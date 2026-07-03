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Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Perjalanan Kanada menuju Final Piala Dunia: Pertandingan babak 16 besar melawan Maroko, skenario grup, jadwal pertandingan, dan informasi lainnya

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World Cup
Canada
A. Davies

Di mana tuan rumah bersama Piala Dunia akan bertanding dan siapa saja lawan yang mungkin mereka hadapi jika mereka berhasil melaju hingga final?

Piala Dunia FIFA 2026 ini menjadi ajang yang bersejarah bagi Kanada, dan perjalanan mereka belum berakhir. Setelah meraih kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah di Piala Dunia—sebuah kemenangan telak 6-0 atas Qatar—serta lolos ke babak gugur turnamen untuk pertama kalinya, mereka kini bertekad untuk melaju sejauh mungkin.

Tim Kanada mungkin sempat tersandung dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Swiss, namun mereka tetap finis di posisi runner-up dan akan menghadapi Afrika Selatan di babak 32 besar di Los Angeles. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, kapten Stephen Eustáquio memimpin dari depan dan mencetak gol di masa injury time, membuat para penggemar Kanada bersorak gembira.

Meskipun Kanada tidak dijadwalkan bermain di kandang sendiri lagi selama turnamen ini, mereka dapat mengandalkan dukungan yang antusias di mana pun mereka bertanding. Selanjutnya, tim asuhan Jesse Marsch akan menghadapi Maroko di Houston pada Sabtu (4 Juli), dengan tiket ke perempat final sebagai taruhannya.

Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua kemungkinan jalur dan lawan yang menanti Kanada mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam upaya meraih kejayaan dunia.

Jadwal dan hasil pertandingan Kanada di Piala Dunia 2026

Tanggal

Pertandingan (waktu kick-off setempat)

Tempat

Skor Akhir / Tiket

Jumat, 12 Juni

Kanada vs Bosnia dan Herzegovina (15.00 EDT)

BMO Field, Toronto

1-1

Kamis, 18 Juni

Kanada vs Qatar (pukul 15.00 PDT)

BC Place, Vancouver

Kanada menang 6-0

Rabu, 24 Juni

Kanada vs Swiss (pukul 12.00 PDT)

AT&T Stadium, Arlington

Swiss menang 2-1

Minggu, 28 Juni

Afrika Selatan vs Kanada (12.00 PT)

Stadion SoFi, Inglewood

Kanada menang 1-0

Sabtu, 4 Juli

Kanada vs Maroko (12.00 siang CDT)

NRG Stadium, Houston

Tiket

Perjalanan Kanada menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Kanada finis sebagai runner-up di Grup B, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah mengalahkan Afrika Selatan di Babak 32 Besar, Kanada kini akan menghadapi Maroko di Houston pada Babak 16 Besar. Tim Atlas Lions bertekad membuktikan bahwa lolos ke semifinal di Qatar bukanlah kebetulan belaka.

Setelah Babak 16 Besar, lawan mereka di perempat final adalah Prancis atau Paraguay, di semifinal adalah Spanyol/Portugal/AS/Belgia, dan mungkin Brasil/Meksiko/Inggris/Argentina di Final.

Tanggal (waktu kick-off setempat)

Babak

Tempat

Pertandingan yang Mungkin Terjadi

Tiket

4 Juli (12.00 siang CDT)

Babak 16 Besar

NRG Stadium, Houston

Kanada vs Maroko

Tiket

9 Juli (pukul 16.00 ET)

Perempat Final

Stadion Gillette, Foxborough

Pertandingan ke-97: melawan Prancis atau Paraguay

Tiket

14 Juli (pukul 14.00 CDT)

Semifinal

AT&T Stadium, Arlington

Pertandingan ke-101: vs Spanyol/Portugal/AS/Belgia

Tiket

19 Juli (pukul 15.00 ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

Pertandingan ke-104: vs Pemenang Pertandingan ke-101

Tiket

Grup B - Klasemen Akhir

Peringkat

Tim

Sudah Dimainkan

Menang

S

K

Gol Masuk

GB

Selisih Gol

Poin

Status

1

Swiss

3

2

1

0

7

3

+4

7

Lulus

2

Kanada

3

1

1

1

8

3

+5

4

Memenuhi syarat

3

Bosnia dan Herzegovina

3

1

1

1

5

6

-1

4

Memenuhi syarat

ke-4

Qatar

3

0

1

2

2

10

-8

1

Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Kanada

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Kanada: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Tahap / Kategori

Kisaran Harga Resmi

Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi)

$225 – $540

$550 – $3.200 ($1.250)

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi Standar)

$225 – $540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 Juli – 7 Juli

Babak 16 Besar

$240 – $640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 Juli – 11 Juli

Perempat final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Pertandingan perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Siapa saja yang masuk dalam skuad Kanada untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Kanada di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi

Pemain

Klub Saat Ini

Penjaga Gawang

Maxime Crépeau

Orlando City SC


Dayne St. Clair

Inter Miami CF


Owen Goodman

Crystal Palace

Bek

Alphonso Davies (kapten)

Bayern Munich


Alistair Johnston

Celtic


Moïse Bombito

OGC Nice


Derek Cornelius

Rangers / Marseille


Richie Laryea

Toronto FC


Luc de Fougerolles

F.C.V. Dender E.H. / Fulham


Alfie Jones

Middlesbrough


Niko Sigur

HNK Hajduk Split


Joel Waterman

Chicago Fire FC

Gelandang

Stephen Eustáquio

FC Porto


Ismaël Koné

Olympique de Marseille / Sassuolo


Tajon Buchanan

Villarreal CF


Jonathan Osorio

Toronto FC


Mathieu Choinière

Los Angeles FC


Ali Ahmed

Norwich City F.C.


Nathan Saliba

R.S.C. Anderlecht


Liam Millar

Hull City A.F.C.


Jacob Shaffelburg

Los Angeles FC / Toronto


Jayden Nelson

Austin FC

Penyerang

Jonathan David

Juventus FC


Cyle Larin

Southampton F.C. / Mallorca


Tani Oluwaseyi

Villarreal CF


Promise David

Royale Union Saint-Gilloise

Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Kanada

Seragam Piala Dunia 2026 Kanada menghadirkan identitas, ambisi, dan desain yang menonjol

Nike telah menghadirkan tampilan khusus untuk negara tuan rumah bersama ini. Setelah melewatkan desain unik pada tahun 2022, kali ini, timnas pria Kanada (CanMNT) akan berlaga di Piala Dunia di kandang sendiri dengan identitas “Full Tilt” yang berani, memadukan warisan, inovasi, dan simbolisme nasional yang tak tertandingi.

Seragam kandang Kanada 2026 tetap setia pada tradisi namun mengangkatnya dengan desain modern yang mencolok. Kaos ini didominasi warna merah, dengan grafis daun maple dua warna yang mencolok di bagian depan, sebagai penghormatan jelas terhadap simbol paling ikonik negara tersebut.

Nike menempatkan daun maple sebagai fitur utama, yang melambangkan persatuan dan momentum ke depan, sementara detail performa yang halus terinspirasi dari pakaian luar ruangan khas Kanada. Garis pinggiran hitam dan elemen trim yang elegan menambah kontras, sementara konstruksi keseluruhannya menggunakan teknologi Aero-FIT terbaru dari Nike untuk meningkatkan sirkulasi udara dan kenyamanan di lapangan.

Hasilnya adalah seragam yang terasa klasik sekaligus tegas — dirancang untuk menonjol di kandang sendiri.

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