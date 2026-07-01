Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Morocco's Route to finalGetty
Book Morocco's World Cup 2026 Tickets

Diterjemahkan oleh

Perjalanan Maroko Menuju Final Piala Dunia: Pertandingan Babak 16 Besar yang Telah Dipastikan, Skenario Bracket, Jadwal Pertandingan, dan Lainnya

SHOPPING
Tickets
World Cup
Morocco
B. Diaz
A. Hakimi

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan Maroko bertanding di babak gugur Piala Dunia, di mana mereka akan bertanding dan melawan siapa.

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Maroko memiliki harapan besar bahwa Atlas Lions dapat mengulangi atau bahkan melampaui perjalanan ajaib dan bersejarah mereka hingga babak semifinal pada tahun 2022. Di bawah asuhan manajer yang baru saja ditunjuk, Mohamed Ouahbi—yang mengambil alih kendali hanya beberapa bulan sebelum turnamen—tim ini telah membuktikan janji besar tersebut.

"Singa Atlas" mengawali kampanye mereka dengan hasil imbang 1-1 yang penuh perjuangan melawan Brasil, juara dunia lima kali, sebelum meraih kemenangan cepat 1-0 atas Skotlandia dan menutup fase grup dengan kemenangan telak 4-2 atas Haiti. Berada di posisi kedua Grup C hanya karena selisih gol di belakang Brasil, Maroko memastikan diri melaju ke babak 32 besar untuk menghadapi Belanda dalam laga yang sengit. Di malam yang penuh drama, Maroko berhasil membalas melalui gol penyama kedudukan di menit ke-91 yang dicetak oleh Issa Diop untuk menyamakan skor menjadi 1-1, sebelum akhirnya memenangkan adu penalti yang menegangkan dengan skor 3-2.

Maroko telah merebut hati dunia dengan mencapai babak empat besar pada 2022, tetapi apakah mereka mampu mencetak sejarah dan mencapai Final Piala Dunia pada 19 Juli? Mari kita lihat perjalanan yang menanti pasukan Mohamed Ouahbi mulai saat ini.

Hasil dan Jadwal Pertandingan Maroko di Piala Dunia 2026

Tanggal

Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal)

Tempat

Skor Akhir / Tiket

Sabtu, 13 Juni

Brasil vs Maroko

Stadion New York New Jersey

1-1

Jumat, 19 Juni

Skotlandia vs Maroko

Stadion Boston

Maroko menang 1-0

Rabu, 24 Juni

Maroko vs Haiti

Stadion Atlanta

Maroko menang 4-2

Senin, 29 Juni

Belanda vs Maroko

Stadion Monterrey

1-1 (Maroko menang 3-2 lewat adu penalti)

Sabtu, 4 Juli

Maroko vs Kanada

Stadion Houston (Houston)

Tiket

Perjalanan Maroko Menuju Final Piala Dunia 2026

Setelah berhasil melewati babak penyisihan grup dan menyingkirkan Belanda di babak 32 besar, perjalanan Maroko di babak gugur kini sudah pasti. Jika mereka berhasil mengalahkan tuan rumah bersama Kanada di Houston pada Sabtu ini, sebuah pertandingan besar melawan tim unggulan menanti di babak selanjutnya.

Setelah lolos ke perempat final dengan penuh harapan, Singa Atlas berpotensi bertemu kembali dengan favorit turnamen seperti Brasil atau menghadapi raksasa-raksasa Eropa dan Amerika Selatan dalam upaya mereka meraih kejayaan tertinggi di Stadion MetLife.

Tanggal (Waktu Lokal)

Babak

Tempat

Pertandingan yang Mungkin Terjadi

Tiket

4 Juli

Babak 16 Besar

Stadion Houston (Houston)

vs Kanada

Tiket

11/12 Juli

Perempat Final

Belum ditentukan

vs Pemenang Babak 16 Besar

Tiket

15/16 Juli

Semifinal

Belum ditentukan

vs Belum Ditentukan

Tiket

19 Juli (pukul 15.00 ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

vs TBD

Tiket

Grup C - Klasemen Akhir

Peringkat

Tim

Pertandingan

Menang

S

K

Gol Masuk

GB

Selisih Gol

Poin

Status

1

Brasil

3

2

1

0

7

1

+6

7

Lulus

2

Maroko

3

2

1

0

6

3

+3

7

Memenuhi syarat

3

Skotlandia

3

1

0

2

1

4

-3

3

Tersingkir

ke-4

Haiti

3

0

0

3

2

8

-6

0

Tersingkir

Cara Membeli Tiket Piala Dunia Maroko

Berikut adalah status penjualan tiket terkini bagi para penggemar yang ingin menyaksikan penampilan Atlas Lions secara langsung di Amerika Utara:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Transaksi real-time aktif, menjadikan ini jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Satu-satunya platform resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Platform seperti StubHub sangat aktif untuk pertandingan sistem gugur yang diminati, meskipun harga berfluktuasi sesuai permintaan. Selalu periksa syarat dan ketentuan sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Maroko: Berapa Harganya?

Kategori

Babak 32 Besar - Perempat Final

Semifinal & Final

Kategori 1

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Kategori 2

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Kategori 3

$200 - $500

$600 - $2.790

Kategori 4

$150 - $350

$400 - $2.030

Siapa saja yang masuk dalam skuad Maroko untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili Maroko di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi

Pemain

Klub Saat Ini

Penjaga Gawang

Yassine Bounou


Munir El Kajoui


Ahmed Reda Tagnaouti

Al Hilal


RS Berkane


MAS Fez

Bek

Achraf Hakimi (C)


Noussair Mazraoui


Issa Diop


Chadi Riad


Marwane Saâdane


Zakaria El Ouahdi


Anass Salah-Eddine


Redouane Halhal


Youssef Belammari

Paris Saint-Germain


Manchester United


Fulham


Crystal Palace


Al Fateh


K.R.C. Genk


AS Roma


KV Mechelen


Al Ahly

Gelandang

Sofyan Amrabat


Azzedine Ounahi


Bilal El Khannouss


Neil El Aynaoui


Ayyoub Bouaddi


Ismael Saibari


Samir El Mourabet


Gessime Yassine

Real Betis


Girona


Leicester City


AS Roma


LOSC Lille


PSV


RC Strasbourg


RC Strasbourg

Penyerang

Brahim Díaz


Soufiane Rahimi


Ayoub El Kaabi


Amine Sbaï


Chemsdine Talbi


Ayoube Amaimouni

Real Madrid


Al Ain


Olympiacos


Angers


Sunderland


Eintracht Frankfurt