Perkembangan baru dalam pemilihan Ballon d'Or: kandidat kuat melesat naik

Perebutan Ballon d'Or mengalami perubahan dramatis pada hari penganugerahan. Harry Kane sebelumnya tampak nyaris pasti meraih penghargaan individu bergengsi itu, tetapi menurut bandar taruhan, Kylian Mbappé dengan cepat mendekatinya pada Senin. Bintang Real Madrid itu kini menjadi penantang utama penyerang Inggris tersebut, yang peluangnya untuk menjadi pemenang menyusut tajam dalam 24 jam terakhir.

Mbappé cukup lama menempati posisi ketiga di bandar taruhan, dengan odds rata-rata sekitar 5,00. Angka itu menyiratkan peluang menang sebesar 20 persen, tetapi odds-nya kini turun menjadi rata-rata 2,30. Dengan demikian, bandar taruhan kini memperkirakan peluang penyerang bintang Prancis itu menerima Ballon d'Or pada Senin malam mencapai 43,5 persen.

Lonjakan peluang Mbappé diiringi pergeseran besar pada Kane. Penyerang Bayern München itu 24 jam lalu masih memiliki odds rata-rata 1,33, setara dengan peluang menang tersirat sebesar 75,2 persen. Kini odds-nya naik menjadi 1,70, sehingga peluangnya untuk menjadi pemenang berdasarkan perhitungan turun menjadi 58,8 persen.

Sementara itu, situasi Lamine Yamal terlihat semakin tidak menjanjikan. Penyerang Barcelona berusia 19 tahun itu pada Sabtu masih memiliki odds rata-rata 6,00, yang menyiratkan peluang menang sebesar 16,7 persen. Kini odds-nya kembali naik menjadi 8,50, sehingga bandar taruhan memperhitungkan peluangnya tinggal 11,8 persen.

Ketiga kandidat utama itu sama-sama berada di London pada Senin untuk menghadiri acara penganugerahan. Kane tiba di ibu kota Inggris tersebut pada Senin siang bersama keluarganya dan delegasi besar Bayern München. Ketua klub Herbert Hainer, direktur utama Christoph Dreesen, dan rekan setimnya Michael Olise termasuk di antara mereka yang turut hadir.

Yamal telah bertolak ke London dengan jet pribadi pada Minggu malam seusai El Clásico melawan Real Madrid. Ia didampingi rombongan besar yang kabarnya terdiri atas 15 orang, termasuk kekasihnya, Inès Garcia. Mbappé juga hadir mewakili Real Madrid, yang kembali ke gala Ballon d'Or setelah memboikotnya selama dua tahun. Edisi ke-70 penghargaan ini berlangsung tahun ini di The London Palladium, dengan seremoni dimulai pada Senin malam pukul 21.00 waktu Belanda.

Pemenang Ballon d'Or ditentukan oleh juri internasional yang terdiri atas jurnalis khusus, yang menilai para pemain antara lain berdasarkan performa individu, prestasi tim, dan fair play