Perjalanan Kanada menuju Final Piala Dunia: Pertandingan babak 16 besar melawan Maroko, skenario grup, jadwal pertandingan, dan informasi lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 ini menjadi ajang yang bersejarah bagi Kanada, dan perjalanan mereka belum berakhir. Setelah meraih kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah di Piala Dunia—sebuah kemenangan telak 6-0 atas Qatar—serta lolos ke babak gugur turnamen untuk pertama kalinya, mereka kini bertekad untuk melaju sejauh mungkin.
Tim Kanada mungkin sempat tersandung dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Swiss, namun mereka tetap finis di posisi runner-up dan akan menghadapi Afrika Selatan di babak 32 besar di Los Angeles. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, kapten Stephen Eustáquio memimpin dari depan dan mencetak gol di masa injury time, membuat para penggemar Kanada bersorak gembira.
Meskipun Kanada tidak dijadwalkan bermain di kandang sendiri lagi selama turnamen ini, mereka dapat mengandalkan dukungan yang antusias di mana pun mereka bertanding. Selanjutnya, tim asuhan Jesse Marsch akan menghadapi Maroko di Houston pada Sabtu (4 Juli), dengan tiket ke perempat final sebagai taruhannya.
Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua kemungkinan jalur dan lawan yang menanti Kanada mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam upaya meraih kejayaan dunia.
Jadwal dan hasil pertandingan Kanada di Piala Dunia 2026
Tanggal
Pertandingan (waktu kick-off setempat)
Tempat
Skor Akhir / Tiket
Jumat, 12 Juni
Kanada vs Bosnia dan Herzegovina (15.00 EDT)
BMO Field, Toronto
1-1
Kamis, 18 Juni
Kanada vs Qatar (pukul 15.00 PDT)
BC Place, Vancouver
Kanada menang 6-0
Rabu, 24 Juni
Kanada vs Swiss (pukul 12.00 PDT)
AT&T Stadium, Arlington
Swiss menang 2-1
Minggu, 28 Juni
Afrika Selatan vs Kanada (12.00 PT)
Stadion SoFi, Inglewood
Kanada menang 1-0
Sabtu, 4 Juli
Kanada vs Maroko (12.00 siang CDT)
NRG Stadium, Houston
Perjalanan Kanada menuju Final Piala Dunia 2026
Karena Kanada finis sebagai runner-up di Grup B, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.
Setelah mengalahkan Afrika Selatan di Babak 32 Besar, Kanada kini akan menghadapi Maroko di Houston pada Babak 16 Besar. Tim Atlas Lions bertekad membuktikan bahwa lolos ke semifinal di Qatar bukanlah kebetulan belaka.
Setelah Babak 16 Besar, lawan mereka di perempat final adalah Prancis atau Paraguay, di semifinal adalah Spanyol/Portugal/AS/Belgia, dan mungkin Brasil/Meksiko/Inggris/Argentina di Final.
Tanggal (waktu kick-off setempat)
Babak
Tempat
Pertandingan yang Mungkin Terjadi
Tiket
4 Juli (12.00 siang CDT)
Babak 16 Besar
NRG Stadium, Houston
Kanada vs Maroko
9 Juli (pukul 16.00 ET)
Perempat Final
Stadion Gillette, Foxborough
Pertandingan ke-97: melawan Prancis atau Paraguay
14 Juli (pukul 14.00 CDT)
Semifinal
AT&T Stadium, Arlington
Pertandingan ke-101: vs Spanyol/Portugal/AS/Belgia
19 Juli (pukul 15.00 ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Pertandingan ke-104: vs Pemenang Pertandingan ke-101
Grup B - Klasemen Akhir
Peringkat
Tim
Sudah Dimainkan
Menang
S
K
Gol Masuk
GB
Selisih Gol
Poin
Status
1
Swiss
3
2
1
0
7
3
+4
7
Lulus
2
Kanada
3
1
1
1
8
3
+5
4
Memenuhi syarat
3
Bosnia dan Herzegovina
3
1
1
1
5
6
-1
4
Memenuhi syarat
ke-4
Qatar
3
0
1
2
2
10
-8
1
Tersingkir
Cara membeli tiket Piala Dunia Kanada
Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.
Tiket Piala Dunia Kanada: Berapa harganya?
FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.
Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.
Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:
Tanggal
Tahap / Kategori
Kisaran Harga Resmi
Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder
28 Juni - 3 Juli
Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi)
$225 – $540
$550 – $3.200 ($1.250)
28 Juni - 3 Juli
Babak 32 Besar (Lokasi Standar)
$225 – $540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 Juli – 7 Juli
Babak 16 Besar
$240 – $640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 Juli – 11 Juli
Perempat final
$450 – $1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 Juli – 15 Juli
Semifinal
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 Juli
Pertandingan perebutan tempat ketiga
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 Juli
Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
Siapa saja yang masuk dalam skuad Kanada untuk Piala Dunia 2026?
Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Kanada di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub Saat Ini
Penjaga Gawang
Maxime Crépeau
Orlando City SC
Dayne St. Clair
Inter Miami CF
Owen Goodman
Crystal Palace
Bek
Alphonso Davies (kapten)
Bayern Munich
Alistair Johnston
Celtic
Moïse Bombito
OGC Nice
Derek Cornelius
Rangers / Marseille
Richie Laryea
Toronto FC
Luc de Fougerolles
F.C.V. Dender E.H. / Fulham
Alfie Jones
Middlesbrough
Niko Sigur
HNK Hajduk Split
Joel Waterman
Chicago Fire FC
Gelandang
Stephen Eustáquio
FC Porto
Ismaël Koné
Olympique de Marseille / Sassuolo
Tajon Buchanan
Villarreal CF
Jonathan Osorio
Toronto FC
Mathieu Choinière
Los Angeles FC
Ali Ahmed
Norwich City F.C.
Nathan Saliba
R.S.C. Anderlecht
Liam Millar
Hull City A.F.C.
Jacob Shaffelburg
Los Angeles FC / Toronto
Jayden Nelson
Austin FC
Penyerang
Jonathan David
Juventus FC
Cyle Larin
Southampton F.C. / Mallorca
Tani Oluwaseyi
Villarreal CF
Promise David
Royale Union Saint-Gilloise
Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Kanada
Seragam Piala Dunia 2026 Kanada menghadirkan identitas, ambisi, dan desain yang menonjol
Nike telah menghadirkan tampilan khusus untuk negara tuan rumah bersama ini. Setelah melewatkan desain unik pada tahun 2022, kali ini, timnas pria Kanada (CanMNT) akan berlaga di Piala Dunia di kandang sendiri dengan identitas “Full Tilt” yang berani, memadukan warisan, inovasi, dan simbolisme nasional yang tak tertandingi.
Seragam kandang Kanada 2026 tetap setia pada tradisi namun mengangkatnya dengan desain modern yang mencolok. Kaos ini didominasi warna merah, dengan grafis daun maple dua warna yang mencolok di bagian depan, sebagai penghormatan jelas terhadap simbol paling ikonik negara tersebut.
Nike menempatkan daun maple sebagai fitur utama, yang melambangkan persatuan dan momentum ke depan, sementara detail performa yang halus terinspirasi dari pakaian luar ruangan khas Kanada. Garis pinggiran hitam dan elemen trim yang elegan menambah kontras, sementara konstruksi keseluruhannya menggunakan teknologi Aero-FIT terbaru dari Nike untuk meningkatkan sirkulasi udara dan kenyamanan di lapangan.
Hasilnya adalah seragam yang terasa klasik sekaligus tegas — dirancang untuk menonjol di kandang sendiri.
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