Meskipun Spanyol mengawali perjalanan mereka menuju Piala Dunia FIFA 2026 dengan lambat—berakhir imbang 0-0 melawan Cape Verde—juara dunia sepak bola 2010 dan juara Eropa saat ini telah kembali menemukan performa terbaiknya sejak saat itu.

Setelah memuncaki grupnya, La Roja memulai kampanye babak gugur dengan gemilang, menguasai permainan sepenuhnya saat menghadapi Austria di babak 32 besar. Dalam laga berikutnya melawan tetangga sekaligus rival mereka, Portugal, Mikel Merino mencetak gol di masa injury time untuk memastikan kemenangan tipis 1-0.



Spanyol memang kebobolan gol pertama saat menghadapi Belgia di perempat final, namun Merino sekali lagi membuktikan dirinya sebagai pahlawan, masuk dari bangku cadangan untuk memastikan kemenangan 2-1.

Selanjutnya bagi skuad bintang-bintang flamboyan asuhan Luis de la Fuente, mereka akan menghadapi semifinal yang memanas melawan Prancis di Dallas pada Selasa (14 Juli). Ikuti ulasan lengkapnya dari GOAL.

Jadwal dan hasil pertandingan Spanyol di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Senin, 15 Juni Spanyol vs Cape Verde (12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz, Atlanta 0-0 Minggu, 21 Juni Spanyol vs Arab Saudi (12 siang ET) Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Spanyol menang 4-0 Jumat, 26 Juni Uruguay vs Spanyol (pukul 6 sore CST) Estadio Akron, Zapopan Spanyol menang 1-0 Kamis, 2 Juli Spanyol vs Austria (pukul 12.00 PT) SoFi Stadium, Inglewood Spanyol menang 3-0 Senin, 6 Juli Portugal vs Spanyol (pukul 2 siang CDT) AT&T Stadium, Arlington Spanyol menang 1-0 Jumat, 10 Juli Spanyol vs Belgia (pukul 12.00 PT) Stadion SoFi, Inglewood Spanyol menang 2-1 Selasa, 14 Juli Prancis vs Spanyol (pukul 2 siang CDT) AT&T Stadium, Arlington Tiket

Perjalanan Spanyol menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Spanyol finis di puncak Grup H, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah mengalahkan Austria, Portugal, dan Belgia di babak gugur sebelumnya, Prancis kini menantidi semifinal, dan di Final mereka akan menghadapi salah satu dari Argentina, Swiss, Inggris, atau Norwegia.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Jadwal Kemungkinan Tiket 14 Juli (pukul 14.00 CDT) Semifinal AT&T Stadium, Arlington Spanyol vs Prancis Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan ke-104: TBC vs Norwegia/Inggris/Argentina/Swiss Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Setelah mencetak gol kedelapannya di turnamen ini, saat Prancis bertanding melawan Maroko di perempat final, Kylian Mbappe kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi. Namun, bintang Spanyol, Mikel Oyarzabal, yang saat ini telah mencetak empat gol, masih memiliki harapan untuk finis di posisi tinggi dalam daftar pencetak gol terbanyak.

Pemain (Tim) Jumlah Gol Pertandingan Berikutnya - Tiket Lionel Messi (Argentina) 8 vs Swiss - Tiket Kylian Mbappé (Prancis) 8 vs Spanyol - Tiket Erling Haaland (Norwegia) 7 vs Inggris - Tiket Harry Kane (Inggris) 6 vs Norwegia - Tiket Ousmane Dembele (Prancis) 5 vs Spanyol - Tiket Vinícius Júnior (Brasil) 4 Tersingkir Jude Bellingham (Inggris) 4 vs Norwegia - Tiket Julián Quiñones (Meksiko) 4 Tersingkir Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Tersingkir Mikel Oyarzabal (Spanyol) 4 vs Prancis - Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Spanyol

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Spanyol: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Grup H - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Pertandingan W S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 Spanyol 3 2 1 0 5 0 +5 7 Lulus 2 Kepulauan Cape Verde 3 0 3 0 2 2 0 3 Lolos 3 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 Tersingkir ke-4 Arab Saudi 3 0 2 1 1 5 -4 2 Tersingkir

Siapa saja yang masuk dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Spanyol di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang David Raya Arsenal

Joan García Barcelona

Unai Simón Athletic Bilbao Bek Pau Cubarsí Barcelona

Marc Cucurella Chelsea

Eric García Barcelona

Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen

Aymeric Laporte Athletic Bilbao

Marcos Llorente Atletico Madrid

Pedro Porro Tottenham Hotspur

Marc Pubill Atlético Madrid Gelandang Álex Baena Atletico Madrid

Gavi Barcelona

Mikel Merino Arsenal

Pedri Barcelona

Rodri Manchester City

Fabián Ruiz Paris Saint-Germain

Martín Zubimendi Arsenal Penyerang Borja Iglesias Celta Vigo

Víctor Muñoz Osasuna

Dani Olmo Barcelona

Mikel Oyarzabal Real Sociedad

Yéremy Pino Crystal Palace

Ferran Torres Barcelona

Nico Williams Athletic Bilbao

Lamine Yamal Barcelona

Toko: Seragam Timnas Spanyol untuk Piala Dunia FIFA 2026

Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol menghadirkan identitas yang segar namun kaya akan tradisi. adidas menghadirkan seragam yang berakar pada DNA sepak bola negara tersebut, memadukan nuansa warna klasik dengan detail modern menjelang kampanye La Roja di Amerika Utara.



Jersey kandang Spanyol untuk Piala Dunia 2026 menghadirkan sentuhan kontemporer pada salah satu kombinasi warna paling ikonik di dunia sepak bola. Latar belakang merah polos menjadi panggung bagi garis-garis tipis berwarna kuning yang berulang, terinspirasi langsung dari bendera Spanyol dan lambang nasional. Di bagian belakang leher, tertulis kata “ESPAÑA”, sebagai sentuhan halus namun bermakna yang dirancang untuk membawa semangat bangsa ke setiap pertandingan.

Adidas memadukan seragam ini dengan celana pendek biru tua berpinggiran merah dan kuning, serta kaus kaki biru tua yang melanjutkan palet warna nasional, menciptakan tampilan serasi dari ujung kepala hingga ujung kaki yang memadukan tradisi dengan teknologi performa modern.

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