Selama beberapa dekade, timnas Arab Saudi tetap menjadi salah satu nama paling menonjol dalam sejarah turnamen Piala Teluk, setelah meninggalkan jejak yang jelas di salah satu turnamen regional paling bergengsi, baik melalui gelar juara maupun persaingan yang terus-menerus untuk memperebutkan trofi.

Meski perjalanan Arab Saudi di turnamen ini menyaksikan banyak momen sulit dan final yang mendebarkan, tiga edisi tetap paling melekat dalam ingatan para pendukung Arab Saudi, setelah timnas berhasil naik ke podium juara pada tahun 1994, 2002, dan 2003, sehingga mengumpulkan 3 gelar Piala Teluk.

Awal yang bersejarah: Piala Teluk 12 membuka pintu kejayaan

Gelar pertama timnas Arab Saudi di turnamen Piala Teluk datang pada edisi kedua belas yang diselenggarakan Uni Emirat Arab pada tahun 1994, membuka lembaran baru dalam sejarah Arab Saudi di turnamen ini, setelah berhasil mengubah tahun-tahun persaingan menjadi gelar Piala Teluk pertama dalam koleksinya.

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Turnamen ini digelar dengan sistem liga satu putaran, di mana timnas Arab Saudi menjalani laga-laganya dalam persaingan langsung dengan seluruh tim peserta lainnya, dan menampilkan perjalanan yang kuat di bawah kepemimpinan pelatih lokal Mohammed Al-Kharashi, hingga memastikan puncak klasemen dengan raihan 9 poin dari 4 kemenangan dan satu hasil imbang.

Gelar di Abu Dhabi menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Arab Saudi, setelah Arab Saudi untuk pertama kalinya berhasil memenangi Piala Teluk, menempatkan namanya dalam daftar juara turnamen, dan menegaskan kemampuannya bersaing dengan kekuatan-kekuatan Teluk untuk memperebutkan gelar.

Emas Riyadh: timnas Arab Saudi juara di kandang sendiri

Setelah bertahun-tahun menanti, timnas Arab Saudi kembali ke podium juara pada Piala Teluk 15 yang diselenggarakan Riyadh pada tahun 2002, dan kali ini kegembiraan itu datang di tengah para pendukungnya dan di kandang sendiri, dalam salah satu momen paling menonjol Arab Saudi di turnamen ini.

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Di bawah kepemimpinan pelatih Nasser Al-Johar, timnas Arab Saudi menjalani turnamen dengan sistem liga satu putaran, dan berhasil mengakhiri perjalanannya di puncak klasemen setelah mengumpulkan 14 poin dari 4 kemenangan dan dua hasil imbang, hingga meraih gelar untuk kedua kalinya dalam sejarahnya.

Gelar itu bukan sekadar tambahan baru untuk koleksi timnas, melainkan membawa nilai istimewa bagi para pendukung Arab Saudi, karena diraih di Riyadh dan di hadapan kehadiran suporter yang begitu besar, sehingga Arab Saudi merayakan trofi Piala Teluk di kandang sendiri dan di tengah para pendukungnya.

Hanya satu tahun: Arab Saudi mempertahankan takhta

Timnas Arab Saudi tidak puas dengan apa yang diraihnya di Riyadh, melainkan kembali pada edisi berikutnya secara langsung untuk mengulangi prestasi tersebut, setelah menjuarai Piala Teluk 16 yang digelar di Kuwait pada tahun 2003, sehingga menuliskan babak baru dalam sejarah keikutsertaannya di turnamen ini.

Kompetisi juga digelar dengan sistem liga satu putaran, dan Arab Saudi berhasil menampilkan perjalanan yang kuat dengan tetap menjaga catatannya tanpa kekalahan, meraih 4 kemenangan dan dua hasil imbang, hingga mengumpulkan 14 poin dan mengakhiri turnamen di puncak klasemen.

Gelar itu memberi timnas Arab Saudi trofi ketiganya dalam sejarah Piala Teluk, dan yang kedua secara beruntun, setelah mampu mempertahankan trofi hanya satu tahun setelah menjadi juara di Riyadh, sehingga Arab Saudi menjalani salah satu periode paling menonjolnya di turnamen di bawah kepemimpinan Nasser Al-Johar.

3 gelar dan 7 posisi runner-up dalam catatan Arab Saudi

Dengan ketiga gelar ini, timnas Arab Saudi menjadi salah satu tim dengan kehadiran bersejarah di Piala Teluk, setelah mengumpulkan 3 gelar pada tahun 1994, 2002, dan 2003, di samping mencapai partai final pada 7 kesempatan lainnya.

Posisi runner-up Arab Saudi datang pada tahun 1972, 1974, 1998, 2009, 2010, 2014, dan 2019, yang mencerminkan besarnya kesinambungan yang dimiliki timnas Arab Saudi dalam persaingan memperebutkan turnamen ini lintas generasi yang berbeda.

Perjalanan timnas Arab Saudi di Piala Teluk tetap lebih besar dari sekadar tiga gelar, karena sejarah membawa banyak pertandingan, final, dan momen yang membuat Arab Saudi selalu hadir dalam perhitungan turnamen, setelah memadukan gelar juara, persaingan, dan penampilan berulang di babak-babak penentuan.

Dan setiap edisi baru Piala Teluk, kenangan tahun-tahun ketika timnas Arab Saudi mengangkat trofi tiga kali kembali menyeruak, sehingga gelar 1994, 2002, dan 2003 tetap menjadi bagian mendasar dari sejarah Arab Saudi di turnamen ini, serta momen yang detailnya masih diingat kembali oleh para pendukung setiap kali janji dengan persaingan Teluk kembali diperbarui.