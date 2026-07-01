Perjalanan Maroko Menuju Final Piala Dunia: Pertandingan Babak 16 Besar yang Telah Dipastikan, Skenario Bracket, Jadwal Pertandingan, dan Lainnya

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Maroko memiliki harapan besar bahwa Atlas Lions dapat mengulangi atau bahkan melampaui perjalanan ajaib dan bersejarah mereka hingga babak semifinal pada tahun 2022. Di bawah asuhan manajer yang baru saja ditunjuk, Mohamed Ouahbi—yang mengambil alih kendali hanya beberapa bulan sebelum turnamen—tim ini telah membuktikan janji besar tersebut.

"Singa Atlas" mengawali kampanye mereka dengan hasil imbang 1-1 yang penuh perjuangan melawan Brasil, juara dunia lima kali, sebelum meraih kemenangan cepat 1-0 atas Skotlandia dan menutup fase grup dengan kemenangan telak 4-2 atas Haiti. Berada di posisi kedua Grup C hanya karena selisih gol di belakang Brasil, Maroko memastikan diri melaju ke babak 32 besar untuk menghadapi Belanda dalam laga yang sengit. Di malam yang penuh drama, Maroko berhasil membalas melalui gol penyama kedudukan di menit ke-91 yang dicetak oleh Issa Diop untuk menyamakan skor menjadi 1-1, sebelum akhirnya memenangkan adu penalti yang menegangkan dengan skor 3-2.

Maroko telah merebut hati dunia dengan mencapai babak empat besar pada 2022, tetapi apakah mereka mampu mencetak sejarah dan mencapai Final Piala Dunia pada 19 Juli? Mari kita lihat perjalanan yang menanti pasukan Mohamed Ouahbi mulai saat ini.

Hasil dan Jadwal Pertandingan Maroko di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Skor Akhir / Tiket Sabtu, 13 Juni Brasil vs Maroko Stadion New York New Jersey 1-1 Jumat, 19 Juni Skotlandia vs Maroko Stadion Boston Maroko menang 1-0 Rabu, 24 Juni Maroko vs Haiti Stadion Atlanta Maroko menang 4-2 Senin, 29 Juni Belanda vs Maroko Stadion Monterrey 1-1 (Maroko menang 3-2 lewat adu penalti) Sabtu, 4 Juli Maroko vs Kanada Stadion Houston (Houston) Tiket

Perjalanan Maroko Menuju Final Piala Dunia 2026

Setelah berhasil melewati babak penyisihan grup dan menyingkirkan Belanda di babak 32 besar, perjalanan Maroko di babak gugur kini sudah pasti. Jika mereka berhasil mengalahkan tuan rumah bersama Kanada di Houston pada Sabtu ini, sebuah pertandingan besar melawan tim unggulan menanti di babak selanjutnya.

Setelah lolos ke perempat final dengan penuh harapan, Singa Atlas berpotensi bertemu kembali dengan favorit turnamen seperti Brasil atau menghadapi raksasa-raksasa Eropa dan Amerika Selatan dalam upaya mereka meraih kejayaan tertinggi di Stadion MetLife.

Tanggal (Waktu Lokal) Babak Tempat Pertandingan yang Mungkin Terjadi Tiket 4 Juli Babak 16 Besar Stadion Houston (Houston) vs Kanada Tiket 11/12 Juli Perempat Final Belum ditentukan vs Pemenang Babak 16 Besar Tiket 15/16 Juli Semifinal Belum ditentukan vs Belum Ditentukan Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) vs TBD Tiket

Grup C - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Pertandingan Menang S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 Brasil 3 2 1 0 7 1 +6 7 Lulus 2 Maroko 3 2 1 0 6 3 +3 7 Memenuhi syarat 3 Skotlandia 3 1 0 2 1 4 -3 3 Tersingkir ke-4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 Tersingkir

Cara Membeli Tiket Piala Dunia Maroko

Berikut adalah status penjualan tiket terkini bagi para penggemar yang ingin menyaksikan penampilan Atlas Lions secara langsung di Amerika Utara:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Transaksi real-time aktif, menjadikan ini jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Satu-satunya platform resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Platform seperti StubHub sangat aktif untuk pertandingan sistem gugur yang diminati, meskipun harga berfluktuasi sesuai permintaan. Selalu periksa syarat dan ketentuan sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Maroko: Berapa Harganya?

Kategori Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $150 - $350 $400 - $2.030

Siapa saja yang masuk dalam skuad Maroko untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili Maroko di Piala Dunia FIFA 2026: