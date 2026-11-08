Ajax memburu kemenangan keenam beruntun saat menghadapi FC Twente Minggu ini. Pertanyaan besarnya kini: apakah Julian Brandt akan fit tepat waktu untuk laga di Enschede? Pertandingan di Grolsch Veste dimulai pukul 14.30 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Míchel Sánchez tetap menempatkan Lucas Rosa di posisi bek kanan dan Owen Wijndal di bek kiri saat menghadapi Twente. Aaron Bouwman menggantikan Thilo Kehrer, sementara Dies Janse menjadi bek tengah lainnya.

Karena Sofyan Amrabat cedera, Youri Baas kembali digeser ke lini tengah Ajax. Jorthy Mokio dan Julian Brandt melengkapi lini tengah klub Amsterdam itu. Brandt absen saat menghadapi FC Midtjylland, tetapi Míchel segera menyatakan harapannya agar pemain asal Jerman itu bisa segera kembali bermain.

"Julian selalu menjadi opsi yang bagus. Dia pemain penting bagi kami. Pada akhirnya, kami akan mengambil keputusan berdasarkan bagaimana kami melihat pemulihan para pemain menjelang Minggu," kata pelatih asal Spanyol itu dalam sesi jumpa pers Jumat.

Kapten Davy Klaassen akan menjadi starter sebagai penyerang sayap kanan yang bermain agak ke belakang, dengan Abdellah Ouazane di sayap kiri. Tolu Arokodare, yang kerap mencetak gol, menjadi tumpuan serangan di posisi penyerang tengah Ajax.

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Ajax menjalani pekan yang baik dengan kemenangan atas AZ (1-0) dan kemenangan telak 1-6 atas Midtjylland. Twente menambah kepercayaan diri berkat kemenangan 3-1 atas Pafos di Conference League.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Baas, Mokio, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.