Sebuah perjalanan ke luar negeri mengungkap kebenaran di balik kabar pemecatan pelatih asal Belanda, Marino Pusic, dari jabatannya sebagai direktur teknik tim Al Ahli Saudi, setelah kekalahan telak yang dialaminya dari Al Shabab.

Al Shabab menang atas Al Ahli dengan skor 6-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat kemarin, di Stadion SHG Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Laporan media menyebutkan bahwa manajemen Al Ahli telah mengambil keputusan untuk memecat Pusic dari jabatannya sebagai direktur teknik tim utama, sebelum pertandingan melawan Al Shabab berakhir, seiring mulai munculnya sejumlah nama pelatih sebagai calon penggantinya pada periode mendatang.

Namun, perjalanan yang ditempuh Al Ahli ke ibu kota Qatar, Doha, membuktikan bahwa kabar tersebut tidak benar hingga saat ini.

Pertandingan berikutnya ALS AFC Champions League Elite 11.00 AHL

Setelah berakhirnya klasiko melawan Al Shabab, rombongan Al Ahli terbang ke Qatar untuk menghadapi Al Sadd, lusa, Senin, pada pekan keempat fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Marino Pusic berada di barisan terdepan rombongan yang tiba di Doha, sehingga menepis semua keraguan seputar pemecatannya dari jabatan secara langsung setelah berakhirnya pertandingan klasiko kecil melawan Al Shabab.

Perlu diingat bahwa Pusic menangani Al Ahli sejak awal musim ini, menggantikan pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, dan ia telah memimpin tim dalam 17 pertandingan sejak saat itu, meraih 11 kemenangan, berbanding 5 kekalahan dan satu kali imbang.