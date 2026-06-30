Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para pendukung Portugal memiliki harapan besar bahwa skuad yang sangat berbakat ini akhirnya dapat meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Optimisme ini didorong oleh susunan pemain yang dipenuhi bintang-bintang, yang bersemangat untuk melanjutkan performa dominan mereka selama babak kualifikasi. Meskipun tim ini harus menghadapi Grup K yang sangat kompetitif, dan memulai dengan hasil imbang 1-1 yang menegangkan melawan tim Kongo DR yang tangguh, mereka berhasil menemukan ritme permainan untuk melewati sisa pertandingan — menghancurkan Uzbekistan 5-0 dan berjuang hingga meraih hasil imbang 0-0 yang taktis melawan Kolombia — untuk mengamankan posisi kedua di grup tersebut.

Portugal mencapai perempat final pada 2022 dan secara konsisten menjadi kekuatan utama dalam sepak bola dunia, namun gelar juara dunia tetap sulit diraih. Pertarungan krusial kini menanti pasukan Roberto Martínez di Stadion Toronto melawan Kroasia, runner-up Grup L.

Berikut adalah jalur yang harus dilalui mulai saat ini hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, yang merinci potensi lawan-lawan dalam perjalanan mengejar kejayaan dunia ini.

Hasil dan jadwal pertandingan Portugal di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (Waktu Lokal / SAST) Tempat Skor Akhir / Tiket Rabu, 17 Juni Portugal vs Republik Demokratik Kongo (12:00 siang CT) Stadion Houston, Houston 1-1 Selasa, 23 Juni Portugal vs Uzbekistan (12:00 siang CT) Stadion Houston, Houston Portugal menang 5-0 Sabtu, 27 Juni Kolombia vs Portugal (pukul 7:30 malam ET) Stadion Miami, Miami Gardens 0-0 Kamis, 2 Juli / Jumat, 3 Juli Portugal vs Kroasia (19.00 ET / 01.00 SAST) Stadion Toronto, Toronto Tiket

Perjalanan Portugal menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Portugal finis di posisi kedua Grup K, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding jika berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli. Jika Portugal mengalahkan Kroasia, maka pertandingan yang tampaknya sangat sulit melawan tim-tim kuat seperti Spanyol atau Austria mungkin menanti di Dallas pada babak 16 besar. Setelah itu, mereka berpotensi menghadapi Belgia atau Amerika Serikat di perempat final, Prancis atau Belanda di semifinal, serta tim-tim raksasa seperti Argentina, Brasil, atau Inggris di Final.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Jadwal Kemungkinan Tiket 2 Juli (pukul 19.00 ET) Babak 32 Besar Stadion Toronto (Toronto) Portugal vs Kroasia Tiket 6 Juli (pukul 14.00 CT) Babak 16 Besar Stadion Dallas (Arlington) Pertandingan ke-93: vs Spanyol atau Austria Tiket 10 Juli (pukul 12.00 PT) Perempat Final Stadion Los Angeles (Inglewood) Pertandingan ke-98: vs Pemenang Pertandingan ke-94 (AS/Belgia/Senegal) Tiket 14 Juli (pukul 15.00 CT) Semifinal Stadion Dallas (Arlington) Pertandingan 101: vs Pemenang Pertandingan 97 (Prancis/Jerman/Belanda) Tiket 19 Juli (pukul 20.00 ET) Final Stadion MetLife (East Rutherford) Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 102 (Argentina/Brasil/Inggris) Tiket

Grup K - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Sudah Dimainkan Menang S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 Kolombia 3 2 1 0 4 1 +3 7 Lulus 2 Portugal 3 1 2 0 6 1 +5 5 Memenuhi syarat 3 Republik Demokratik Kongo 3 1 1 1 4 3 +1 4 Memenuhi syarat ke-4 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0 Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Portugal

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Portugal: Berapa harganya?

Tiket Piala Dunia Portugal: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen yang mungkin dilalui Portugal:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $350 - $1.350

Siapa saja yang masuk dalam skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Portugal di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Diogo Costa FC Porto

José Sá Wolverhampton Wanderers

Rui Silva Sporting CP Bek Rúben Dias Manchester City

Gonçalo Inácio Sporting CP

Diogo Dalot Manchester United

João Cancelo FC Barcelona

Nuno Mendes Paris Saint-Germain

Nélson Semedo Fenerbahçe

Renato Veiga Villarreal

Tomás Araújo SL Benfica Gelandang Bruno Fernandes Manchester United

Bernardo Silva Manchester City

Vitinha Paris Saint-Germain

João Neves Paris Saint-Germain

Rúben Neves Al-Hilal

Matheus Nunes Manchester City

Samuel Costa Mallorca Penyerang Cristiano Ronaldo (kapten) Al-Nassr

Rafael Leão AC Milan

João Félix Al-Nassr

Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain

Pedro Neto Chelsea

Francisco Conceição Juventus

Francisco Trincão Sporting CP

Gonçalo Guedes Real Sociedad



