Perjalanan Maroko Menuju Final Piala Dunia: Pertandingan Babak 16 Besar yang Telah Dipastikan, Skenario Undian, Jadwal Pertandingan, dan Lainnya

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Maroko berharap “Singa Atlas” dapat mengulangi prestasi bersejarah mereka saat mencapai babak semifinal pada 2022. Di bawah asuhan manajer Mohamed Ouahbi, yang mengambil alih jabatan pada Maret 2026, tim ini telah membuktikan janji besar tersebut.

Setelah lolos dari Grup C—berkat hasil imbang 1-1 yang penuh perjuangan melawan Brasil, kemenangan 1-0 atas Skotlandia, dan kemenangan 4-2 atas Haiti—Maroko berhasil melewati babak 32 besar yang dramatis melawan Belanda, lolos dengan skor 3-2 melalui adu penalti setelah gol penyama kedudukan pada menit ke-91 yang dicetak oleh Issa Diop. Mereka membawa momentum tersebut ke babak 16 besar, dengan mudah mengalahkan tuan rumah bersama Kanada 3-0 di Houston berkat dua gol dari Azzedine Ounahi dan satu gol di menit-menit akhir dari Soufiane Rahimi.

Bisakah Singa Atlas melangkah lebih jauh dan mencapai Final Piala Dunia pada 19 Juli? Selanjutnya, mereka akan menghadapi laga perempat final yang sangat dinanti melawan Prancis. Mari kita lihat perjalanan yang menanti pasukan Mohamed Ouahbi mulai dari sini.

Hasil dan Jadwal Pertandingan Maroko di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Skor Akhir / Tiket Sabtu, 13 Juni Brasil vs Maroko Stadion New York New Jersey 1-1 Jumat, 19 Juni Skotlandia vs Maroko Stadion Boston Maroko menang 1-0 Rabu, 24 Juni Maroko vs Haiti Stadion Atlanta Maroko menang 4-2 Senin, 29 Juni Belanda vs Maroko Stadion Monterrey 1-1 (Maroko menang 3-2 lewat adu penalti) Sabtu, 4 Juli Maroko vs Kanada Stadion Houston (Houston) 3-0 11/12 Juli Prancis vs Maroko Stadion Boston (Stadion Gillette) Tiket

Perjalanan Maroko Menuju Final Piala Dunia 2026

Setelah berhasil melewati babak penyisihan grup dan menyingkirkan Belanda di babak 32 besar, jalur Maroko di babak gugur kini sudah pasti. Karena mereka berhasil mengalahkan tuan rumah bersama Kanada di Houston pada Sabtu ini, sebuah pertandingan besar yang sangat dinanti tampaknya akan terjadi di babak selanjutnya.

Setelah lolos ke perempat final dengan penuh harapan, Singa Atlas berpotensi bertemu kembali dengan favorit turnamen seperti Brasil atau menghadapi raksasa-raksasa Eropa dan Amerika Selatan dalam upaya mereka meraih kejayaan tertinggi di MetLife Stadium.

Tanggal (Waktu Lokal) Babak Tempat Pertandingan yang Mungkin Terjadi Tiket 4 Juli Babak 16 Besar Stadion Houston (Houston) vs Kanada Tiket 11/12 Juli Perempat Final Stadion Boston (Stadion Gillette) vs Prancis Tiket 15/16 Juli Semifinal Belum ditentukan vs Belum Ditentukan Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) vs TBD Tiket

Grup C - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Pertandingan Menang S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 Brasil 3 2 1 0 7 1 +6 7 Lulus 2 Maroko 3 2 1 0 6 3 +3 7 Lulus 3 Skotlandia 3 1 0 2 1 4 -3 3 Tersingkir ke-4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 Tersingkir

Cara Membeli Tiket Piala Dunia Maroko

Berikut adalah status penjualan tiket terkini bagi para penggemar yang ingin menyaksikan Atlas Lions secara langsung di Amerika Utara:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Transaksi real-time aktif, menjadikan ini jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Satu-satunya platform resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Platform seperti StubHub sangat aktif untuk pertandingan sistem gugur yang diminati, meskipun harga berfluktuasi sesuai permintaan. Selalu periksa syarat dan ketentuan sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Maroko: Berapa Harganya?

Kategori Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $150 - $350 $400 - $2.030

Siapa saja yang masuk dalam skuad Maroko untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili Maroko di Piala Dunia FIFA 2026: