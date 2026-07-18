Perkembangan terbaru terkait sikap Oliisi mengenai kepindahannya ke Real Madrid

Dalam pukulan telak bagi ambisi Florentino Pérez, pemain asal Prancis Michael Oliisi telah memberi tahu manajemen Bayern München bahwa ia tidak berniat meninggalkan klub Bavaria tersebut pada musim panas ini, sehingga menolak tawaran pindah ke Real Madrid yang sangat berupaya merekrutnya.

Saluran "Sky" Jerman melaporkan bahwa Oulissi, yang berusia 24 tahun, telah menegaskan kepada manajemen Bayern keinginannya untuk tetap bertahan, sekaligus membantah kabar yang beredar di media Prancis bahwa ia telah memberi tahu klub tentang keinginannya untuk pindah ke ibu kota Spanyol.

Saluran tersebut menambahkan bahwa pemain timnas Prancis itu beserta agen-agennya tidak menunjukkan keinginan apa pun untuk meninggalkan Allianz Arena, meskipun Real Madrid telah menawarkan iming-iming yang menggiurkan untuk meyakinkannya bergabung dengan tim mereka.

Olisse terikat kontrak dengan Bayern Munich hingga tahun 2029, yang memberikan klub Bavaria tersebut posisi tawar yang kuat dalam menolak tawaran apa pun, berapa pun nilainya, terutama karena manajemen Jerman tersebut secara tegas menyatakan tidak berniat menjual bintang-bintang mereka.

Di sisi lain, Bayern Munich bersiap untuk menghargai kesetiaan bintang Prancisnya dengan memperpanjang kontraknya dan menjadikannya salah satu dari tiga pemain dengan gaji tertinggi di skuad, sebagai langkah yang bertujuan menutup pintu secara permanen terhadap upaya apa pun dari Real Madrid di masa depan.

Meskipun para petinggi di Munich menyadari bahwa Real Madrid merupakan opsi masa depan yang mungkin bagi Oulissi, mereka tetap bertaruh pada peningkatan kondisi finansialnya serta penguatan posisinya di dalam tim untuk memastikan ia tetap bertahan dalam jangka panjang.

Oulissi dianggap sebagai salah satu target utama musim panas bagi Florentino Pérez, yang berupaya memperkuat lini pertahanan tim "Los Blancos" dengan bintang muda yang mampu bersaing di level tertinggi, namun situasi pemain saat ini membuat rencana Real Madrid berada dalam dilema yang nyata.