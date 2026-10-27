Keributan sengit antara pemain kedua tim sudah terjadi di lapangan. Situasi mula-mula memanas ketika Kerem Aktürkoglu dari Fenerbahce dan mantan pemain Bundesliga Roland Sallai dari Galatasaray terlibat saling dorong.

Tak lama kemudian, kapten Gala Abdülkerim Bardakci dan pemain lawan Archie Brown juga berselisih. Bek Fenerbahce itu menjatuhkan Bardakci hingga petugas keamanan harus turun tangan untuk meredakan situasi. Semakin banyak orang ikut terlibat dalam perkelahian massal tersebut, dan kedua kubu hanya bisa dipisahkan dengan susah payah.

Aktürkoglu dan Sallai hanya mendapat kartu kuning atas tindakan mereka. Namun, wasit Atilla Karaoglan mengambil tindakan tegas terhadap Bardakci dan Brown dengan mengganjar keduanya kartu merah setelah peluit akhir dibunyikan.

"Kapten mereka menjambak rambut Matteo Guendouzi. Saya melihatnya dan membelanya. Mereka juga mencakar," kata Brown kepada para jurnalis di lorong stadion saat menjelaskan ledakan emosinya. Ia langsung menunjukkan luka cakaran tersebut kepada mereka.

Kapten Gala Bardakci, sebaliknya, mengatakan bahwa Brown lebih dulu bertindak agresif dan ia hanya membela diri. "Jika Anda menonton videonya, Anda akan melihat siapa yang menyerang lebih dulu."

Bagaimana hasil pertandingan Galatasaray melawan Fenerbahce?

Sebelumnya, derbi Istanbul berlangsung relatif damai selama 90 menit, kecuali kerumunan kecil pemain yang sempat terjadi setelah pertandingan berjalan baru dua belas detik. Wasit Karaoglan "hanya" mengeluarkan sembilan kartu kuning kepada pemain kedua tim, termasuk kartu yang diberikan setelah pertandingan berakhir.

Di lapangan, Galatasaray keluar sebagai pemenang. Setelah penyerang bintang Victor Osimhen mencetak dua gol pada babak pertama (menit ke-29 dan ke-44), Fenerbahce hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol salto Irfan Kahveci (62). Mantan bintang Bayern Leroy Sane, seperti halnya Ilkay Gündogan, tidak masuk susunan pemain inti. Namun, pemain serang itu akhirnya masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-80.