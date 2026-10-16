Perjalanan Messi ke Spanyol memicu tanda tanya, pelatih Miami tegaskan sikapnya

Kelly Gonzalez, direktur teknik Inter Miami, menegaskan bahwa bintang Argentina Lionel Messi akan terbang ke Spanyol pekan depan untuk menerima "Penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga" tahun 2026, sebelum kembali bergabung dengan skuat untuk menghadapi New York Red Bulls hanya dua hari setelah acara tersebut.

Messi dijadwalkan menghadiri acara yang akan digelar di kota Oviedo, Spanyol, pada 22 Oktober, yakni sebelum laga Miami di Major League Soccer kontra Red Bulls di Harrison, New Jersey. Gonzalez menjelaskan bahwa ia tidak merasa khawatir sama sekali soal padatnya jadwal perjalanan Messi menjelang pertandingan itu.

Gonzalez mengatakan pada hari Jumat ini dalam pernyataan yang dikutip situs ESPN: "Ya, dia punya acara ini (di Oviedo), dan saya sangat senang dengan cara dia menyikapinya. Seluruh klub sepakat bahwa dia harus berada di sana karena ini penghargaan yang sangat penting, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi keluarganya."

Pelatih itu menambahkan: "Tentu saja saya akan mengandalkannya di pertandingan (melawan New York Red Bulls); Leo punya kemampuan untuk itu, saya ingin dia dalam kondisi baik. Dia membutuhkan hal ini, dia akan berada di sana lalu menyusul saya di pertandingan, jadi saya sama sekali tidak khawatir soal itu."

Pertandingan berikutnya ATL Major League Soccer 19.30 MIA

Penghargaan "Putri Asturias" diberikan kepada individu dan institusi sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian luar biasa di berbagai bidang seperti sastra, ilmu sosial, penelitian ilmiah dan teknis, kerja sama internasional, serta olahraga. Messi menjadi pesepak bola individu pertama yang meraih kehormatan tersebut dari dewan juri, yang mencakup anggota-anggota terkemuka di antaranya presiden yayasan Teresa Perales, saat penghargaan itu diumumkan pada Juni lalu.

Messi berkomentar saat pengumuman penghargaan tersebut: "Sejujurnya, saya merasa sangat bangga menerima apresiasi ini karena nilainya yang begitu besar, dan karena ini tidak hanya terbatas pada apa yang saya berikan di dalam lapangan, tetapi juga mencakup apa yang saya berikan di luar lapangan. Saya sangat senang dan sangat bersyukur, saya ingin menyampaikan hal ini kepada Anda semua dan mengirimkan pelukan hangat untuk semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa."

Inter Miami saat ini menempati peringkat kedua di klasemen Wilayah Timur, dan telah resmi memastikan tempat di babak playoff MLS 2026 pada hari Rabu lalu. Messi juga memimpin persaingan Golden Boot sebagai pencetak gol terbanyak di liga dengan 23 gol, unggul empat gol atas pesaing terdekatnya, Petar Musa, striker FC Dallas. Sebelum laga yang dinanti melawan Red Bulls, Miami akan bertandang ke Atlanta United pada hari Sabtu.