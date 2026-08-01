Mohamed Salah akan melanjutkan kariernya di Turki, tetapi bukan bersama Besiktas. Jurnalis transfer Santi Aouna dan Yagiz Sabuncuoglu melaporkan bahwa Trabzonspor telah membajak transfer tersebut.

Besiktas bahkan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Salah. Di Istanbul, sudah disiapkan kontrak untuk satu musim bagi pemain asal Mesir itu, dengan opsi perpanjangan satu musim lagi, serta gaji tahunan sebesar 10 juta euro.

Namun, kini Salah justru terpikat oleh Trabzonspor, rival langsung Besiktas. Aouna, jurnalis dari Foot Mercato, melaporkan bahwa kesepakatan akan segera tercapai.

Besiktas murka dan kini telah menghentikan negosiasi terakhir. Sejumlah media menyebut ini sebagai ‘tikungan sensasional’.

Salah bermain selama sembilan tahun di Liverpool dan meraih kesuksesan besar bersama klub tersebut. Ia antara lain menjadi juara liga dua kali dan menjuarai Liga Champions bersama Liverpool pada 2019.

Pada musim lalu, pemain asal Mesir itu menjalani musim yang mengecewakan, di mana ia beberapa kali bentrok secara terbuka dengan manajer yang kini telah dipecat, Arne Slot. Pada akhir Maret, sang bintang mengumumkan akan meninggalkan klub, yang membuatnya kini berstatus bebas transfer.