Perjalanan Maroko Menuju Final Piala Dunia: Pertandingan Babak 16 Besar yang Telah Dipastikan, Skenario Bracket, Jadwal Pertandingan, dan Lainnya

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Maroko memiliki harapan besar bahwa Atlas Lions dapat mengulangi atau bahkan melampaui perjalanan ajaib dan bersejarah mereka hingga babak semifinal pada tahun 2022. Di bawah asuhan manajer yang baru saja ditunjuk, Mohamed Ouahbi—yang mengambil alih kendali hanya beberapa bulan sebelum turnamen—tim ini telah membuktikan janji besar tersebut.
"Singa Atlas" mengawali kampanye mereka dengan hasil imbang 1-1 yang penuh perjuangan melawan Brasil, juara dunia lima kali, sebelum meraih kemenangan cepat 1-0 atas Skotlandia dan menutup fase grup dengan kemenangan telak 4-2 atas Haiti. Berada di posisi kedua Grup C hanya karena selisih gol di belakang Brasil, Maroko memastikan diri melaju ke babak 32 besar untuk menghadapi Belanda dalam laga yang sengit. Di malam yang penuh drama, Maroko berhasil membalas melalui gol penyama kedudukan di menit ke-91 yang dicetak oleh Issa Diop untuk menyamakan skor menjadi 1-1, sebelum akhirnya memenangkan adu penalti yang menegangkan dengan skor 3-2.
Maroko telah merebut hati dunia dengan mencapai babak empat besar pada 2022, tetapi apakah mereka mampu mencetak sejarah dan mencapai Final Piala Dunia pada 19 Juli? Mari kita lihat perjalanan yang menanti pasukan Mohamed Ouahbi mulai saat ini.
Hasil dan Jadwal Pertandingan Maroko di Piala Dunia 2026
Tanggal
Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal)
Tempat
Skor Akhir / Tiket
Sabtu, 13 Juni
Brasil vs Maroko
Stadion New York New Jersey
1-1
Jumat, 19 Juni
Skotlandia vs Maroko
Stadion Boston
Maroko menang 1-0
Rabu, 24 Juni
Maroko vs Haiti
Stadion Atlanta
Maroko menang 4-2
Senin, 29 Juni
Belanda vs Maroko
Stadion Monterrey
1-1 (Maroko menang 3-2 lewat adu penalti)
Sabtu, 4 Juli
Maroko vs Kanada
Stadion Houston (Houston)
Perjalanan Maroko Menuju Final Piala Dunia 2026
Setelah berhasil melewati babak penyisihan grup dan menyingkirkan Belanda di babak 32 besar, perjalanan Maroko di babak gugur kini sudah pasti. Jika mereka berhasil mengalahkan tuan rumah bersama Kanada di Houston pada Sabtu ini, sebuah pertandingan besar melawan tim unggulan menanti di babak selanjutnya.
Setelah lolos ke perempat final dengan penuh harapan, Singa Atlas berpotensi bertemu kembali dengan favorit turnamen seperti Brasil atau menghadapi raksasa-raksasa Eropa dan Amerika Selatan dalam upaya mereka meraih kejayaan tertinggi di Stadion MetLife.
Tanggal (Waktu Lokal)
Babak
Tempat
Pertandingan yang Mungkin Terjadi
Tiket
4 Juli
Babak 16 Besar
Stadion Houston (Houston)
vs Kanada
11/12 Juli
Perempat Final
Belum ditentukan
vs Pemenang Babak 16 Besar
15/16 Juli
Semifinal
Belum ditentukan
vs Belum Ditentukan
19 Juli (pukul 15.00 ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
vs TBD
Grup C - Klasemen Akhir
Peringkat
Tim
Pertandingan
Menang
S
K
Gol Masuk
GB
Selisih Gol
Poin
Status
1
Brasil
3
2
1
0
7
1
+6
7
Lulus
2
Maroko
3
2
1
0
6
3
+3
7
Memenuhi syarat
3
Skotlandia
3
1
0
2
1
4
-3
3
Tersingkir
ke-4
Haiti
3
0
0
3
2
8
-6
0
Tersingkir
Cara Membeli Tiket Piala Dunia Maroko
Berikut adalah status penjualan tiket terkini bagi para penggemar yang ingin menyaksikan penampilan Atlas Lions secara langsung di Amerika Utara:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Transaksi real-time aktif, menjadikan ini jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Satu-satunya platform resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Platform seperti StubHub sangat aktif untuk pertandingan sistem gugur yang diminati, meskipun harga berfluktuasi sesuai permintaan. Selalu periksa syarat dan ketentuan sebelum membeli.
Tiket Piala Dunia Maroko: Berapa Harganya?
Kategori
Babak 32 Besar - Perempat Final
Semifinal & Final
Kategori 1
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Kategori 2
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Kategori 3
$200 - $500
$600 - $2.790
Kategori 4
$150 - $350
$400 - $2.030
Siapa saja yang masuk dalam skuad Maroko untuk Piala Dunia 2026?
Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili Maroko di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub Saat Ini
Penjaga Gawang
Yassine Bounou
Munir El Kajoui
Ahmed Reda Tagnaouti
Al Hilal
RS Berkane
MAS Fez
Bek
Achraf Hakimi (C)
Noussair Mazraoui
Issa Diop
Chadi Riad
Marwane Saâdane
Zakaria El Ouahdi
Anass Salah-Eddine
Redouane Halhal
Youssef Belammari
Paris Saint-Germain
Manchester United
Fulham
Crystal Palace
Al Fateh
K.R.C. Genk
AS Roma
KV Mechelen
Al Ahly
Gelandang
Sofyan Amrabat
Azzedine Ounahi
Bilal El Khannouss
Neil El Aynaoui
Ayyoub Bouaddi
Ismael Saibari
Samir El Mourabet
Gessime Yassine
Real Betis
Girona
Leicester City
AS Roma
LOSC Lille
PSV
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Penyerang
Brahim Díaz
Soufiane Rahimi
Ayoub El Kaabi
Amine Sbaï
Chemsdine Talbi
Ayoube Amaimouni
Real Madrid
Al Ain
Olympiacos
Angers
Sunderland
Eintracht Frankfurt