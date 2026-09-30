Latihan Al Hilal menunjukkan perkembangan positif dan menenangkan, sebagai persiapan menghadapi laga puncak yang dinanti melawan Al Ittihad, dalam rangkaian pertandingan pekan kedelapan Liga Roshn Saudi.

Sang raksasa Saudi menjalani sesi latihan utamanya hari Rabu ini, yang menyaksikan kembalinya secara bertahap sejumlah nama yang cedera, sebuah langkah yang memperkuat opsi bagi staf teknis menjelang pertandingan krusial tersebut.









Menurut surat kabar "Al Yaum" Saudi, peristiwa paling menonjol adalah keikutsertaan kapten timnas Saudi Salem Al Dawsari dalam bagian pertama latihan bersama, sebelum menuntaskan program rehabilitasi khususnya di bawah pengawasan tim medis.

Langkah ini dianggap sebagai indikator kuat bahwa Al Dawsari semakin mendekati kesiapan penuh, dan peluangnya untuk masuk dalam skuad El Clasico semakin meningkat.

Dalam konteks yang sama, duo Hamad Al Yami dan bintang Prancis Theo Hernandez menjalani latihan kebugaran dengan bola, sebagai bagian dari tahap akhir program rehabilitasi mereka, yang membuka peluang bagi keduanya untuk segera kembali berkompetisi.

Al Hilal akan menjamu rival tradisionalnya, Al Ittihad, pada pukul sembilan malam hari Sabtu, 10 Oktober, dalam laga puncak pekan kedelapan yang tidak menerima hasil imbang.

Kedua tim memasuki pertandingan dalam situasi persaingan yang membara; di mana Al Hilal memuncaki klasemen dengan 18 poin, sementara Al Ittihad berada di posisi kedua dengan 17 poin yang dikumpulkan dari 7 pertandingan, unggul hanya berselisih satu poin atas Al Nassr dan Al Qadsiah yang menempati posisi ketiga dan keempat.







