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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Perjalanan Spanyol menuju Final Piala Dunia: Pertandingan perempat final melawan Belgia, skenario babak gugur, jadwal pertandingan, dan informasi lainnya

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Spain
World Cup
L. Yamal

Di mana juara Piala Dunia 2010 akan bertanding dan siapa saja lawan yang mungkin mereka hadapi jika mereka berhasil melaju hingga final?

Meskipun Spanyol mengawali perjalanan mereka menuju Piala Dunia FIFA 2026 dengan lambat—bermain imbang 0-0 melawan Cape Verde—juara dunia sepak bola 2010 dan juara Eropa saat ini telah berhasil bangkit sejak saat itu.

Setelah memuncaki grupnya, La Roja memulai kampanye babak gugur dengan gemilang, menguasai permainan sepenuhnya saat menghadapi Austria di babak 32 besar. Dalam laga berikutnya melawan tetangga sekaligus rival mereka, Portugal, mereka berhasil menjaga gawang tetap bersih untuk keenam kalinya secara berturut-turut di Piala Dunia dan memastikan kemenangan di menit-menit akhir berkat gol Mikel Merino di masa injury time.

Selanjutnya, skuad bintang-bintang gemilang asuhan Luis de la Fuente ini akan menghadapi Belgia di perempat final di Los Angeles pada Jumat (10 Juli).

Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua kemungkinan jalur dan lawan yang menanti Spanyol mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam upaya meraih kejayaan dunia.

Jadwal dan hasil pertandingan Spanyol di Piala Dunia 2026

Tanggal

Pertandingan (waktu kick-off setempat)

Tempat

Skor Akhir / Tiket

Senin, 15 Juni

Spanyol vs Cape Verde (12.00 ET)

Stadion Mercedes-Benz, Atlanta

0-0

Minggu, 21 Juni

Spanyol vs Arab Saudi (12 siang ET)

Stadion Mercedes-Benz, Atlanta

Spanyol menang 4-0

Jumat, 26 Juni

Uruguay vs Spanyol (pukul 6 sore CST)

Estadio Akron, Zapopan

Spanyol menang 1-0

Kamis, 2 Juli

Spanyol vs Austria (pukul 12.00 PT)

SoFi Stadium, Inglewood

Spanyol menang 3-0

Senin, 6 Juli

Portugal vs Spanyol (pukul 2 siang CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Spanyol menang 1-0

Jumat, 10 Juli

Spanyol vs Belgia (pukul 12.00 PT)

SoFi Stadium, Inglewood

Tiket

Perjalanan Spanyol menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Spanyol finis di puncak Grup H, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah mengalahkan Austria dan Portugal, Spanyol kini akan menghadapi Belgia di perempat final. Prancis atau Maroko akan menantidi semifinal dan mungkin Argentina/Inggris/Norwegia di Final.

Tanggal (waktu kick-off setempat)

Babak

Tempat

Kemungkinan Pertandingan

Tiket

10 Juli (12.00 PT)

Perempat Final

SoFi Stadium, Inglewood

Spanyol vs Belgia

Tiket

14 Juli (pukul 14.00 CDT)

Semifinal

AT&T Stadium, Arlington

Pertandingan ke-101: melawan Prancis atau Maroko

Tiket

19 Juli (pukul 15.00 ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

Pertandingan ke-104: vs Pemenang Pertandingan ke-102

Tiket

Grup H - Klasemen Akhir

Peringkat

Tim

Sudah Dimainkan

Menang

S

K

Gol Masuk

GB

Selisih Gol

Poin

Status

1

Spanyol

3

2

1

0

5

0

+5

7

Lulus

2

Kepulauan Cape Verde

3

0

3

0

2

2

0

3

Lolos

3

Uruguay

3

0

2

1

3

4

-1

2

Tersingkir

ke-4

Arab Saudi

3

0

2

1

1

5

-4

2

Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Spanyol

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Spanyol: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Babak / Kategori

Kisaran Harga Resmi

Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder

9 Juli – 11 Juli

Perempat final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Pertandingan perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Siapa saja yang masuk dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili Spanyol di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi

Pemain

Klub Saat Ini

Penjaga Gawang

David Raya

Arsenal


Joan García

Barcelona


Unai Simón

Athletic Bilbao

Bek

Pau Cubarsí

Barcelona


Marc Cucurella

Chelsea


Eric García

Barcelona


Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen


Aymeric Laporte

Athletic Bilbao


Marcos Llorente

Atletico Madrid


Pedro Porro

Tottenham Hotspur


Marc Pubill

Atlético Madrid

Gelandang

Álex Baena

Atletico Madrid


Gavi

Barcelona


Mikel Merino

Arsenal


Pedri

Barcelona


Rodri

Manchester City


Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain


Martín Zubimendi

Arsenal

Penyerang

Borja Iglesias

Celta Vigo


Víctor Muñoz

Osasuna


Dani Olmo

Barcelona


Mikel Oyarzabal

Real Sociedad


Yéremy Pino

Crystal Palace


Ferran Torres

Barcelona


Nico Williams

Athletic Bilbao


Lamine Yamal

Barcelona

Toko: Seragam Timnas Spanyol untuk Piala Dunia FIFA 2026

Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol menghadirkan identitas yang segar namun kaya akan tradisi. adidas menghadirkan seragam yang berakar pada DNA sepak bola negara tersebut, memadukan nuansa warna klasik dengan detail modern menjelang kampanye La Roja di Amerika Utara.

Jersey kandang Spanyol untuk Piala Dunia 2026 menghadirkan sentuhan kontemporer pada salah satu kombinasi warna paling ikonik di dunia sepak bola. Latar belakang merah polos menjadi panggung bagi garis-garis tipis berwarna kuning yang berulang, terinspirasi langsung dari bendera Spanyol dan lambang nasional. Di bagian belakang leher, tertulis kata “ESPAÑA”, sebagai sentuhan halus namun bermakna yang dirancang untuk membawa semangat bangsa ke setiap pertandingan.

Adidas memadukan seragam ini dengan celana pendek biru tua berpinggiran merah dan kuning, serta kaus kaki biru tua yang melanjutkan palet warna nasional, menciptakan tampilan serasi dari ujung kepala hingga ujung kaki yang memadukan tradisi dengan teknologi performa modern.

Cara menonton pertandingan Spanyol dengan VPN

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