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Perkelahian antarpemain di dalam pesawat yang pulang dari Madrid, menurunnya kualitas latihan, lemahnya performa di sisi lapangan, serta sumber-sumber dari ruang ganti yang menilai bahwa dewan direksi "membiarkannya menghadapi takdirnya sendirian".

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Dalam beberapa hari terakhir, Michael Carrick terus mendatangi markas latihan Manchester United di Carrington dengan mengenakan pakaian latihan, sementara nasibnya tengah ditentukan di balik pintu tertutup di Monako dan Manchester.

Semakin jelas bahwa ia telah menjadi "mayat hidup yang berjalan", selama dua pekan yang diberikan dewan direksi setelah kekalahan telak tiga gol tanpa balas dari Bournemouth.

Sumber-sumber yang dekat dengan ruang ganti United meyakini bahwa Carrick "dibiarkan menghadapi nasibnya sendirian", di tengah keraguan klub mengenai masa depannya, serta upaya rahasia mereka untuk menunjuk Mauricio Pochettino sebagai penggantinya, menurut surat kabar "Daily Mail" Inggris.

Carrick sebelumnya mengemban tugas tersebut pada pertengahan Januari, setelah dipanggil dari liburannya di Barbados untuk memimpin tim sementara, sebelum akhirnya memperoleh kontrak selama dua tahun pada Mei, menyusul keberhasilannya mengakhiri musim lalu di peringkat ketiga dan lolos ke Liga Champions Eropa.

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Namun ia hanya bertahan kurang dari sepuluh bulan, setelah masa bulan madu berubah menjadi krisis besar.

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Para pengkritiknya menilai bahwa Carrick, yang sebelumnya tidak pernah mengemban tanggung jawab kepelatihan selain bersama Middlesbrough, bukanlah pilihan yang tepat untuk memimpin tim sebesar Manchester United, sementara pihak lain berpendapat bahwa klub seharusnya berterima kasih kepadanya atas pencapaian musim lalu dan beralih ke Pochettino, yang tersedia sebelum menandatangani kontrak baru untuk melatih timnas Amerika Serikat.

Tekanan terhadap Carrick kian meningkat setelah serangkaian hasil negatif, yang dimulai dengan kekalahan dari Hull City pada Agustus, dan mencakup kegagalan mempertahankan keunggulan atas Brighton serta tersingkir dari Piala Liga, di samping kekalahan di ajang Eropa dari Atletico Madrid dan Como, serta kebobolan gol-gol di menit akhir dari Everton dan Tottenham.

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Hasil imbang 4-4 dengan Aston Villa, setelah United dua kali bangkit dari ketertinggalan dua gol, juga memicu kekhawatiran para pejabat klub, terlebih dengan tim kebobolan 15 gol dalam empat pertandingan terakhirnya.

Krisis di Pesawat

Perjalanan pulang Manchester United dari Madrid - setelah kekalahan dari Atletico 2-0 - diwarnai ketegangan di antara para pemain, di mana sejumlah pemain terlibat perselisihan di dalam pesawat, dalam insiden yang mencerminkan besarnya perpecahan dan kemarahan di dalam ruang ganti.

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Perselisihan ini menjadi bagian dari serangkaian perseteruan yang sebagian mencuat ke publik, sementara sebagian lainnya tetap jauh dari sorotan, di tengah merosotnya hasil tim dan meningkatnya tekanan terhadap Michael Carrick.

Kritik terhadap Latihan

Kritik tidak hanya terbatas pada hasil pertandingan; sebagian pemain berbicara tentang menurunnya kualitas latihan di bawah kepemimpinan Carrick dan jajarannya, sementara pemain lain menilai bahwa peralihan ke formasi 4-2-4 yang lebih mengandalkan penguasaan bola tidak cocok dengan kemampuan skuad.

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Muncul pula pertanyaan mengenai minimnya pemanfaatan pemain akademi, meski Carrick mengaku menaruh perhatian pada mereka, dengan Harry Amass tidak mendapatkan peluang yang cukup, tertundanya kembalinya Shea Lacey, di samping polemik seputar kepergian JJ Gabriel.

Meski demikian, Carrick tidak bisa dibebani sendirian atas keruntuhan ini, mengingat kekacauan administratif dan konflik di dalam klub, menurut surat kabar tersebut.

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Di balik layar terjadi perselisihan antara direktur sepak bola Jason Wilcox dan direktur rekrutmen Christopher Vivell mengenai penggantinya, bersamaan dengan meningkatnya ketidakpuasan keluarga Glazer terhadap cara Sir Jim Ratcliffe dan perusahaan Ineos mengelola klub.

Carrick juga tidak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan di bursa transfer musim panas, setelah upaya mendatangkan target utamanya di lini tengah, Elliot Anderson, gagal, hingga akhirnya berujung pada perekrutan Youri Tielemans dan Andre Santos sebagai gantinya.