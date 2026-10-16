Barcelona dan para pendukungnya akhirnya bisa bernapas lega. Setelah lebih dari setahun dilanda penderitaan dan absen berulang kali, bintang Belanda Frenkie de Jong mendapatkan persetujuan medis sepenuhnya dan kini benar-benar siap bagi pelatih Hansi Flick, masuk dalam skuat tim untuk menghadapi laga yang dinanti kontra Real Betis.

Kembalinya De Jong bukan sekadar kembalinya seorang pemain, melainkan akhir dari sebuah babak panjang penuh rasa sakit dan nasib buruk, yang dimulai lebih dari setahun lalu dan memburuk secara tragis akibat sebuah keputusan gegabah di Piala Dunia.

Kronologi rangkaian cedera yang tak berujung

Musim lalu bukanlah musim yang mudah bagi maestro lini tengah Belanda itu, yang absen dari 9 pertandingan karena 4 cedera terpisah, sebelum pukulan terberat datang pada musim ini, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

1. Awal mula – 5 September: saat tampil bersama timnas Belanda melawan Lituania, ia mengalami cedera otot ringan pada otot obturator eksternus di kaki kanannya. Ia hanya absen dari satu pertandingan saja melawan Valencia. Cedera itu terlihat sepele, tetapi itulah percikan pertama.

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2. Pukulan kedua – 26 Februari: dalam sesi latihan, ia mengalami robekan pada bagian bawah otot lengan kanannya, cedera yang membuatnya absen dari 6 pertandingan panas, di antaranya melawan Villarreal, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Newcastle, Sevilla, dan Rayo Vallecano.

3. Misteri – 11 Mei: kambuh untuk ketiga kalinya tanpa penjelasan resmi dari klub, sehingga ia absen dari dua laga melawan Alaves dan Real Betis. Sikap tertutup ini menjadi indikasi serius bahwa pemain tersebut tidak lagi pulih sepenuhnya.

4. Bencana besar – Piala Dunia (3 hingga 30 Juni): di sinilah dimulai fase paling krusial dan paling kontroversial. De Jong tampil bersama Belanda di Piala Dunia dalam kondisi tidak nyaman, dan memainkan 6 pertandingan penuh padahal ia tidak siap secara fisik.

Kejutan: bermain di Piala Dunia dengan ligamen robek!

Pada 23 Juli, Barcelona melontarkan kejutan yang menggemparkan, menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa rasa sakit yang dirasakan De Jong sebenarnya adalah robekan pada ligamen kolateral medial lutut kanannya. Dengan kata lain, bintang Barcelona itu menuntaskan Piala Dunia sambil bermain dengan ligamen robek yang belum terdiagnosis, atau setidaknya belum diumumkan.

Pemain itu sendiri akhirnya memecah keheningan untuk mengungkap apa yang terjadi dalam wawancara yang menyentuh dengan media klub: "Saya sangat kecewa, hal ini benar-benar mengganggu saya karena hal yang paling saya cintai adalah bermain sepak bola, terutama bersama Barcelona dan timnas."

Ia menambahkan: "Saya mengalami cedera ringan di Piala Dunia, dan saya ingin menjelaskannya agar orang-orang tahu apa yang terjadi. Itu adalah cedera yang menurut saya terjadi karena nasib buruk, karena itu sebuah kecelakaan: seseorang terjatuh menimpa saya."

Ia melanjutkan sambil mengungkap detail keputusan yang ia sesali: "Mereka melakukan pemeriksaan pada saya dan ternyata ada sesuatu yang ringan. Mereka bilang saya bisa terus bermain, bahwa saya akan merasa tidak nyaman dan sakit, tetapi saya bisa melanjutkan. Saya bertanya kepada mereka dan mereka meyakinkan saya bahwa kondisinya tidak akan menjadi lebih buruk."

Ia menutup: "Saya terus bermain karena saya suka bermain, dan Piala Dunia adalah sebuah mimpi. Saya akan melakukan apa saja untuk bisa bermain, dan saya sudah melakukan itu berkali-kali bersama Barcelona juga."

Catatan berat: absen 14 pertandingan

Dampak dari cedera terakhir itu adalah yang terbesar, karena pada musim ini saja ia absen dari 14 pertandingan, di antaranya 10 bersama Barcelona (Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Valencia, Feyenoord, Levante, Racing Santander, Sevilla, Getafe, dan Galatasaray) serta 4 bersama timnas Belanda (Jerman, Serbia, Yunani, dan Serbia lagi).

Kini, setelah pulih sepenuhnya, De Jong menghadapi tantangan baru dan tim yang benar-benar berbeda. Posisinya saat ini ditempati oleh Rodri, dan Flick sudah memikirkan untuk mencobanya di posisi baru sebagai bek tengah kiri, dalam upaya memanfaatkan kembalinya ia yang telah lama dinanti.