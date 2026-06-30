Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Prancis tentu punya alasan untuk optimistis dengan peluang tim mereka meraih gelar ketiga dan lolos ke final untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Penampilan di fase grup mendukung optimisme tersebut. Prancis memenangi ketiga laga melawan Senegal, Irak, dan Norwegia untuk memastikan duel babak 32 besar kontra Swedia. Biarkan GOAL menunjukkan jalur yang menanti pasukan Didier Deschamps, dari sekarang hingga final Piala Dunia pada 19 Juli, dan siapa saja yang bisa mereka hadapi dalam perburuan menuju kejayaan.

Memetakan potensi jalur bagan Prancis menyoroti fleksibilitas taktis dan kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk mencapai puncak sepakbola dunia. Jika Anda berencana menguji prediksi bagan turnamen Anda atau memasang taruhan satu pertandingan, saldo yang lebih baik memberi Anda ruang ekstra untuk bermanuver. Jelajahi panduan langkah demi langkah kami untuk mengaktifkan kode promo 1xbet yang aktif.

Hasil Piala Dunia 2026 Prancis dan jadwal pertandingan berikutnya

Tanggal Pertandingan Tempat Skor akhir / Tiket Sel, 16 Juni Prancis vs Senegal MetLife Stadium, NJ Prancis menang 3-1 Sen, 22 Juni Prancis vs Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia Prancis menang 3-0 Jum, 26 Juni Norwegia vs Prancis Gillette Stadium, Foxborough Prancis menang 4-1 Sel, 30 Juni Prancis vs Swedia, MetLife Stadium, NJ Tiket

Potensi jalur Prancis menuju kejayaan Piala Dunia

Jika runner-up 2022 itu mampu melewati Swedia, Paraguay sudah menanti di babak 16 besar pada Sab, 4 Juli, di Philadelphia. Jika mereka juga berhasil melewati laga itu, lawan mereka di perempat-final adalah pemenang Kanada vs Maroko. Potensi duel delapan besar itu akan dimainkan di Boston pada 9 Juli.

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Cara membeli tiket Piala Dunia Prancis

Berikut status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit Terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat. Berbeda dengan undian, ini adalah transaksi waktu nyata. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Platform Resmi Penjualan Kembali FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap dibuka hingga akhir turnamen.

Platform Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering menjadi opsi terbaik untuk laga gugur dengan permintaan tinggi, meski harga bisa berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Prancis: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Tiket fase grup dibanderol mulai serendah $60 (untuk Tier Pendukung tertentu), sementara harga untuk final bisa mencapai $6.730.

Di bawah ini adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:

Kategori Fase grup Babak 32 besar - Perempat-final Semi-final & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Siapa saja yang masuk dalam skuad Prancis di Piala Dunia 2026?

Kiper: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Bek: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Gelandang: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Penyerang: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).