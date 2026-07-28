Barcelona menjalani latihan pada hari Selasa ini di St George's Park di bawah arahan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, sementara dua pemain semakin menyatu dengan grup setelah pulih dari cedera mereka.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Barcelona kembali menjalani latihan di St George's Park, sekaligus mengakhiri sesi latihan ketiga dalam rangkaian tur persiapan mereka untuk musim baru di Inggris.

Flick memimpin sesi latihan fisik yang kembali diikuti oleh Fermin Lopez dan Ronald Araujo.

Kedua pemain mengikuti latihan pemanasan dan latihan mengumpan bersama rekan-rekan mereka, sementara pada bagian akhir sesi keduanya melakukan sedikit lari ringan secara individu untuk memulihkan kondisi fisik mereka setelah sembuh dari cedera.

Penjaga gawang Marc-Andre ter Stegen melanjutkan latihannya secara normal, menunggu berakhirnya masa peminjamannya ke Ajax, sementara Alejandro Balde melanjutkan program latihan individunya.

Bek kiri tersebut telah menjalani program ini sejak seminggu lalu dan belum bergabung dengan sisa tim. Meski demikian, ia berlatih sendiri dan terlihat meninggalkan lapangan latihan bersama para pemain lainnya.

Frenkie de Jong juga hadir di atas lapangan, di mana ia menjalani perawatan konservatif setelah cederanya berupa robekan pada ligamen kolateral medial di lutut kanannya dipastikan. Pemain asal Belanda itu berbincang dengan sejumlah anggota staf kepelatihan sementara rekan-rekannya menjalani latihan di lapangan.

Barcelona bersiap untuk sesi latihan ganda lainnya pada hari Rabu di St George's Park. Rafinha diperkirakan akan bergabung dengan tim, tetapi belum jelas apakah pemain asal Brasil itu akan mengikuti latihan secara penuh bersama grup setelah mengalami cedera otot selama Piala Dunia.