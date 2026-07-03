Keyakinan semakin meningkat di Meksiko bahwa para bintang sepak bola kesayangan mereka mampu bertahan hingga akhir di Piala Dunia FIFA 2026 dan meraih gelar tertinggi dalam olahraga ini pada 19 Juli.

El Tri, salah satu tuan rumah Piala Dunia, adalah satu dari hanya tiga tim (dua lainnya adalah Prancis dan Argentina) yang lolos ke babak gugur dengan rekor sempurna. Mereka juga mempertahankan rekor pertahanan yang mengesankan, yaitu tidak kebobolan satu gol pun, saat mengalahkan Ekuador di babak 32 besar.

Saat Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1970 dan 1986, mereka berhasil mencapai perempat final pada kedua kesempatan tersebut. Fakta bahwa mereka akan bertanding di kandang sendiri pada babak 16 besar juga akan memacu mereka untuk meniru prestasi-prestasi sebelumnya dan bahkan melampauinya.

Lawan berikutnya bagi pasukan Javier Aguirre adalah Inggris di Estadio Azteca, Kota Meksiko, Minggu ini (5 Juli).

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua kemungkinan jalur dan lawan yang menanti Meksiko mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam upaya meraih kejayaan dunia.

Jadwal dan hasil pertandingan Meksiko di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Kamis, 11 Juni Meksiko vs Afrika Selatan (13.00 CST) Estadio Azteca, Kota Meksiko Meksiko menang 2-0 Kamis, 18 Juni Meksiko vs Korea Selatan (pukul 19.00 CST) Estadio Akron, Zapopan Meksiko menang 1-0 Rabu, 24 Juni Meksiko vs Republik Ceko (pukul 19.00 CST) Estadio Azteca, Kota Meksiko Meksiko menang 3-0 Selasa, 30 Juni Meksiko vs Ekuador (pukul 19.00 CST) Estadio Azteca, Kota Meksiko Meksiko menang 2-0 Minggu, 5 Juli Meksiko vs Inggris (pukul 18.00 CST) Estadio Azteca (Kota Meksiko) Tiket

Perjalanan Meksiko menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Meksiko finis di puncak Grup A, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah kemenangan mereka di babak 32 besar melawan Ekuador, Meksiko kini akan menghadapi Inggris di Estadio Azteca pada babak 16 besar. El Tri hanya kalah dua kali dalam pertandingan internasional resmi di stadion ikonik tersebut sejak dibuka pada tahun 1966.

Setelah itu, lawan mereka di perempat final akan menjadi Brasil atau Norwegia, Argentina/Mesir/Swiss/Kolombia akan menjadi lawan mereka di semifinal, dan mungkin Spanyol/Prancis/Portugal di Final.

Tanggal (waktu kick-off lokal) Babak Tempat Jadwal Kemungkinan Tiket 5 Juli (pukul 18.00 CST) Babak 16 Besar Estadio Azteca (Kota Meksiko) Meksiko vs Inggris Tiket 11 Juli (pukul 17.00 ET) Perempat Final Stadion Hard Rock (Miami Gardens) Pertandingan ke-99: vs Brasil atau Norwegia Tiket 15 Juli (pukul 15.00 ET) Semifinal Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Pertandingan ke-102: vs Pemenang Pertandingan ke-100 Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan ke-104: vs Pemenang Pertandingan ke-101 Tiket

Grup A - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Sudah Dimainkan M S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 Meksiko 3 3 0 0 6 0 +6 9 Lulus 2 Afrika Selatan 3 1 1 1 2 3 -1 4 Lulus 3 Korea Selatan 3 1 0 2 2 3 -1 3 Tersingkir ke-4 Republik Ceko 3 0 1 2 2 6 -4 1 Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Meksiko: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Siapa saja yang masuk dalam skuad Meksiko untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili Meksiko di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Bek Edson Álvarez Fenerbahçe

César Montes Lokomotiv Moskow

Johan Vásquez Genoa

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Gelandang Luis Chávez Dynamo Moskow

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK Athena

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Penyerang Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Milan

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez UNAM Pumas

Armando González Chivas / Guadalajara

Toko: Seragam Timnas Meksiko untuk Piala Dunia FIFA 2026

Meksiko memiliki seragam yang dirancang oleh adidas untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang terhubung erat dengan akar budayanya sekaligus merangkul masa depan.

Seragam kandang Meksiko memadukan warisan dan masa depan, dengan menggunakan warna dasar hijau tua yang dilapisi pola geometris yang terinspirasi dari suku Aztec. Seragam ini merayakan semangat sebuah bangsa yang hidup dan bernapas untuk sepak bola, menangkap energi yang menyatukan generasi penggemar. Di bagian belakang leher tertera kalimat “SOMOS MÉXICO” - “Kami Adalah Meksiko” - sebuah pesan kuat tentang persatuan dan kebanggaan nasional. Sentuhan modern seperti garis-garis tebal di bahu dan teknologi pendinginan canggih dari adidas juga hadir, memastikan performa dan identitas berpadu secara mulus.

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