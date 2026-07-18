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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Perkembangan terbaru dan pertanyaan-pertanyaan... Mengapa Arsenal menyembunyikan kebenaran sepenuhnya mengenai cedera Saliba?

France vs England
France
England
World Cup
W. Saliba
Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
Prancis
Inggris
AS
Wales

Arsenal berencana mengubah rencana pengobatan

Ketidakpastian seputar masa depan bek Prancis William Saliba bersama Arsenal masih berlanjut, setelah sebuah laporan terbaru mengungkap perkembangan yang mungkin mengubah cara klub menangani cederanya, di saat spekulasi mengenai rencana klub di bursa transfer masih terus berlanjut.

Surat kabar Prancis L'Équipe melaporkan bahwa pemeriksaan medis terbaru tidak menunjukkan adanya kerusakan tambahan pada cedera punggung yang diderita Saliba, sehingga mendorong Arsenal untuk mengubah rencananya dan lebih condong memilih opsi perawatan konservatif jangka panjang daripada menjalani operasi, dengan keputusan akhir akan diambil pada minggu depan.

Laporan tersebut mengisyaratkan bahwa perkembangan ini memunculkan pertanyaan apakah Arsenal sengaja menyembunyikan tingkat keparahan cedera tersebut, dan tidak membesar-besarkannya seiring upayanya untuk memperkuat lini pertahanan selama bursa transfer musim panas. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pengumuman resmi mengenai absennya Saliba dalam jangka panjang berpotensi memberikan keunggulan bagi klub-klub yang sedang bernegosiasi dengan Arsenal untuk merekrut bek, yang dapat berdampak pada kenaikan nilai dan syarat-syarat transfer, demi memanfaatkan kebutuhan Arsenal tersebut.

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Kebingungan semakin bertambah karena Saliba masih berada di kamp timnas Prancis, meskipun ia absen dari sesi latihan menjelang pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris di Piala Dunia.

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L'Équipe menutup laporannya dengan menegaskan bahwa spekulasi mengenai lamanya absennya Saliba dan rencana Arsenal di bursa transfer akan terus berlanjut, hingga klub mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan posisi sang pemain secara definitif.

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