Perkembangan terbaru memicu spekulasi mengenai penampilan Mohamed Salah saat melawan Australia

Ketegangan semakin memuncak di kamp tim nasional Mesir menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Australia, di Stadion Dallas, Amerika Serikat, dalam rangka babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Sementara staf pelatih yang dipimpin oleh kembar Hossam dan Ibrahim Hassan semakin gencar mempersiapkan tim, perhatian kini tertuju pada kesiapan sejumlah pemain kunci menjelang peluit kickoff, terutama Mohamed Salah.

Federasi Sepak Bola Mesir (FIFA) telah mempublikasikan, melalui laman resmi mereka di platform "X", cuplikan video dari sesi latihan yang dijalani "Al-Fara'una" di Stadion Universitas Johnsaga di kota Spokane, Amerika Serikat, sebagai bagian dari persiapan menghadapi "The Kangaroos" Australia.

Dalam pernyataannya, federasi tersebut menyebutkan: “Timnas Mesir, di bawah kepemimpinan kembar Hossam dan Ibrahim Hassan, menjalani sesi latihan di Stadion Universitas Johnsaga di Spokane, Amerika Serikat, sebagai bagian dari persiapan menghadapi Timnas Australia pada Jumat mendatang, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.”

Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa sesi latihan tersebut dihadiri oleh Hamdi Fathi yang mengikuti seluruh sesi latihan bersama, sementara kapten tim nasional Mohamed Salah hanya mengikuti sebagian sesi latihan. Selain itu, duet Mohamed Abdel Moneim dan Ahmed Fathouh terus menjalani latihan terapi dan rehabilitasi di bawah pengawasan tim medis.

Perlu diingat bahwa timnas Mesir berhasil lolos ke babak 32 besar setelah menempati posisi kedua di Grup 7 dengan raihan 5 poin, hanya tertinggal selisih gol dari timnas Belgia yang memuncaki grup.

Tim pelatih akan fokus dalam beberapa jam ke depan untuk mengevaluasi kondisi fisik dan teknis seluruh pemain, guna menentukan susunan pemain yang paling tepat untuk menghadapi Australia, dalam pertandingan yang tidak boleh gagal demi mewujudkan impian melaju ke babak 16 besar.