Perkembangan Berbahaya: Negara-Negara Eropa Mengancam Boikot Piala Dunia

Perselisihan sengit meletus di antara badan-badan yang bertanggung jawab atas sepak bola dunia, dengan latar belakang rencana Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" untuk menarik investasi swasta dalam turnamen Piala Dunia, di tengah reaksi keras dari Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA", dengan krisis yang mencapai titik ancaman memboikot Piala Dunia.

"FIFA" sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk meluncurkanentitas baru, dengan tujuan menggabungkan penjualan hak komersialnya, yang mencakup penyiaran, sponsorship, tiket, dan lisensi, dengan manajemen operasional penyelenggaraan turnamen-turnamennya.

Berdasarkan rencana yang diusulkan, Federasi Internasional berupaya mengumpulkan hingga 4,2 miliar dolar dari investor eksternal, melalui penjualan saham minoritas non-pengendali dalam entitas baru tersebut, yang nilainya diperkirakan sekitar 20 miliar dolar.

"FIFA" menegaskan bahwa proyek ini, yang memerlukan persetujuan federasi-federasi anggota, dapat menyediakan lebih dari 10 miliar dolar untuk membiayai pengembangan sepak bola selama empat tahun ke depan.

Namun usulan tersebut memicu kemarahan Federasi Sepak Bola Eropa, yang mengeluarkan pernyataan bernada keras, di mana mereka menilai bahwa rencana "FIFA" "telah melewati garis merah", di tengah kekhawatiran mengenai dampak masuknya para investor terhadap masa depan olahraga ini dan pengelolaannya.

Menurut jaringan Sky Sports, federasi-federasi Eropa diperkirakan akan menggelar pertemuan darurat secara daring pada pekan ini untuk membahas perkembangan tersebut, dengan adanya kesiapan untuk menggunakan kartu boikot Piala Dunia jika Gianni Infantino, presiden Federasi Internasional, memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan rencananya.

Perkembangan ini membuka pintu bagi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya antara "FIFA" dan "UEFA", di tengah kemungkinan diambilnya sikap kolektif dari sejumlah negara Eropa, yang bisa mencapai ancaman untuk tidak berpartisipasi dalam Piala Dunia, jika Federasi Internasional melanjutkan rencananya untuk menarik investasi swasta.

Perlu diketahui bahwa Andy Burnham, Perdana Menteri Inggris, telah menyatakan penolakannya terhadap langkah ini, melalui akunnya di platform "X".