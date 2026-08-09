Romelu Lukaku dan Fenerbahce telah mencapai kesepakatan personal, demikian dilaporkan jurnalis transfer Fabrizio Romano dan Matteo Moretto. Klub Turki itu sebelumnya juga sudah mengajukan tawaran untuk striker Feyenoord Ayase Ueda, tetapi apa arti potensi kedatangan pemain Belgia itu bagi pemain Jepang tersebut masih belum jelas.

Fenerbahce telah mengajukan tawaran sekitar enam juta euro kepada Napoli. Klub Italia itu kabarnya menolak proposal tersebut dan kini telah mengajukan tawaran balasan.

Napoli meminta sekitar 12 juta euro untuk penyerang tajam asal Belgia itu. Menurut Romano, Fenerbahce kini juga telah mengirim proposal baru ke Napoli.

Karena itu, kesepakatan penuh tampaknya semakin dekat. Lukaku dan Fenerbahce secara personal sudah mencapai kata sepakat, sehingga kini hanya kedua klub yang masih harus mencapai kesepakatan.

Selain itu, Fenerbahce juga telah mengajukan tawaran untuk Ueda, seperti dilaporkan Voetbal International pada Minggu pagi. Feyenoord kabarnya meminta sekitar 25 juta euro untuk striker Jepang itu.

Direktur teknik Dévy Rigaux siap duduk semeja dengan pihak Turki untuk menuntaskan kesepakatan, asalkan Ueda sendiri juga terbuka untuk pindah ke Süper Lig.

Apa arti potensi kedatangan Lukaku bagi minat Fenerbahce terhadap Ueda masih belum jelas. Dengan pemain Belgia itu, raksasa Turki tersebut setidaknya akan menambah seorang striker berpengalaman dan kuat dalam menjaga bola ke dalam skuadnya.