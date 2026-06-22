Perjalanan telah berakhir... Pemain Barcelona akan resmi hengkang dalam beberapa jam ke depan

Sebuah laporan media, hari ini Senin, mengungkap bahwa seorang pemain Barcelona akan hengkang dalam beberapa jam ke depan, mengingat sulitnya baginya untuk tetap bertahan di skuad tim Catalan tersebut pada musim depan.

Surat kabar "Mundo Deportivo", mengutip laporan dari Yunani, menyebutkan bahwa Inaki Pena, kiper Barcelona, akan secara resmi bergabung dengan klub Panathinaikos, besok Selasa.

Menurut laporan tersebut, pemain berusia 27 tahun yang berasal dari Barcelona ini akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun, dan klub Catalan tersebut akan menerima 3 juta euro sebagai imbalan atas transfernya.

Berdasarkan laporan-laporan tersebut, yang memuat banyak detail, pengumuman penandatanganan kontrak dengan kiper lulusan akademi muda Barcelona ini akan dilakukan besok pagi, Selasa, dan ia dijadwalkan bergabung dengan kamp latihan tim di Apeldoorn, Belanda. Penya akan bertolak ke Belanda didampingi oleh direktur olahraga klub Yunani tersebut, Stefanos Koutsolis, serta bek sayap baru asal Yunani, Triantafyllos Tsabras.

Iñaki Peña, yang menyadari bahwa sudah waktunya untuk menjajaki peluang profesional baru di luar La Liga setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman dari Barcelona ke Elche, telah berada di Athena sejak kemarin, Minggu.

Menurut laporan dari Yunani, ia telah menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan hari ini, Senin, sebelum pengumuman resmi mengenai kepindahannya ke Panathinaikos.