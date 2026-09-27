Di Eindhoven pada Sabtu terjadi perkelahian massal antara suporter VVV-Venlo dan diduga suporter PSV, demikian dilaporkan antara lain oleh Omroep Brabant. Perkelahian antara sekitar 70 fan itu terjadi di dekat stasiun Strijp-S dan Klokgebouw.

Sebuah bus yang membawa suporter VVV pada Sabtu sedang dalam perjalanan menuju FC Volendam untuk laga tandang di Divisi Keuken Kampioen. Mengapa bus suporter itu berhenti di Eindhoven dalam perjalanan masih belum diketahui, meski media yang disebutkan di atas melaporkan bahwa itu dilakukan agar mereka bisa minum sesuatu.

Di lokasi tempat para fan VVV berhenti, rombongan asal Limburg itu kemungkinan bertemu dengan suporter PSV. Perkelahian pun pecah, setelah itu polisi dikerahkan secara besar-besaran. Hampir semua unit yang tersedia diterjunkan, sementara seekor anjing polisi juga digunakan. Menurut seorang juru bicara, hal ini mencegah eskalasi lebih lanjut.

Di stasiun Strijp-S, para fan VVV dikepung. Setelah pemeriksaan individual, para suporter yang ikut bepergian itu diizinkan kembali naik ke bus. Bus tersebut kemudian dipulangkan ke arah Venlo, karena para fan yang bersangkutan tidak lagi diterima di Volendam.

Tidak ada penangkapan yang dilakukan oleh polisi Eindhoven, yang masih menyelidiki insiden tersebut lebih lanjut. Namun, antara lain berkat rekaman kamera, sudah jelas siapa saja yang terlibat dalam perkelahian itu.

Setelah keributan tersebut, polisi mencari senjata, tetapi tidak menemukannya. VVV sendiri kalah 3-2 dalam laga tandang melawan Volendam.