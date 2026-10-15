Ajax mengawali petualangan di Conference League dengan bertandang ke markas Hajduk Split pada Kamis. Pelatih Míchel Sánchez diperkirakan tetap mengandalkan sebagian besar pemain yang biasa diturunkan, meski ada satu perubahan di lini depan, menurut prediksi Voetbalzone. Laga Eropa ini dimulai pukul 18.45 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Kasper Dolberg, Steven Berghuis, Daley Blind, Caio Henrique, Anton Gaaei, Simon Adringa, dan Yves Bissouma tidak masuk skuad Ajax. Namun, Míchel membawa kiper Aymean El Hani dan gelandang Mohamed Abdalla ke Split.

Marc ter Stegen akan menjaga gawang Ajax. Lucas Rosa di kanan dan Owen Wijndal di kiri diperkirakan menjadi bek sayap saat menghadapi Hajduk. Thilo Kehrer dan Youri Baas mengisi jantung pertahanan Ajax.

Sofyan Amrabat bertugas menjaga keseimbangan di lini tengah, sementara kapten Davy Klaassen menyumbangkan pengalaman. Julian Brandt menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan Ajax.

Viktor Tsygankov bertugas menciptakan ancaman dari sisi kanan. Kali ini, Míchel memilih Abdellah Ouazane, bukan Oscar Gloukh, di sayap kiri. Tolu Arokodare, yang mencetak gol saat menghadapi NEC, menjadi tumpuan di lini depan.

Pertandingan berikutnya HAS Conference League 12.45 AJX

Ajax mengincar hasil yang lebih baik setelah ditahan imbang NEC 1-1 dalam laga yang mengecewakan. Hajduk memuncaki klasemen liga Kroasia setelah menang 2-1 atas rival bebuyutan mereka, Dinamo Zagreb, pada akhir pekan lalu.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Klaassen, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.