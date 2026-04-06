Perkembangan terbaru yang memalukan Al-Hilal dalam upaya mendatangkan kembali Cancelo dari Barcelona

Tampaknya sebuah kisah menarik akan segera mencapai puncaknya di Camp Nou, di mana impian dan ambisi saling bertautan, atau mungkin berlanjut dengan cara yang tak terduga.

Barcelona berusaha dengan tenang untuk mempertahankan salah satu bintang utamanya saat ini, bek sayap Portugal João Cancelo, yang dipinjamkan dari Al-Hilal Saudi.

Klub Catalan ini mengontrak Cancelo pada Januari lalu, yang datang dari klub Al-Hilal Saudi sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim ini.

Ini merupakan periode kedua bagi pemain Portugal berusia 31 tahun tersebut bersama Barça, setelah pengalamannya yang sukses pada musim 2023-2024 ketika ia dipinjamkan dari Manchester City Inggris.

Menurut Fabrizio Romano, jurnalis Italia yang spesialis dalam transfer pemain dan pelatih di Eropa, Cancelo menunjukkan keinginan yang jelas untuk tetap berada di skuad Barcelona, dan klub menyambut langkah ini, asalkan sang pemain setuju untuk menyesuaikan gajinya agar sesuai dengan kondisi keuangan tim.

Fabrizio Romano, melalui unggahan di situs "X", mengatakan: "Barcelona telah memberitahu agen pemain, Jorge Mendes, tentang keinginan resmi mereka untuk mempertahankan bek sayap Portugal tersebut, dan pembicaraan mengenai detail hal ini telah dimulai."

Romano menegaskan: "Cancelo sendiri menunjukkan antusiasme besar untuk tetap bertahan, menganggap dirinya sebagai pendukung klub dan merasa bahagia di dalamnya."

Di saat yang sama, negosiasi paralel sedang berlangsung antara manajemen Barcelona dan klub Al-Hilal dari Arab Saudi untuk menentukan mekanisme dan struktur kesepakatan di masa depan, mengingat kontrak João Cancelo dengan "Al-Hilal" berlaku hingga musim panas 2027.