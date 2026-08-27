Karena masa lalunya dan kedekatannya dengan rival bebuyutan Olympique Marseille, yang ia bela dari 2021 hingga 2024, pemain Prancis itu sudah dicemooh dan dihina oleh pendukung Lyon saat pemanasan. Guendouzi sendiri mengakui kepada wartawan di mixed zone setelah insiden itu bahwa ada hinaan yang sangat kasar terhadap keluarganya, anak-anaknya, dan ibunya. Hanya karena itulah ia bersikap sangat provokatif selama pertandingan panas tersebut.

"Di Ligue 1, dalam kasus seperti ini mereka akan berbicara dengan suporter dan memerintahkan mereka untuk berhenti, jika tidak pertandingan akan dihentikan. Namun di sini, selama lebih dari 90 menit, termasuk fase pemanasan, mereka meneriakkan hinaan kepada keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Itu sangat melukai saya, itu benar-benar mengguncang saya. Bagi saya, itu murni tindakan tidak hormat," bela mantan pemain Hertha BSC itu terkait tindakannya selama dan setelah pertandingan.

Pemain 27 tahun itu sudah menunjukkan jari tengah kepada fans Lyon saat pemanasan, lalu setelah gol 2:0 dari Archie Brown pada menit ke-28 bahkan merayakannya secara demonstratif di depan blok pendukung Lyon dan membalas fans dengan sejumlah provokasi lewat gestur. Petugas keamanan dan pembatas menghalangi invasi lapangan bahkan sejak saat itu.

Staf Lyon menyerang Guendouzi - perkelahian di area lorong ruang ganti

Jalannya pertandingan yang dramatis kemudian makin memperburuk keadaan dan pada akhirnya tampaknya juga memicu eskalasi setelahnya. Lyon sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1:2 dan dua kali bersorak atas gol penyama kedudukan yang diduga akan membawa laga ke perpanjangan waktu. Namun VAR turun tangan pada kedua momen itu dan tidak mengesahkan gol-gol tersebut.

Maka Guendouzi pun merayakan kemenangan dengan berlebihan setelah peluit akhir, melakukan lompatan kecil sambil berlari melintasi lapangan, yang memicu kerumunan dengan para pemain Lyon yang marah. Saat situasi mereda, gelandang itu kemudian kembali melakukan semacam putaran kehormatan pribadi dan lagi-lagi terlibat dengan para fans. Video memperlihatkan dirinya berjalan ke arah pendukung Lyon di dekat bendera sepak pojok, menjulurkan lidah dan memegang alat kelaminnya, sementara ia dilempari gelas.

Bahkan ketika rekan-rekan setimnya akhirnya bisa menggiringnya ke lorong stadion, Guendouzi masih terus merayakan secara berlebihan dengan banyak gestur. Lalu situasi benar-benar meledak. Dari area lorong ruang ganti, seorang staf Lyon jelas mendatangi Guendouzi - dan menerjang pemain 27 tahun itu dengan tendangan sambil melompat. Perkelahian liar pun pecah di antara kedua kubu, yang melibatkan banyak pemain dari kedua tim.

Dalam sebuah video, misalnya, terlihat Lois Openda, mantan pemain Bundesliga dari RB Leipzig, saat ia memegangi wajahnya lalu menyerang seorang petugas keamanan.

Corentin Tolisso, mantan pemain Bayern Munchen dan kapten Lyon, setelah itu mengkritik habis-habisan perilaku Guendouzi. "Dia harus tetap rendah hati dalam kemenangan dan merayakannya bersama timnya di ruang ganti. Itu tidak perlu," kata Tolisso kepada Canal+. Menurut Tolisso, Guendouzi mengatakan kepadanya bahwa "itu karena fans telah menghinanya. Tapi kami dihina setiap akhir pekan saat bermain tandang. Kami tidak bisa bereaksi seperti itu".