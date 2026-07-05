Perjalanan Maroko Menuju Final Piala Dunia: Pertandingan Babak 16 Besar yang Telah Dipastikan, Skenario Undian, Jadwal Pertandingan, dan Lainnya

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Maroko berharap “Singa Atlas” dapat mengulangi prestasi bersejarah mereka saat mencapai babak semifinal pada 2022. Di bawah asuhan manajer Mohamed Ouahbi, yang mengambil alih jabatan pada Maret 2026, tim ini telah membuktikan janji besar tersebut.
Setelah lolos dari Grup C—berkat hasil imbang 1-1 yang penuh perjuangan melawan Brasil, kemenangan 1-0 atas Skotlandia, dan kemenangan 4-2 atas Haiti—Maroko berhasil melewati babak 32 besar yang dramatis melawan Belanda, lolos dengan skor 3-2 melalui adu penalti setelah gol penyama kedudukan pada menit ke-91 yang dicetak oleh Issa Diop. Mereka membawa momentum tersebut ke babak 16 besar, dengan mudah mengalahkan tuan rumah bersama Kanada 3-0 di Houston berkat dua gol dari Azzedine Ounahi dan satu gol di menit-menit akhir dari Soufiane Rahimi.
Bisakah Singa Atlas melangkah lebih jauh dan mencapai Final Piala Dunia pada 19 Juli? Selanjutnya, mereka akan menghadapi laga perempat final yang sangat dinanti melawan Prancis. Mari kita lihat perjalanan yang menanti pasukan Mohamed Ouahbi mulai dari sini.
Hasil dan Jadwal Pertandingan Maroko di Piala Dunia 2026
Tanggal
Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal)
Tempat
Skor Akhir / Tiket
Sabtu, 13 Juni
Brasil vs Maroko
Stadion New York New Jersey
1-1
Jumat, 19 Juni
Skotlandia vs Maroko
Stadion Boston
Maroko menang 1-0
Rabu, 24 Juni
Maroko vs Haiti
Stadion Atlanta
Maroko menang 4-2
Senin, 29 Juni
Belanda vs Maroko
Stadion Monterrey
1-1 (Maroko menang 3-2 lewat adu penalti)
Sabtu, 4 Juli
Maroko vs Kanada
Stadion Houston (Houston)
3-0
11/12 Juli
Prancis vs Maroko
Stadion Boston (Stadion Gillette)
Perjalanan Maroko Menuju Final Piala Dunia 2026
Setelah berhasil melewati babak penyisihan grup dan menyingkirkan Belanda di babak 32 besar, jalur Maroko di babak gugur kini sudah pasti. Karena mereka berhasil mengalahkan tuan rumah bersama Kanada di Houston pada Sabtu ini, sebuah pertandingan besar yang sangat dinanti tampaknya akan terjadi di babak selanjutnya.
Setelah lolos ke perempat final dengan penuh harapan, Singa Atlas berpotensi bertemu kembali dengan favorit turnamen seperti Brasil atau menghadapi raksasa-raksasa Eropa dan Amerika Selatan dalam upaya mereka meraih kejayaan tertinggi di MetLife Stadium.
Tanggal (Waktu Lokal)
Babak
Tempat
Pertandingan yang Mungkin Terjadi
Tiket
4 Juli
Babak 16 Besar
Stadion Houston (Houston)
vs Kanada
11/12 Juli
Perempat Final
Stadion Boston (Stadion Gillette)
vs Prancis
15/16 Juli
Semifinal
Belum ditentukan
vs Belum Ditentukan
19 Juli (pukul 15.00 ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
vs TBD
Grup C - Klasemen Akhir
Peringkat
Tim
Pertandingan
Menang
S
K
Gol Masuk
GB
Selisih Gol
Poin
Status
1
Brasil
3
2
1
0
7
1
+6
7
Lulus
2
Maroko
3
2
1
0
6
3
+3
7
Lulus
3
Skotlandia
3
1
0
2
1
4
-3
3
Tersingkir
ke-4
Haiti
3
0
0
3
2
8
-6
0
Tersingkir
Cara Membeli Tiket Piala Dunia Maroko
Berikut adalah status penjualan tiket terkini bagi para penggemar yang ingin menyaksikan Atlas Lions secara langsung di Amerika Utara:
- Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Transaksi real-time aktif, menjadikan ini jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Satu-satunya platform resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Platform seperti StubHub sangat aktif untuk pertandingan sistem gugur yang diminati, meskipun harga berfluktuasi sesuai permintaan. Selalu periksa syarat dan ketentuan sebelum membeli.
Tiket Piala Dunia Maroko: Berapa Harganya?
Kategori
Babak 32 Besar - Perempat Final
Semifinal & Final
Kategori 1
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Kategori 2
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Kategori 3
$200 - $500
$600 - $2.790
Kategori 4
$150 - $350
$400 - $2.030
Siapa saja yang masuk dalam skuad Maroko untuk Piala Dunia 2026?
Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili Maroko di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub Saat Ini
Penjaga Gawang
Yassine Bounou
Munir El Kajoui
Ahmed Reda Tagnaouti
Al Hilal
RS Berkane
MAS Fez
Bek
Achraf Hakimi (C)
Noussair Mazraoui
Issa Diop
Chadi Riad
Marwane Saâdane
Zakaria El Ouahdi
Anass Salah-Eddine
Redouane Halhal
Youssef Belammari
Paris Saint-Germain
Manchester United
Fulham
Crystal Palace
Al Fateh
K.R.C. Genk
AS Roma
KV Mechelen
Al Ahly
Gelandang
Sofyan Amrabat
Azzedine Ounahi
Bilal El Khannouss
Neil El Aynaoui
Ayyoub Bouaddi
Ismael Saibari
Samir El Mourabet
Gessime Yassine
Real Betis
Girona
Leicester City
AS Roma
LOSC Lille
PSV
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Penyerang
Brahim Díaz
Soufiane Rahimi
Ayoub El Kaabi
Amine Sbaï
Chemsdine Talbi
Ayoube Amaimouni
Real Madrid
Al Ain
Olympiacos
Angers
Sunderland
Eintracht Frankfurt