Perkembangan baru: apakah krisis finansial di Al Nassr Saudi telah berakhir?

Beberapa jam terakhir menyaksikan perkembangan baru terkait krisis finansial yang dialami klub Al Nassr selama periode transfer musim panas saat ini.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap krisis finansial besar yang dialami klub Al Nassr, yang membuatnya tunduk pada pembatasan finansial ketat sebelum menyelesaikan kesepakatan apa pun, hal yang menghalanginya untuk merekrut pemain mana pun hingga saat ini.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi, pada hari Jumat ini, menyebutkan bahwa klub Al Nassr telah memperoleh sertifikat kelayakan finansial yang memungkinkannya untuk menyelesaikan kesepakatan baru selama periode transfer musim panas saat ini.

Namun, pembatasan finansial yang diberlakukan terhadap klub Al Nassr masih berlaku hingga saat ini, menurut yang diungkapkan surat kabar tersebut, dan klub berharap pembatasan itu dapat dicabut dalam beberapa jam mendatang, demi menyelesaikan kesepakatan baru.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa sertifikat kelayakan finansial memberi Al Nassr kesempatan untuk menuntaskan berkas perekrutan baru, dan memperpanjang kontrak sejumlah pemain, dengan syarat memperoleh persetujuan akhir dari komite pengawas finansial yang berada di bawah Liga Saudi.

Para pendukung Al Nassr menanti pengumuman kesepakatan pertama klub selama periode transfer musim panas saat ini, yaitu gelandang Portugal Samu Costa, yang akan bergabung dari klub Real Mallorca dengan nilai 9 juta euro.

Al Nassr ingin memperkuat skuadnya dengan lebih banyak pemain, demi mempertahankan gelarnya di Liga Roshn Saudi, meraih gelar Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, di samping bersaing memperebutkan gelar Piala Raja Pelayan Dua Tanah Suci.