semuanya, undian fase liga akan berlangsung pada 28 Agustus. Turnamen utama dengan enam lawan dimulai pada 15 Oktober.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.