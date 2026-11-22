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Provinsi Timur di Arab Saudi kini di ambang meraih kehormatan menjadi tuan rumah babak gugur Liga Champions Asia Elite. Peluangnya menguat secara signifikan dalam persaingan menjadi tuan rumah turnamen terpusat tingkat benua ini, sehingga menjadi pilihan terkuat dengan persentase hingga 70 persen. Wilayah tersebut unggul atas Jeddah, yang masih masuk dalam pertimbangan pihak-pihak terkait, sembari menunggu keputusan akhir yang akan menentukan lokasi salah satu agenda kontinental terpenting musim depan.

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Arab Saudi dijadwalkan menjadi tuan rumah babak gugur turnamen ini pada periode 23 April hingga 1 Mei 2027. Berbagai langkah intensif tengah dilakukan untuk merampungkan persiapan organisasi dan teknis, serta memastikan kesiapan fasilitas olahraga yang akan menampung tim-tim peserta, sebelum kota tuan rumah diumumkan secara resmi.

Menurut laporan harian Arab Saudi "Asharq Al-Awsat", Dammam dan Khobar kini berada di posisi terdepan setelah masuk dengan kuat dalam persaingan menjadi tuan rumah turnamen terpusat Asia ini. Kedua kota tersebut diuntungkan oleh tersedianya tiga stadion utama yang memperkuat kemampuan Provinsi Timur dalam menggelar ajang tersebut.

Daftar stadion yang diusulkan untuk menggelar pertandingan mencakup Stadion Aramco, Stadion Al-Ettifaq, serta Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd. Fasilitas-fasilitas ini menjadi kekuatan dalam proposal Provinsi Timur dan memberinya keunggulan yang jelas dalam proses penilaian yang sedang berlangsung dibandingkan Jeddah.

Perkembangan ini muncul di saat pihak penyelenggara berupaya memilih lokasi yang mampu memenuhi kebutuhan turnamen, baik dari segi stadion utama maupun fasilitas latihan dan akomodasi, demi memastikan kompetisi berjalan dengan standar penyelenggaraan yang sesuai dengan status Liga Champions Asia Elite.

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Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) masih menunggu laporan lengkap dari Kementerian Olahraga, yang memuat evaluasi menyeluruh terkait kesiapan fasilitas olahraga dan lapangan latihan, sebelum mengambil langkah final untuk menentukan kota yang akan menjadi tuan rumah babak gugur.

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Laporan yang dinanti tersebut menjadi faktor penentu dalam memilih kota tuan rumah, terutama karena persyaratan turnamen mewajibkan tersedianya delapan lapangan latihan bagi tim-tim yang lolos ke fase final. Hal ini menempatkan infrastruktur olahraga dan kemampuannya memenuhi kebutuhan teknis tim di bawah sorotan.

Proses evaluasi tidak hanya terbatas pada kesiapan stadion pertandingan, tetapi juga mencakup kemampuan menyediakan fasilitas latihan yang memadai, serta merampungkan persiapan logistik dan organisasi yang diperlukan untuk menyambut tim, staf pelatih, dan ofisial, sekaligus menjamin kelancaran mobilitas mereka selama kompetisi berlangsung.

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Jadwal Liga Berpotensi Menyulitkan Perhitungan Tuan Rumah

Penjadwalan pertandingan dan koordinasi dengan kompetisi Liga Pro Saudi menjadi salah satu persoalan utama yang harus dituntaskan sebelum keputusan akhir diumumkan, mengingat sejumlah stadion yang diunggulkan juga digunakan untuk pertandingan klub-klub domestik sepanjang musim.

Stadion Al-Ettifaq dan Al-Khaleej termasuk fasilitas yang memerlukan koordinasi cermat terkait jadwal penggunaannya, guna menghindari bentrokan antara pertandingan Liga Saudi dan kebutuhan penyelenggaraan turnamen terpusat Asia, terlebih dengan sempitnya rentang waktu yang ditetapkan untuk babak gugur.

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Hasil evaluasi teknis dan organisasi diharapkan dapat menentukan sejauh mana Provinsi Timur mampu memenuhi seluruh persyaratan dalam periode yang ditetapkan, tanpa mengganggu agenda klub-klub domestik maupun jadwal kompetisi kontinental.

Meski Provinsi Timur unggul dengan persentase 70 persen, angka tersebut bukanlah keputusan resmi, melainkan hanya mencerminkan peta persaingan saat ini berdasarkan data yang tersedia. Sementara itu, Jeddah tetap menjadi opsi kedua yang dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait.

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Sembari menunggu laporan Kementerian Olahraga, semua kemungkinan masih terbuka hingga kajian atas proposal ini rampung dari berbagai aspek. Lokasi final tuan rumah "turnamen terpusat Elite" baru akan jelas setelah kesiapan stadion, fasilitas latihan, dan kemampuan memenuhi persyaratan penyelenggaraan turnamen dipastikan.