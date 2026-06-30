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Perjalanan Portugal menuju Final Piala Dunia: Pertandingan babak 32 besar yang telah dipastikan, skenario undian, jadwal pertandingan, dan informasi lainnya

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Portugal
C. Ronaldo

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan penampilan Portugal di Piala Dunia, di mana mereka akan bertanding dan melawan siapa mereka akan bertanding

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para pendukung Portugal memiliki harapan besar bahwa skuad yang sangat berbakat ini akhirnya dapat meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Optimisme ini didorong oleh susunan pemain yang dipenuhi bintang-bintang, yang bersemangat untuk melanjutkan performa dominan mereka selama babak kualifikasi. Meskipun tim ini harus menghadapi Grup K yang sangat kompetitif, dan memulai dengan hasil imbang 1-1 yang menegangkan melawan tim Kongo DR yang tangguh, mereka berhasil menemukan ritme permainan untuk melewati sisa pertandingan — menghancurkan Uzbekistan 5-0 dan berjuang hingga meraih hasil imbang 0-0 yang taktis melawan Kolombia — untuk mengamankan posisi kedua di grup tersebut.

Portugal mencapai perempat final pada 2022 dan secara konsisten menjadi kekuatan utama dalam sepak bola dunia, namun gelar juara dunia tetap sulit diraih. Pertarungan krusial kini menanti pasukan Roberto Martínez di Stadion Toronto melawan Kroasia, runner-up Grup L. 

Berikut adalah jalur yang harus dilalui mulai saat ini hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, yang merinci potensi lawan-lawan dalam perjalanan mengejar kejayaan dunia ini.

Hasil dan jadwal pertandingan Portugal di Piala Dunia 2026

Tanggal

Pertandingan (Waktu Lokal / SAST)

Tempat

Skor Akhir / Tiket

Rabu, 17 Juni

Portugal vs Republik Demokratik Kongo (12:00 siang CT)

Stadion Houston, Houston

1-1

Selasa, 23 Juni

Portugal vs Uzbekistan (12:00 siang CT)

Stadion Houston, Houston

Portugal menang 5-0

Sabtu, 27 Juni

Kolombia vs Portugal (pukul 7:30 malam ET)

Stadion Miami, Miami Gardens

0-0

Kamis, 2 Juli / Jumat, 3 Juli

Portugal vs Kroasia (19.00 ET / 01.00 SAST)

Stadion Toronto, Toronto

Tiket

Perjalanan Portugal menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Portugal finis di posisi kedua Grup K, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding jika berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli. Jika Portugal mengalahkan Kroasia, maka pertandingan yang tampaknya sangat sulit melawan tim-tim kuat seperti Spanyol atau Austria mungkin menanti di Dallas pada babak 16 besar. Setelah itu, mereka berpotensi menghadapi Belgia atau Amerika Serikat di perempat final, Prancis atau Belanda di semifinal, serta tim-tim raksasa seperti Argentina, Brasil, atau Inggris di Final.

Tanggal (waktu kick-off setempat)

Babak

Tempat

Jadwal Kemungkinan

Tiket

2 Juli (pukul 19.00 ET)

Babak 32 Besar

Stadion Toronto (Toronto)

Portugal vs Kroasia

Tiket

6 Juli (pukul 14.00 CT)

Babak 16 Besar

Stadion Dallas (Arlington)

Pertandingan ke-93: vs Spanyol atau Austria

Tiket

10 Juli (pukul 12.00 PT)

Perempat Final

Stadion Los Angeles (Inglewood)

Pertandingan ke-98: vs Pemenang Pertandingan ke-94 (AS/Belgia/Senegal)

Tiket

14 Juli (pukul 15.00 CT)

Semifinal

Stadion Dallas (Arlington)

Pertandingan 101: vs Pemenang Pertandingan 97 (Prancis/Jerman/Belanda)

Tiket

19 Juli (pukul 20.00 ET)

Final

Stadion MetLife (East Rutherford)

Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 102 (Argentina/Brasil/Inggris)

Tiket

Grup K - Klasemen Akhir 

Peringkat

Tim

Sudah Dimainkan

Menang

S

K

Gol Masuk

GB

Selisih Gol

Poin

Status

1

Kolombia

3

2

1

0

4

1

+3

7

Lulus

2

Portugal

3

1

2

0

6

1

+5

5

Memenuhi syarat

3

Republik Demokratik Kongo

3

1

1

1

4

3

+1

4

Memenuhi syarat

ke-4

Uzbekistan

3

0

0

3

2

11

-9

0

Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Portugal

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Portugal: Berapa harganya?

Tiket Piala Dunia Portugal: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen yang mungkin dilalui Portugal:

Kategori

Babak Grup

Babak 32 Besar - Perempat Final

Semifinal & Final

Kategori 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Kategori 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Kategori 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Kategori 4

$60 - $120

$150 - $350

$350 - $1.350

Siapa saja yang masuk dalam skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Portugal di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi

Pemain

Klub Saat Ini

Penjaga Gawang

Diogo Costa

FC Porto


José Sá

Wolverhampton Wanderers


Rui Silva

Sporting CP

Bek

Rúben Dias

Manchester City


Gonçalo Inácio

Sporting CP


Diogo Dalot

Manchester United


João Cancelo

FC Barcelona


Nuno Mendes

Paris Saint-Germain


Nélson Semedo

Fenerbahçe


Renato Veiga

Villarreal


Tomás Araújo

SL Benfica

Gelandang

Bruno Fernandes

Manchester United


Bernardo Silva

Manchester City


Vitinha

Paris Saint-Germain


João Neves

Paris Saint-Germain


Rúben Neves

Al-Hilal


Matheus Nunes

Manchester City


Samuel Costa

Mallorca

Penyerang

Cristiano Ronaldo (kapten)

Al-Nassr


Rafael Leão

AC Milan


João Félix

Al-Nassr


Gonçalo Ramos

Paris Saint-Germain


Pedro Neto

Chelsea


Francisco Conceição

Juventus


Francisco Trincão

Sporting CP


Gonçalo Guedes

Real Sociedad