Kesepakatan kepulangan Joao Cancelo ke Barcelona memasuki tahap krusial, karena klub Katalan itu yakin dapat menuntaskan proses tersebut dalam beberapa hari mendatang, setelah berminggu-minggu negosiasi, guna merampungkan salah satu target manajemen olahraga dan pelatih Hansi Flick, yakni mempertahankan lini pertahanan yang sama seperti yang tampil musim lalu.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", pemain asal Portugal itu akan menandatangani kontrak dengan Barcelona yang berlaku untuk dua musim mendatang.

Surat kabar itu mengungkap bahwa Barcelona dan Cancelo sebenarnya telah mencapai kesepakatan sejak beberapa waktu lalu mengenai syarat kepulangannya, tetapi transfer tersebut tertunda lebih lama dari perkiraan karena pemain itu perlu mencapai kesepakatan dengan Al Hilal, yang terikat kontrak dengannya untuk satu tahun tambahan.

Meski hingga kini angka resmi belum diungkap, klub Katalan itu akan membayar sekitar 8 juta untuk mendapatkan jasa Cancelo.

Cancelo selalu menyadari bahwa keinginannya adalah bertahan bersama Barcelona, karena ia tidak ingin pergi setelah masa peminjaman pertamanya, tetapi klub Katalan itu tidak mampu mencapai kesepakatan dengan Manchester City, yang kemudian menjualnya ke Al Hilal.

Pemain asal Portugal itu merupakan hasil transfer musim dingin Barcelona pada musim lalu setelah cedera Christensen, dan penampilannya berhasil meyakinkan Hansi Flick, yang bersikeras mempertahankannya.

Selain kemampuannya bermain di sisi kiri, Cancelo juga dapat tampil di sisi kanan, serta memiliki pengalaman besar yang menjadi nilai tambah di skuad Barcelona saat ini yang dihuni banyak pemain muda.