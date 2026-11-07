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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Perkiraan susunan pemain Ajax: apakah Julian Brandt jadi starter melawan FC Twente?

FC Twente vs Ajax
FC Twente
Ajax
Eredivisie

Ajax mengincar kemenangan keenam beruntun saat menghadapi FC Twente Minggu ini. Pertanyaan besarnya kini: apakah Julian Brandt akan pulih tepat waktu untuk laga di Enschede? Pertandingan di Grolsch Veste dimulai pukul 14.30 dan disiarkan langsung di ESPN 1. 

Míchel Sánchez tetap memasang Lucas Rosa di posisi bek kanan dan Owen Wijndal di bek kiri saat menghadapi Twente. Aaron Bouwman menggantikan Thilo Kehrer, sementara Dies Janse menjadi bek tengah lainnya.

Karena Sofyan Amrabat cedera, Youri Baas kembali digeser ke lini tengah Ajax. Jorthy Mokio dan Julian Brandt melengkapi lini tengah tim asal Amsterdam itu. Brandt absen saat menghadapi FC Midtjylland, tetapi Míchel telah menyampaikan harapannya agar pemain asal Jerman itu segera kembali bermain. 

"Julian selalu menjadi opsi yang bagus. Dia pemain penting bagi kami. Pada akhirnya, kami akan mengambil keputusan berdasarkan perkembangan pemulihan para pemain menjelang Minggu," kata pelatih asal Spanyol itu dalam sesi jumpa pers pada Jumat.

Kapten Davy Klaassen akan menjadi penyerang sayap kanan yang bermain agak ke belakang, dengan Abdellah Ouazane di sayap kiri. Tolu Arokodare, yang kerap mencetak gol, menjadi tumpuan serangan di posisi penyerang tengah Ajax.

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TWE

TWE

Eredivisie

08 Nov 2026

AJX

AJX

Ajax menjalani pekan yang baik dengan kemenangan atas AZ (1-0) dan kemenangan telak 1-6 atas Midtjylland. Twente menambah kepercayaan diri berkat kemenangan 3-1 atas Pafos di Conference League.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Baas, Mokio, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.

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