Perkembangan mengejutkan menggagalkan kepindahan bintang Argentina ke Serie A

Kiper Aston Villa asal Argentina, Emiliano Martinez, tidak akan bergabung dengan Juventus musim panas ini, menyusul pembicaraan yang berlangsung antara kedua klub.

Sebelumnya, surat kabar "The Athletic" melaporkan bahwa Aston Villa menerima tawaran baru dari Juventus untuk mendatangkan kiper berusia 33 tahun tersebut, di mana negosiasi turut mempersempit jurang antara kedua klub soal nilai transfer, sementara persyaratan pribadi sang kiper Argentina juga bukan menjadi masalah.

Namun, Juventus tidak akan melanjutkan kesepakatan tersebut, dan kini akan mengalihkan perhatiannya ke target-target lain di posisi penjaga gawang.

Hal ini terjadi bersamaan dengan tercapainya kesepakatan Aston Villa untuk mendatangkan kiper Parma, Zion Suzuki, yang dianggap klub sebagai pilihan pertama mereka untuk musim mendatang 2026-2027.

Aston Villa mulai mendorong negosiasi untuk merampungkan transfer Suzuki, bersamaan dengan berlanjutnya pembahasan mengenai masa depan Martinez, dan pemain internasional Jepang itu dijadwalkan bergabung dengan klub Inggris tersebut, terlepas dari masa depan Martinez.

Martinez, yang menandatangani kontrak baru selama 5 tahun dengan Aston Villa pada tahun 2024, sebelumnya juga dikaitkan kuat dengan kepergian dari klub pada musim panas lalu.

Manchester United sempat menjalin negosiasi dengannya, dan juga mengajukan tawaran untuk meminjamnya pada tahap-tahap akhir bursa transfer, tetapi tawaran tersebut ditolak.

Kendati demikian, Martinez terus memainkan peran utama bersama Aston Villa sepanjang musim lalu, di mana ia tampil dalam 44 pertandingan, dan berkontribusi mengantarkan tim asuhan pelatih Unai Emery menempati peringkat keempat di Liga Primer Inggris, selain meraih gelar Liga Europa.

Martinez juga menjadi salah satu pemain terbaik Argentina di Piala Dunia musim panas ini, di mana ia tampil sebagai starter di seluruh pertandingan timnas negaranya, sebelum kalah dari Spanyol di final.

Martinez telah menjalani 256 pertandingan bersama Aston Villa sejak bergabung dengan klub dari Arsenal pada September 2020.

Jika ia hengkang, hal itu akan menjadi bagian dari musim panas yang menyaksikan perubahan besar di skuad Aston Villa, setelah kepergian Morgan Rogers, Youri Tielemans, dan Lucas Digne.