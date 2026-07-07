Perjalanan Spanyol menuju Final Piala Dunia: Pertandingan perempat final melawan Belgia, skenario babak gugur, jadwal pertandingan, dan informasi lainnya

Meskipun Spanyol mengawali perjalanan mereka menuju Piala Dunia FIFA 2026 dengan lambat—bermain imbang 0-0 melawan Cape Verde—juara dunia sepak bola 2010 dan juara Eropa saat ini telah berhasil bangkit sejak saat itu.
Setelah memuncaki grupnya, La Roja memulai kampanye babak gugur dengan gemilang, menguasai permainan sepenuhnya saat menghadapi Austria di babak 32 besar. Dalam laga berikutnya melawan tetangga sekaligus rival mereka, Portugal, mereka berhasil menjaga gawang tetap bersih untuk keenam kalinya secara berturut-turut di Piala Dunia dan memastikan kemenangan di menit-menit akhir berkat gol Mikel Merino di masa injury time.
Selanjutnya, skuad bintang-bintang gemilang asuhan Luis de la Fuente ini akan menghadapi Belgia di perempat final di Los Angeles pada Jumat (10 Juli).
Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua kemungkinan jalur dan lawan yang menanti Spanyol mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam upaya meraih kejayaan dunia.
Jadwal dan hasil pertandingan Spanyol di Piala Dunia 2026
Tanggal
Pertandingan (waktu kick-off setempat)
Tempat
Skor Akhir / Tiket
Senin, 15 Juni
Spanyol vs Cape Verde (12.00 ET)
Stadion Mercedes-Benz, Atlanta
0-0
Minggu, 21 Juni
Spanyol vs Arab Saudi (12 siang ET)
Stadion Mercedes-Benz, Atlanta
Spanyol menang 4-0
Jumat, 26 Juni
Uruguay vs Spanyol (pukul 6 sore CST)
Estadio Akron, Zapopan
Spanyol menang 1-0
Kamis, 2 Juli
Spanyol vs Austria (pukul 12.00 PT)
SoFi Stadium, Inglewood
Spanyol menang 3-0
Senin, 6 Juli
Portugal vs Spanyol (pukul 2 siang CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Spanyol menang 1-0
Jumat, 10 Juli
Spanyol vs Belgia (pukul 12.00 PT)
SoFi Stadium, Inglewood
Perjalanan Spanyol menuju Final Piala Dunia 2026
Karena Spanyol finis di puncak Grup H, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.
Setelah mengalahkan Austria dan Portugal, Spanyol kini akan menghadapi Belgia di perempat final. Prancis atau Maroko akan menantidi semifinal dan mungkin Argentina/Inggris/Norwegia di Final.
Tanggal (waktu kick-off setempat)
Babak
Tempat
Kemungkinan Pertandingan
Tiket
10 Juli (12.00 PT)
Perempat Final
SoFi Stadium, Inglewood
Spanyol vs Belgia
14 Juli (pukul 14.00 CDT)
Semifinal
AT&T Stadium, Arlington
Pertandingan ke-101: melawan Prancis atau Maroko
19 Juli (pukul 15.00 ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Pertandingan ke-104: vs Pemenang Pertandingan ke-102
Grup H - Klasemen Akhir
Peringkat
Tim
Sudah Dimainkan
Menang
S
K
Gol Masuk
GB
Selisih Gol
Poin
Status
1
Spanyol
3
2
1
0
5
0
+5
7
Lulus
2
Kepulauan Cape Verde
3
0
3
0
2
2
0
3
Lolos
3
Uruguay
3
0
2
1
3
4
-1
2
Tersingkir
ke-4
Arab Saudi
3
0
2
1
1
5
-4
2
Tersingkir
Cara membeli tiket Piala Dunia Spanyol
Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.
Tiket Piala Dunia Spanyol: Berapa harganya?
FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.
Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.
Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:
Tanggal
Babak / Kategori
Kisaran Harga Resmi
Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder
9 Juli – 11 Juli
Perempat final
$450 – $1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 Juli – 15 Juli
Semifinal
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 Juli
Pertandingan perebutan tempat ketiga
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 Juli
Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
Siapa saja yang masuk dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026?
Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili Spanyol di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub Saat Ini
Penjaga Gawang
David Raya
Arsenal
Joan García
Barcelona
Unai Simón
Athletic Bilbao
Bek
Pau Cubarsí
Barcelona
Marc Cucurella
Chelsea
Eric García
Barcelona
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
Aymeric Laporte
Athletic Bilbao
Marcos Llorente
Atletico Madrid
Pedro Porro
Tottenham Hotspur
Marc Pubill
Atlético Madrid
Gelandang
Álex Baena
Atletico Madrid
Gavi
Barcelona
Mikel Merino
Arsenal
Pedri
Barcelona
Rodri
Manchester City
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Martín Zubimendi
Arsenal
Penyerang
Borja Iglesias
Celta Vigo
Víctor Muñoz
Osasuna
Dani Olmo
Barcelona
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad
Yéremy Pino
Crystal Palace
Ferran Torres
Barcelona
Nico Williams
Athletic Bilbao
Lamine Yamal
Barcelona
Toko: Seragam Timnas Spanyol untuk Piala Dunia FIFA 2026
Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol menghadirkan identitas yang segar namun kaya akan tradisi. adidas menghadirkan seragam yang berakar pada DNA sepak bola negara tersebut, memadukan nuansa warna klasik dengan detail modern menjelang kampanye La Roja di Amerika Utara.
Jersey kandang Spanyol untuk Piala Dunia 2026 menghadirkan sentuhan kontemporer pada salah satu kombinasi warna paling ikonik di dunia sepak bola. Latar belakang merah polos menjadi panggung bagi garis-garis tipis berwarna kuning yang berulang, terinspirasi langsung dari bendera Spanyol dan lambang nasional. Di bagian belakang leher, tertulis kata “ESPAÑA”, sebagai sentuhan halus namun bermakna yang dirancang untuk membawa semangat bangsa ke setiap pertandingan.
Adidas memadukan seragam ini dengan celana pendek biru tua berpinggiran merah dan kuning, serta kaus kaki biru tua yang melanjutkan palet warna nasional, menciptakan tampilan serasi dari ujung kepala hingga ujung kaki yang memadukan tradisi dengan teknologi performa modern.
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