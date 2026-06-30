Perjalanan Prancis menuju Final Piala Dunia: Pertandingan babak 32 besar yang telah dipastikan, skenario grup, jadwal pertandingan, dan informasi lainnya

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Prancis tentu saja merasa optimis mengenai peluang tim mereka untuk meraih gelar juara ketiga dan melaju ke final untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

Penampilan di babak penyisihan grup telah memperkuat optimisme tersebut. Les Bleus memenangkan ketiga pertandingan melawan Senegal, Irak, dan Norwegia untuk melaju ke babak 32 besar melawan Swedia. Mari GOAL tunjukkan kepada Anda perjalanan yang menanti pasukan Didier Deschamps, mulai dari sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta lawan-lawan yang mungkin mereka hadapi dalam upaya meraih kejayaan.

Hasil dan jadwal pertandingan Prancis di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Prancis vs Senegal MetLife Stadium, NJ Prancis menang 3-1 Senin, 22 Juni Prancis vs Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia Prancis menang 3-0 Jumat, 26 Juni Norwegia vs Prancis Gillette Stadium, Foxborough Prancis menang 4-1 Selasa, 30 Juni Prancis vs Swedia, Stadion MetLife, NJ Tiket

Jalan potensial Prancis menuju kejayaan Piala Dunia

Jika runner-up Piala Dunia 2022 ini berhasil mengalahkan Swedia, mereka akan berhadapan dengan Paraguay di babak 16 besar pada Sabtu, 4 Juli, di Philadelphia. Jika mereka berhasil melewati babak tersebut, lawan mereka di perempat final akan menjadi pemenang dari pertandingan Kanada vs Maroko. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Boston pada 9 Juli.

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Cara membeli tiket Piala Dunia Prancis

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Prancis: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Siapa saja yang masuk dalam skuad Prancis untuk Piala Dunia 2026?

Penjaga gawang: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Bek: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Gelandang: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Penyerang: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).