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Perkembangan baru dalam transfer 100 juta: Bouaddi mengetuk pintu Manchester City

Transfers
A. Bouaddi
Manchester City
Lille
Premier League
Maroko
Inggris
Prancis

Negosiasi Memasuki Tahap Akhir, Optimisme Besar Kesepakatan Bakal Rampung

Manchester City semakin dekat untuk merampungkan kesepakatan mendatangkan gelandang Lille asal Maroko, Ayoub Bouaddi, setelah negosiasi antara kedua klub memasuki tahap akhir, di tengah optimisme yang kian meningkat untuk menuntaskan kesepakatan dalam beberapa hari mendatang.

Menurut jaringan Prancis "Foot Mercato", Manchester City mengintensifkan langkah-langkahnya dalam beberapa hari terakhir untuk menuntaskan transfer ini, setelah menempatkan Bouaddi sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini tengah tim, di tengah keyakinan besar di dalam klub Inggris tersebut akan potensi yang dimiliki pemain muda itu.

Data menunjukkan bahwa negosiasi antara Manchester City dan Lille telah menempuh kemajuan besar, setelah komunikasi antara kedua belah pihak diintensifkan untuk mencapai kesepakatan final terkait kepindahan Bouaddi ke Etihad Stadium.

Klub Inggris tersebut kini sangat dekat untuk merampungkan transfer ini, di tengah suasana optimisme di dalam manajemennya akan kemungkinan menutup berkas ini dalam waktu dekat, sementara negosiasi saat ini terpusat pada detail-detail akhir sebelum pengumuman resmi kesepakatan.

Ketertarikan Manchester City kepada Bouaddi datang setelah sang pemain mampu menonjolkan diri, meski baru berusia 18 tahun, sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di sepakbola Eropa, yang membuatnya menjadi incaran sejumlah klub besar di benua tersebut.

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Hamburger SV
HSV
Lille crest
Lille
LIL
Club Friendlies
Manchester City crest
Manchester City
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Atletico Madrid
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Bouaddi dipandang di dalam Manchester City sebagai salah satu proyek penting untuk masa depan, terutama dengan semakin dekatnya kepergian pemain Spanyol Rodri, yang kini menjadi kandidat kuat untuk meninggalkan klub Inggris tersebut dan kembali ke Liga Spanyol.

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Lille sejak beberapa waktu lalu telah menyadari sulitnya mempertahankan talenta mudanya di tengah besarnya ketertarikan yang diterimanya dari klub-klub besar Eropa, namun Manchester City berhasil unggul atas para pesaingnya dan mengubah ketertarikannya menjadi negosiasi tingkat lanjut.

Jika tidak terjadi kejutan apa pun, kesepakatan ini diperkirakan akan dirampungkan dalam waktu dekat, setelah kedua belah pihak memasuki pembahasan mengenai detail-detail akhir kesepakatan.

Laporan-laporan menunjukkan bahwa nilai transfer ini bisa mencapai sekitar 100 juta euro, yang akan memberi Lille sumber daya finansial penting untuk menata ulang skuadnya dan menutupi kepergian salah satu talenta terbaiknya.

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