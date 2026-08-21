Di kubu Colchoneros, setelah berbulan-bulan terjadi perselisihan, kini muncul kesadaran bahwa mempertahankan pemain ofensif berusia 26 tahun itu dalam skuad asuhan pelatih Diego Simeone sudah tidak lagi terlihat praktis.

Meski demikian, petinggi Atletico mengaitkan kesediaan mendadak untuk bernegosiasi itu dengan satu syarat yang tak bisa diganggu gugat: rival langsung di liga dari Barcelona itu dalam keadaan apa pun tidak akan mendapatkan lampu hijau. Dengan demikian, target pilihan favorit sang runner-up Piala Dunia itu tidak akan terwujud.

Semua tawaran yang diajukan Barca kepada klub ibu kota itu dalam beberapa pekan terakhir langsung ditolak. Alih-alih membuka negosiasi, manajemen Atletico terus-menerus merujuk pada klausul pelepasan yang tercantum dalam kontrak senilai 500 juta euro.

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Julian Alvarez kabarnya tidak ingin pindah ke FC Arsenal

Secara paralel, pintu untuk pindah ke Premier League tampaknya terbuka. Juara Inggris FC Arsenal, menurut laporan tersebut, sangat serius memburu Alvarez dan dengan garis baru klub itu, kini juga akan mendapat izin untuk merekrutnya.

Namun, skenario ini saat ini kandas karena veto dari sang pemain. Penyerang itu menolak melangkah ke London dan justru bersikeras ingin pindah ke FC Barcelona, klub yang menurut informasi dari beberapa media Spanyol sudah mencapai kesepakatan dengannya sejak beberapa waktu lalu. Kontak pertama disebut sudah terjadi pada awal tahun ini.

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Bagaimana keretakan antara Julian Alvarez dan Atletico Madrid terjadi?

Asal mula konflik ini sudah bermula lebih jauh ke belakang. Pada Februari, petinggi Atletico menurut versi sang pemain telah memberi jaminan lisan kepada pemain Argentina itu bahwa ia akan diizinkan meninggalkan klub pada musim panas jika ada tawaran yang memadai.

Tidak ditepatinya janji itu memicu keretakan. Di Piala Dunia, Alvarez akhirnya membawa keresahan itu ke ruang publik saat ia mengatakan, kepindahan adalah opsi terbaik baginya dan juga bagi Atletico.

Pernyataan itulah yang kemudian memperuncing suasana di antara kedua pihak secara drastis. Meski para petinggi di Madrid beberapa hari lalu masih menegaskan secara terbuka bahwa mereka tidak akan melepas penyerang tengah itu dalam keadaan apa pun, tekanan yang terus berlanjut kini tampaknya memaksa perubahan sikap. Namun, situasinya tetap buntu karena rencana masa depan Alvarez masih mengarah pada transfer ke Camp Nou.