Perkembangan terbaru dalam negosiasi antara pejabat Liga Saudi dengan Mohamed Salah

Bintang Mesir Mohamed Salah telah mengonfirmasi kepergiannya dari klub Liverpool pada akhir musim ini, sebuah langkah yang dianggap sebagai salah satu peristiwa paling dinanti di bursa transfer musim panas.

Meskipun memiliki rekor luar biasa bersama "The Reds" yang menjadikannya salah satu pemain terhebat dalam sejarah klub, Liverpool menghadapi tugas yang sangat sulit dalam mencari pengganti yang mendekati level dan pengaruhnya.

Destinasi Salah selanjutnya tetap menjadi sorotan luas, karena jaringan "teamtalk" menyebutkan bahwa pindah ke Liga Profesional Saudi dengan kontrak menguntungkan tetap menjadi opsi yang paling kuat bagi "Mo", terutama dengan kemajuan negosiasi yang serius dalam beberapa pekan terakhir.Menurut informasi yang tersedia, minat terhadap pemain ini tidak hanya datang dari klub-klub Saudi, karena klub-klub dari Italia dan Jerman juga memantau situasi dengan cermat, sementara klub-klub dari Liga Amerika mungkin akan mengajukan upaya terakhir untuk merekrutnya.

Jaringan tersebut mencatat bahwa pejabat Saudi terus maju dalam merancang kesepakatan yang telah dipersiapkan sejak tahun lalu.

Jaringan tersebut juga mengungkap perkembangan terbaru dalam hal ini, yaitu bahwa agen Salah telah menerima pemberitahuan bahwa ia akan diberi kebebasan untuk memilih klub favoritnya di Liga Saudi, namun Al-Ittihad Jeddah saat ini dianggap sebagai yang paling dekat untuk menuntaskan kontrak dengan bintang Mesir tersebut.

Jika kesepakatan ini terwujud, Salah diperkirakan akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di dunia, jika bukan yang tertinggi sama sekali.

Para pejabat Liga Saudi menunjukkan keyakinan besar dalam kemampuan mereka untuk menyelesaikan kesepakatan ini, dan menjadikan Salah sebagai bintang internasional terkemuka di liga tersebut, terutama karena ia dianggap sebagai pemain sepak bola Muslim terkemuka di dunia saat ini.