Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia: Skenario babak gugur, jadwal pertandingan, Babak 16 Besar, dan informasi lainnya

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Inggris memiliki harapan besar bahwa “Three Lions” kesayangan mereka dapat melaju hingga akhir dan akhirnya berhasil meraih trofi emas yang berkilau itu, meskipun mereka telah harus menanggung penderitaan selama enam puluh tahun.
Para penggemar yang selalu optimis itu semakin bersemangat setelah penampilan gemilang Inggris dalam laga pembuka grup melawan Kroasia, dan meskipun mereka gagal tampil memukau saat menghadapi Ghana, impian mereka belum padam.
Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat final pada 2022, tetapi apakah mereka bisa melaju hingga akhir pada 2026? GOAL memiliki semua rute dan lawan potensial yang menanti "Three Lions" mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli.
Jadwal Pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026
Tanggal
Pertandingan (waktu kick-off lokal)
Tempat
Skor Akhir / Tiket
Rabu, 17 Juni
Inggris vs Kroasia (pukul 15.00 CDT)
AT&T Stadium, Dallas
Inggris menang 4-2
Selasa, 23 Juni
Inggris vs Ghana (pukul 4 sore ET)
Stadion Gillette, Foxborough
0-0
Sabtu, 27 Juni
Panama vs Inggris (pukul 5 sore ET)
Stadion MetLife, East Rutherford
Apa yang akan terjadi jika Inggris finis di peringkat pertama Grup L?
Berikut ini adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana Inggris akan bertanding jika mereka finis di puncak grup Piala Dunia FIFA 2026 dan kemudian melaju ke Final Piala Dunia.
Kemenangan atas Panama akan memastikan posisi pertama di grup, terlepas dari hasil pertandingan Ghana vs Kroasia.
Jika Inggris memang memenangkan grupnya, saat ini mereka kemungkinan besar akan menghadapi Ekuador atau CapeVerde di babak 16 besar, yang kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan pertandingan yang tampaknya sangat sulit melawan tuan rumah bersama turnamen ini, Meksiko, di Estadio Azteca.
Setelah itu, mereka berpotensi menghadapi Brasil di perempat final, Argentina atau Portugal di semifinal, dan Jerman/Spanyol/Prancis di final.
Tanggal (waktu lokal KO)
Babak
Tempat
Pertandingan yang Mungkin Terjadi
Tiket
1 Juli (12 siang ET)
Babak 32 Besar
Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)
Pertandingan ke-80: vs Peringkat ke-3 Grup E/H/I/J/K
5 Juli (pukul 6 sore CST)
Babak 16 Besar
Estadio Azteca (Kota Meksiko)
Pertandingan ke-92: vs Peringkat ke-3 Grup C/E/F/H/I
11 Juli (pukul 17.00 ET)
Perempat Final
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Pertandingan ke-99: vs Pemenang Pertandingan ke-91
15 Juli (pukul 15.00 ET)
Semifinal
Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)
Pertandingan ke-102: vs Pemenang Pertandingan ke-100
19 Juli (pukul 15.00 ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101
Apa yang terjadi jika Inggris finis di posisi ke-2 di Grup L?
Berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana Inggris akan bertanding jika mereka finis di posisi kedua di grup Piala Dunia FIFA 2026 dan kemudian lolos ke Final Piala Dunia.
Jika Inggris gagal mengalahkan Panama, dan Ghana atau Kroasia memenangkan pertandingan terakhir mereka di grup, maka skenario ini akan terjadi.
Jika Inggris finis di posisi kedua di grupnya, saat ini tampaknya mereka akan menghadapi Kolombia atau Portugal di babak 16 besar (yang akan dimulai pukul 12 malam waktu Inggris), dan kemudian kemungkinan akan menghadapi pertandingan yang tampaknya sangat berat melawan Spanyol di Dallas.
Setelah itu, mereka bisa saja menghadapi tuan rumah bersama turnamen ini, AS, di perempat final, Prancis atau Jerman di semifinal, dan Argentina atau Brasil di final. Jika Inggris memang mengikuti jalur ini, itu berarti mereka akan bermain di AT&T Stadium sebanyak tiga kali secara keseluruhan, termasuk saat mereka menghancurkan Kroasia dengan skor 4-2.
Tanggal (waktu kick-off setempat)
Babak
Tempat
Laga yang Mungkin Terjadi
Tiket
2 Juli (pukul 19.00 ET)
Babak 32 Besar
BMO Field (Toronto)
Pertandingan ke-83: vs Runner-up Grup K
6 Juli (pukul 14.00 CDT)
Babak 16 Besar
AT&T Stadium (Arlington)
Pertandingan ke-93: vs Juara Grup H vs Runner-up Grup J
10 Juli (pukul 12.00 PT)
Perempat Final
SoFi Stadium (Inglewood)
Pertandingan ke-98: vs Pemenang Pertandingan ke-94
14 Juli (pukul 14.00 CDT)
Semifinal
AT&T Stadium (Arlington)
Pertandingan ke-101: vs Pemenang Pertandingan ke-97
19 Juli (pukul 15.00 ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101
Apa yang akan terjadi jika Inggris finisdi peringkat ke-3 di Grup L?
Berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana dan kapan Inggris akan bertanding jika mereka finis di posisi ketiga di grup Piala Dunia FIFA 2026 dan kemudian lolos ke babak final Piala Dunia. Jika Inggris kalah dari Panama dan Kroasia mengalahkan Ghana, maka Inggris mungkin tergeser ke posisi ketiga di grup, tergantung selisih gol.
Jika Inggris finis di posisi ketiga di grupnya, saat ini mereka kemungkinan besar akan menghadapi Kolombia atau Portugal di Kansas City pada babak 16 besar, yang kemudian mungkin dilanjutkan dengan pertandingan melawan Swiss di Vancouver.
Setelah itu, mereka mungkin kembali ke Kansas City untuk menghadapi Argentina di perempat final. Brasil mungkin menanti di semifinal, dan Spanyol, Jerman, atau Prancis di final. Jika Inggris memang mengikuti jalur ini, hal ini bisa menjadi tontonan yang berat bagi pemirsa di Inggris, dengan waktu kick-off menurut BST pada pukul 02.00 dan 02.30 dini hari.
Tanggal (waktu lokal KO)
Babak
Tempat
Pertandingan yang Mungkin
Tiket
3 Juli (20.30 CDT)
Babak 32 Besar
Arrowhead Stadium (Kansas City)
Pertandingan ke-87: vs Pemenang Grup K
7 Juli (pukul 13.00 PDT)
Babak 16 Besar
BC Place (Vancouver)
Pertandingan ke-96: vs Pemenang Pertandingan ke-85
11 Juli (pukul 20.00 CDT)
Perempat Final
Arrowhead Stadium (Kansas City)
Pertandingan ke-100: vs Pemenang Pertandingan ke-95
15 Juli (pukul 15.00 ET)
Semifinal
Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)
Pertandingan ke-102: vs Pemenang Pertandingan ke-99
19 Juli (pukul 15.00 ET)
Final
Stadion MetLife (East Rutherford)
Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101
Klasemen Grup L
Peringkat
Tim
Telah Bermain
W
S
K
Gol Masuk
GB
Selisih Gol
Poin
Status
1
Inggris
2
1
1
0
4
2
2
4
Masih bersaing
2
Ghana
2
1
1
0
1
0
1
4
Masih bersaing
3
Kroasia
2
1
0
1
3
4
-1
3
Masih bersaing
ke-4
Panama
2
0
0
2
0
2
-2
0
Tersingkir
Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris
Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.
Tiket Piala Dunia Inggris: Berapa harganya?
FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.
Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:
Kategori
Babak Grup
Babak 32 Besar - Perempat Final
Semifinal & Final
Kategori 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Kategori 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Kategori 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Kategori 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Siapa saja yang masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026?
Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili Inggris di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub Saat Ini
Penjaga Gawang
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Bek
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Gelandang
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Penyerang
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (kapten)
Bayern Munich
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli