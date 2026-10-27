Perkembangan baru dalam konflik antara Jorge Jesus dan Cristiano Ronaldo di Portugal

Cristiano Ronaldo selangkah lebih dekat untuk kembali memperkuat tim nasional Portugal pada November. Staf pelatih memasukkan sang kapten ke dalam skuad sementara untuk dua pertandingan mendatang di UEFA Nations League. Dengan demikian, ia kembali masuk ke dalam skuad setelah secara impulsif meninggalkan pemusatan latihan tim nasional pada September.

Seorang juru bicara Federasi Sepak Bola Portugal mengonfirmasi kepada kantor berita AFP bahwa Ronaldo masuk dalam skuad sementara. Hal ini membuka jalan bagi kembalinya Ronaldo setelah konflik dengan pelatih tim nasional Jorge Jesus. Skuad final diperkirakan diumumkan pada 6 November.

Portugal akan menghadapi Denmark di Braga pada 14 November, lalu bertandang ke Wales tiga hari kemudian untuk menjalani pertandingan terakhir fase grup UEFA Nations League.

Pekan lalu, Federasi Sepak Bola Portugal menjatuhkan skorsing 30 hari kepada Ronaldo karena ia meninggalkan pemusatan latihan pada 30 September. Skorsing itu berlaku surut sejak hari kejadian, sehingga ia kembali memenuhi syarat untuk bermain pada periode pertandingan internasional mendatang.

Ronaldo, 41 tahun, menerbitkan pernyataan panjang pada 7 Oktober untuk meminta maaf kepada para pendukung Portugal dan rekan-rekan setimnya atas perilakunya. Ia juga mengumumkan bahwa kerja samanya dengan pelatih tim nasional Jorge Jesus telah berakhir.

Konflik itu bermula dari perbedaan pendapat mengenai peran Ronaldo dalam pertandingan melawan Norwegia, yang dimenangi Portugal 2-1. Ronaldo menuding sang pelatih tidak menepati janjinya untuk menempatkan Ronaldo di bangku cadangan. Selain itu, Ronaldo menyatakan bahwa sang pelatih tidak mematuhi kesepakatan tentang cara mereka akan menyikapi konflik tersebut dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Denmark, yang dimenangi Portugal 4-2.

Setelah konferensi pers itu, Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim nasional di Kopenhagen. Kepergiannya memicu banyak perdebatan mengenai masa depannya bersama tim nasional.

Ketidakhadirannya hampir tidak memengaruhi hasil pertandingan. Portugal memenangi empat pertandingan pertama di UEFA Nations League, termasuk tiga pertandingan terakhir tanpa kapten mereka, dan dengan demikian memastikan tempat di perempat-final yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027.

Ronaldo akan berusia 42 tahun pada Februari dan bisa tampil pada fase berikutnya itu, asalkan pelatih tim nasional memasukkannya ke dalam skuad final. Ia sendiri telah mengisyaratkan bahwa ini mungkin menjadi musim terakhir dalam karier sepak bolanya.