Perjalanan Kanada menuju Final Piala Dunia: Pertandingan babak 16 besar melawan Maroko, skenario grup, jadwal pertandingan, dan informasi lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 ini menjadi ajang yang bersejarah bagi Kanada, dan perjalanan mereka belum berakhir. Setelah meraih kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah di Piala Dunia—sebuah kemenangan telak 6-0 atas Qatar—serta lolos ke babak gugur turnamen untuk pertama kalinya, mereka kini bertekad untuk melaju sejauh mungkin.

Tim Kanada mungkin sempat tersandung dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Swiss, namun mereka tetap finis di posisi runner-up dan akan menghadapi Afrika Selatan di babak 32 besar di Los Angeles. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, kapten Stephen Eustáquio memimpin dari depan dan mencetak gol di masa injury time, membuat para penggemar Kanada bersorak gembira.

Meskipun Kanada tidak dijadwalkan bermain di kandang sendiri lagi selama turnamen ini, mereka dapat mengandalkan dukungan yang antusias di mana pun mereka bertanding. Selanjutnya, tim asuhan Jesse Marsch akan menghadapi Maroko di Houston pada Sabtu (4 Juli), dengan tiket ke perempat final sebagai taruhannya.

Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua kemungkinan jalur dan lawan yang menanti Kanada mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam upaya meraih kejayaan dunia.

Jadwal dan hasil pertandingan Kanada di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Jumat, 12 Juni Kanada vs Bosnia dan Herzegovina (15.00 EDT) BMO Field, Toronto 1-1 Kamis, 18 Juni Kanada vs Qatar (pukul 15.00 PDT) BC Place, Vancouver Kanada menang 6-0 Rabu, 24 Juni Kanada vs Swiss (pukul 12.00 PDT) AT&T Stadium, Arlington Swiss menang 2-1 Minggu, 28 Juni Afrika Selatan vs Kanada (12.00 PT) Stadion SoFi, Inglewood Kanada menang 1-0 Sabtu, 4 Juli Kanada vs Maroko (12.00 siang CDT) NRG Stadium, Houston Tiket

Perjalanan Kanada menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Kanada finis sebagai runner-up di Grup B, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah mengalahkan Afrika Selatan di Babak 32 Besar, Kanada kini akan menghadapi Maroko di Houston pada Babak 16 Besar. Tim Atlas Lions bertekad membuktikan bahwa lolos ke semifinal di Qatar bukanlah kebetulan belaka.

Setelah Babak 16 Besar, lawan mereka di perempat final adalah Prancis atau Paraguay, di semifinal adalah Spanyol/Portugal/AS/Belgia, dan mungkin Brasil/Meksiko/Inggris/Argentina di Final.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Pertandingan yang Mungkin Terjadi Tiket 4 Juli (12.00 siang CDT) Babak 16 Besar NRG Stadium, Houston Kanada vs Maroko Tiket 9 Juli (pukul 16.00 ET) Perempat Final Stadion Gillette, Foxborough Pertandingan ke-97: melawan Prancis atau Paraguay Tiket 14 Juli (pukul 14.00 CDT) Semifinal AT&T Stadium, Arlington Pertandingan ke-101: vs Spanyol/Portugal/AS/Belgia Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan ke-104: vs Pemenang Pertandingan ke-101 Tiket

Grup B - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Sudah Dimainkan Menang S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 Swiss 3 2 1 0 7 3 +4 7 Lulus 2 Kanada 3 1 1 1 8 3 +5 4 Memenuhi syarat 3 Bosnia dan Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4 Memenuhi syarat ke-4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1 Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Kanada

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Kanada: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Siapa saja yang masuk dalam skuad Kanada untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Kanada di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Maxime Crépeau Orlando City SC

Dayne St. Clair Inter Miami CF

Owen Goodman Crystal Palace Bek Alphonso Davies (kapten) Bayern Munich

Alistair Johnston Celtic

Moïse Bombito OGC Nice

Derek Cornelius Rangers / Marseille

Richie Laryea Toronto FC

Luc de Fougerolles F.C.V. Dender E.H. / Fulham

Alfie Jones Middlesbrough

Niko Sigur HNK Hajduk Split

Joel Waterman Chicago Fire FC Gelandang Stephen Eustáquio FC Porto

Ismaël Koné Olympique de Marseille / Sassuolo

Tajon Buchanan Villarreal CF

Jonathan Osorio Toronto FC

Mathieu Choinière Los Angeles FC

Ali Ahmed Norwich City F.C.

Nathan Saliba R.S.C. Anderlecht

Liam Millar Hull City A.F.C.

Jacob Shaffelburg Los Angeles FC / Toronto

Jayden Nelson Austin FC Penyerang Jonathan David Juventus FC

Cyle Larin Southampton F.C. / Mallorca

Tani Oluwaseyi Villarreal CF

Promise David Royale Union Saint-Gilloise

Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Kanada

Seragam Piala Dunia 2026 Kanada menghadirkan identitas, ambisi, dan desain yang menonjol

Nike telah menghadirkan tampilan khusus untuk negara tuan rumah bersama ini. Setelah melewatkan desain unik pada tahun 2022, kali ini, timnas pria Kanada (CanMNT) akan berlaga di Piala Dunia di kandang sendiri dengan identitas “Full Tilt” yang berani, memadukan warisan, inovasi, dan simbolisme nasional yang tak tertandingi.



Seragam kandang Kanada 2026 tetap setia pada tradisi namun mengangkatnya dengan desain modern yang mencolok. Kaos ini didominasi warna merah, dengan grafis daun maple dua warna yang mencolok di bagian depan, sebagai penghormatan jelas terhadap simbol paling ikonik negara tersebut.

Nike menempatkan daun maple sebagai fitur utama, yang melambangkan persatuan dan momentum ke depan, sementara detail performa yang halus terinspirasi dari pakaian luar ruangan khas Kanada. Garis pinggiran hitam dan elemen trim yang elegan menambah kontras, sementara konstruksi keseluruhannya menggunakan teknologi Aero-FIT terbaru dari Nike untuk meningkatkan sirkulasi udara dan kenyamanan di lapangan.

Hasilnya adalah seragam yang terasa klasik sekaligus tegas — dirancang untuk menonjol di kandang sendiri.

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