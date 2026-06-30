Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para pendukung Portugal memiliki harapan besar bahwa skuad yang sangat berbakat ini akhirnya dapat meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Optimisme ini didorong oleh susunan pemain yang dipenuhi bintang-bintang, yang bersemangat untuk melanjutkan performa dominan mereka selama babak kualifikasi. Meskipun tim ini harus menghadapi Grup K yang sangat kompetitif, dan memulai dengan hasil imbang 1-1 yang menegangkan melawan tim Kongo DR yang tangguh, mereka berhasil menemukan ritme permainan untuk melewati sisa pertandingan — menghancurkan Uzbekistan 5-0 dan berjuang hingga meraih hasil imbang 0-0 yang taktis melawan Kolombia — untuk mengamankan posisi kedua di grup tersebut.
Portugal mencapai perempat final pada 2022 dan secara konsisten menjadi kekuatan utama dalam sepak bola dunia, namun gelar juara dunia tetap sulit diraih. Pertarungan krusial kini menanti pasukan Roberto Martínez di Stadion Toronto melawan Kroasia, runner-up Grup L.
Berikut adalah jalur yang harus dilalui mulai saat ini hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, yang merinci potensi lawan-lawan dalam perjalanan mengejar kejayaan dunia ini.
Hasil dan jadwal pertandingan Portugal di Piala Dunia 2026
Tanggal
Pertandingan (Waktu Lokal / SAST)
Tempat
Skor Akhir / Tiket
Rabu, 17 Juni
Portugal vs Republik Demokratik Kongo (12:00 siang CT)
Stadion Houston, Houston
1-1
Selasa, 23 Juni
Portugal vs Uzbekistan (12:00 siang CT)
Stadion Houston, Houston
Portugal menang 5-0
Sabtu, 27 Juni
Kolombia vs Portugal (pukul 7:30 malam ET)
Stadion Miami, Miami Gardens
0-0
Kamis, 2 Juli / Jumat, 3 Juli
Portugal vs Kroasia (19.00 ET / 01.00 SAST)
Stadion Toronto, Toronto
Perjalanan Portugal menuju Final Piala Dunia 2026
Karena Portugal finis di posisi kedua Grup K, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding jika berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli. Jika Portugal mengalahkan Kroasia, maka pertandingan yang tampaknya sangat sulit melawan tim-tim kuat seperti Spanyol atau Austria mungkin menanti di Dallas pada babak 16 besar. Setelah itu, mereka berpotensi menghadapi Belgia atau Amerika Serikat di perempat final, Prancis atau Belanda di semifinal, serta tim-tim raksasa seperti Argentina, Brasil, atau Inggris di Final.
Tanggal (waktu kick-off setempat)
Babak
Tempat
Jadwal Kemungkinan
Tiket
2 Juli (pukul 19.00 ET)
Babak 32 Besar
Stadion Toronto (Toronto)
Portugal vs Kroasia
6 Juli (pukul 14.00 CT)
Babak 16 Besar
Stadion Dallas (Arlington)
Pertandingan ke-93: vs Spanyol atau Austria
10 Juli (pukul 12.00 PT)
Perempat Final
Stadion Los Angeles (Inglewood)
Pertandingan ke-98: vs Pemenang Pertandingan ke-94 (AS/Belgia/Senegal)
14 Juli (pukul 15.00 CT)
Semifinal
Stadion Dallas (Arlington)
Pertandingan 101: vs Pemenang Pertandingan 97 (Prancis/Jerman/Belanda)
19 Juli (pukul 20.00 ET)
Final
Stadion MetLife (East Rutherford)
Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 102 (Argentina/Brasil/Inggris)
Grup K - Klasemen Akhir
Peringkat
Tim
Sudah Dimainkan
Menang
S
K
Gol Masuk
GB
Selisih Gol
Poin
Status
1
Kolombia
3
2
1
0
4
1
+3
7
Lulus
2
Portugal
3
1
2
0
6
1
+5
5
Memenuhi syarat
3
Republik Demokratik Kongo
3
1
1
1
4
3
+1
4
Memenuhi syarat
ke-4
Uzbekistan
3
0
0
3
2
11
-9
0
Tersingkir
Cara membeli tiket Piala Dunia Portugal
Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.
Tiket Piala Dunia Portugal: Berapa harganya?
Tiket Piala Dunia Portugal: Berapa harganya?
FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.
Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen yang mungkin dilalui Portugal:
Kategori
Babak Grup
Babak 32 Besar - Perempat Final
Semifinal & Final
Kategori 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Kategori 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Kategori 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Kategori 4
$60 - $120
$150 - $350
$350 - $1.350
Siapa saja yang masuk dalam skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026?
Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Portugal di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub Saat Ini
Penjaga Gawang
Diogo Costa
FC Porto
José Sá
Wolverhampton Wanderers
Rui Silva
Sporting CP
Bek
Rúben Dias
Manchester City
Gonçalo Inácio
Sporting CP
Diogo Dalot
Manchester United
João Cancelo
FC Barcelona
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Nélson Semedo
Fenerbahçe
Renato Veiga
Villarreal
Tomás Araújo
SL Benfica
Gelandang
Bruno Fernandes
Manchester United
Bernardo Silva
Manchester City
Vitinha
Paris Saint-Germain
João Neves
Paris Saint-Germain
Rúben Neves
Al-Hilal
Matheus Nunes
Manchester City
Samuel Costa
Mallorca
Penyerang
Cristiano Ronaldo (kapten)
Al-Nassr
Rafael Leão
AC Milan
João Félix
Al-Nassr
Gonçalo Ramos
Paris Saint-Germain
Pedro Neto
Chelsea
Francisco Conceição
Juventus
Francisco Trincão
Sporting CP
Gonçalo Guedes
Real Sociedad