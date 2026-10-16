Perkembangan mengejutkan di Barcelona: Hamza Abdelkarim di luar rencana Flick

Pemain Mesir, Hamza Abdelkarim, berpeluang keluar dari skuat tim utama Barcelona untuk laga melawan Real Betis yang dijadwalkan berlangsung Sabtu besok di LaLiga, setelah ia mengikuti latihan tim cadangan pada pagi hari dan absen dari sesi latihan sore bersama tim utama, sebuah indikasi bahwa ia bisa saja diandalkan bersama Barcelona Atletic pada pekan mendatang.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa striker Mesir tersebut tidak mengikuti latihan terakhir tim utama sebelum laga kontra Betis, setelah berlatih bersama Barcelona Atletic, di tengah kecenderungan tim kepelatihan yang dipimpin pelatih Jerman Hansi Flick untuk mengeluarkannya dari daftar skuat, demi memberinya kesempatan tampil dalam pertandingan tim cadangan menghadapi Utebo yang juga dijadwalkan pada Sabtu.

Perkembangan ini terjadi bersamaan dengan semakin dekatnya kembalinya sejumlah pemain inti ke dalam perhitungan Flick, setelah pelatih Jerman itu memastikan kesiapan pemain Brasil Raphinha dan pemain Belanda Frenkie de Jong, usai keduanya pulih dari masalah fisik yang membuat mereka absen pada periode lalu. Hal tersebut memberikan opsi tambahan bagi tim kepelatihan sebelum mengumumkan daftar skuat final.

Kesiapan Fariñas juga memperkuat peluangnya untuk tetap berada dalam perhitungan tim utama, sehingga Hamza Abdelkarim menjadi kandidat paling utama untuk keluar dari daftar skuat, meski ia mengikuti latihan selama periode lalu.

Dengan memberikan kesempatan kepada striker Mesir itu untuk tampil bersama tim cadangan, Barcelona ingin memberinya lebih banyak menit kompetitif dan melanjutkan pengembangan levelnya, alih-alih hanya sekadar berada dalam daftar skuat tim utama tanpa benar-benar bermain.

Gambaran akhirnya diperkirakan akan jelas setelah Barcelona mengumumkan daftar skuat untuk laga melawan Betis, di saat keteraturan Hamza Abdelkarim dalam bermain merupakan kesempatan penting untuk terus menimba pengalaman dan memperbesar peluangnya mendapatkan kesempatan yang lebih besar bersama tim utama di masa depan.