Di Eindhoven pada Sabtu pecah perkelahian massal antara suporter VVV-Venlo dan diduga PSV, demikian dilaporkan antara lain oleh Omroep Brabant. Perkelahian yang melibatkan sekitar 70 suporter itu terjadi di sekitar stasiun Strijp-S dan Klokgebouw.

Sebuah bus yang membawa suporter VVV pada Sabtu sedang dalam perjalanan menuju FC Volendam untuk laga tandang di Divisi Dua Belanda. Mengapa bus suporter itu berhenti di Eindhoven masih belum diketahui, meski media yang disebutkan di atas melaporkan bahwa hal itu dilakukan untuk bisa minum sesuatu.

Di lokasi tempat para fan VVV berhenti, kemungkinan besar suporter asal Limburg itu bertemu dengan pendukung PSV. Perkelahian pun pecah, setelah itu polisi dikerahkan dalam jumlah besar. Hampir semua unit yang tersedia diturunkan, sementara anjing polisi juga digunakan. Menurut seorang juru bicara, hal ini mencegah eskalasi lebih lanjut.

Di stasiun Strijp-S, para suporter VVV dikepung. Setelah pemeriksaan individu, para suporter yang ikut bepergian itu diizinkan kembali naik ke bus. Bus tersebut kemudian dipulangkan ke arah Venlo, karena para fan yang bersangkutan tidak lagi diterima di Volendam.

Tidak ada penangkapan yang dilakukan oleh polisi Eindhoven, yang masih menyelidiki insiden tersebut lebih lanjut. Namun, antara lain berkat rekaman kamera, sudah jelas siapa saja yang terlibat dalam perkelahian itu.

Setelah keributan tersebut, polisi mencari senjata, tetapi tidak menemukannya. VVV sendiri kalah 3-2 dalam laga tandang melawan Volendam.