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Legenda Belgia Romelu Lukaku resmi pensiun dari timnas setelah 16 tahun berkarier sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belgia. Rekan setimnya selama bertahun-tahun, Thibaut Courtois, menyampaikan penghormatan emosional setelah pengumuman itu.

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Warisan pemecah rekor mencapai akhir

Penyerang berusia 33 tahun itu secara resmi mengonfirmasi pengunduran dirinya dari timnas pada Senin, setelah menjalani karier yang menjadikannya pencetak gol paling produktif sepanjang sejarah Belgia. Setelah merenung selama jeda internasional, ketika ia tetap berada di bangku cadangan saat Belgia meraih kemenangan atas Italia, mantan bintang Chelsea dan Manchester United itu memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk mundur.

Lukaku merupakan salah satu pilar "Generasi Emas" Belgia dan mewakili negaranya dalam empat edisi Piala Dunia FIFA. Pencapaian terbesarnya di panggung dunia terjadi pada 2018, ketika ia membantu tim finis di posisi ketiga yang bersejarah di Rusia. Dalam pesan perpisahan emosional yang dibagikan melalui media sosial, sang striker mengungkapkan kepuasannya atas perjalanan yang telah ia lalui sejak menjalani debut.

"Selama 16 tahun ini, saya memberikan semua yang saya miliki untuk timnas… Saya mengalami segala emosi yang mungkin dirasakan. Kepada para penggemar Belgia, terima kasih atas dukungan yang kalian berikan kepada tim kami. Saya bangga telah mewakili negara saya di empat Piala Dunia dan tiga Kejuaraan Eropa," kata sang striker.

Courtois pimpin penghormatan untuk 'saudaranya'

Kabar tersebut langsung memicu gelombang penghormatan dari dunia sepakbola, dengan rekan setimnya selama bertahun-tahun, Courtois, berada di barisan terdepan. Kiper Real Madrid itu menggunakan media sosial untuk merayakan karier pemain yang telah berjuang bersamanya selama lebih dari satu setengah dekade.

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Melalui akun Instagram resminya, Courtois menulis pesan emosional untuk sahabatnya: "16 tahun memberikan segalanya untuk negara kita. Perjalanan yang luar biasa, saudaraku. Dari semua perjuangan di lapangan hingga momen tak terlupakan yang kita lalui bersama dengan seragam Belgia, suatu kehormatan bisa berdiri di sisimu. Kamu memberikan segalanya untuk tim ini, selalu dengan semangat, kebanggaan, dan sepenuh hati."

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Ia menambahkan: "Apa yang telah kamu capai untuk Belgia sungguh luar biasa, dan warisanmu akan terus hidup dari generasi ke generasi. Namun, di luar gol dan rekor, saya akan selalu mengingat momen-momen yang kita lalui bersama, masa-masa indah, masa-masa sulit, dan segala yang ada di antaranya. Terima kasih atas segalanya, lukaku. Bangga telah menjalani perjalanan ini bersamamu."

Tenang di akhir perjalanan

Meski kepergiannya menjadi sorotan besar, Lukaku tampaknya pergi tanpa penyesalan atau keraguan yang tersisa mengenai kontribusinya bagi timnas. Perannya di skuad berkurang pada bulan-bulan terakhirnya, tetapi pengaruhnya sebagai sosok senior tetap signifikan hingga akhir.

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"Saya tidak akan pernah melupakan momen-momen itu. Saya merasa tenang dengan keputusan saya untuk berhenti di sini. Ini luar biasa. Ini menyenangkan. Saya bersyukur," tambah Lukaku dalam pesan terakhirnya kepada publik Belgia.