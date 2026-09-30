Sebuah laporan media pada hari Rabu ini membahas perjalanan Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Saudi, dari Denmark ke Spanyol dengan pesawat pribadinya, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan Portugal.

Ronaldo meninggalkan Stadion Parken di ibu kota Denmark, Kopenhagen, pada hari Rabu ini, dengan mobil milik Federasi Sepak Bola Portugal, pada saat seluruh rekan-rekannya, kecuali Francisco Conceicao, sudah mulai berada di lapangan.

Langkah mengejutkan itu datang setelah konferensi pers yang digelar Jorge Jesus, pelatih Portugal, yang di dalamnya ia berbicara tentang situasi Ronaldo, bahwa ia tidak akan bermain sejak menit awal pada laga melawan Denmark, dan bahwa ia tidak akan mengubah keputusan-keputusan teknisnya demi seorang pemain.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa perjalanan Ronaldo dengan pesawat pribadinya telah menjadi perjalanan yang paling banyak diikuti di dunia.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa pesawat pribadi tersebut sudah lepas landas dari Madrid setelah pukul 19.30 waktu Spanyol (20.30 waktu Kairo dan Mekah), seraya menyebutkan bahwa perjalanan itu menjadi yang paling banyak dicari dan diikuti di situs Flight Radar 24.

Marca melanjutkan: "Lebih dari 7.500 orang mengikuti sistem penentuan posisi global (GPS) milik pesawat Ronaldo bertipe Bombardier Global Express XRS menit demi menit."

Rencana Cristiano Ronaldo sudah jelas setelah ia meninggalkan Parken di Kopenhagen tanpa berlatih sebelum laga UEFA Nations League antara Denmark dan Portugal: ia akan naik pesawat pribadinya dan terbang ke Madrid.

Pesawatnya diperkirakan akan mendarat di ibu kota Denmark pada pukul 22.20 waktu Spanyol, sementara perjalanan pulang menuju Madrid akan dimulai sekitar pukul 23.15, dengan Sang Don mendarat di Spanyol setelah pukul 02.00 dini hari (03.00 dini hari waktu Kairo dan Mekah).