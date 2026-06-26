Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia: Skenario babak gugur, jadwal pertandingan, Babak 16 Besar, dan informasi lainnya

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Inggris memiliki harapan besar bahwa “Three Lions” kesayangan mereka dapat melaju hingga akhir dan akhirnya berhasil meraih trofi emas yang berkilau itu, meskipun mereka telah harus menanggung penderitaan selama enam puluh tahun.

Para penggemar yang selalu optimis itu semakin bersemangat setelah penampilan gemilang Inggris dalam laga pembuka grup melawan Kroasia, dan meskipun mereka gagal tampil memukau saat menghadapi Ghana, impian mereka belum padam.

Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat final pada 2022, tetapi apakah mereka bisa melaju hingga akhir pada 2026? GOAL memiliki semua rute dan lawan potensial yang menanti "Three Lions" mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Jadwal Pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off lokal) Tempat Skor Akhir / Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia (pukul 15.00 CDT) AT&T Stadium, Dallas Inggris menang 4-2 Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana (pukul 4 sore ET) Stadion Gillette, Foxborough 0-0 Sabtu, 27 Juni Panama vs Inggris (pukul 5 sore ET) Stadion MetLife, East Rutherford Tiket

Apa yang akan terjadi jika Inggris finis di peringkat pertama Grup L?

Berikut ini adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana Inggris akan bertanding jika mereka finis di puncak grup Piala Dunia FIFA 2026 dan kemudian melaju ke Final Piala Dunia.

Kemenangan atas Panama akan memastikan posisi pertama di grup, terlepas dari hasil pertandingan Ghana vs Kroasia.

Jika Inggris memang memenangkan grupnya, saat ini mereka kemungkinan besar akan menghadapi Ekuador atau CapeVerde di babak 16 besar, yang kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan pertandingan yang tampaknya sangat sulit melawan tuan rumah bersama turnamen ini, Meksiko, di Estadio Azteca.

Setelah itu, mereka berpotensi menghadapi Brasil di perempat final, Argentina atau Portugal di semifinal, dan Jerman/Spanyol/Prancis di final.

Tanggal (waktu lokal KO) Babak Tempat Pertandingan yang Mungkin Terjadi Tiket 1 Juli (12 siang ET) Babak 32 Besar Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Pertandingan ke-80: vs Peringkat ke-3 Grup E/H/I/J/K Tiket 5 Juli (pukul 6 sore CST) Babak 16 Besar Estadio Azteca (Kota Meksiko) Pertandingan ke-92: vs Peringkat ke-3 Grup C/E/F/H/I Tiket 11 Juli (pukul 17.00 ET) Perempat Final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Pertandingan ke-99: vs Pemenang Pertandingan ke-91 Tiket 15 Juli (pukul 15.00 ET) Semifinal Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Pertandingan ke-102: vs Pemenang Pertandingan ke-100 Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101 Tiket

Apa yang terjadi jika Inggris finis di posisi ke-2 di Grup L?

Berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana Inggris akan bertanding jika mereka finis di posisi kedua di grup Piala Dunia FIFA 2026 dan kemudian lolos ke Final Piala Dunia.

Jika Inggris gagal mengalahkan Panama, dan Ghana atau Kroasia memenangkan pertandingan terakhir mereka di grup, maka skenario ini akan terjadi.

Jika Inggris finis di posisi kedua di grupnya, saat ini tampaknya mereka akan menghadapi Kolombia atau Portugal di babak 16 besar (yang akan dimulai pukul 12 malam waktu Inggris), dan kemudian kemungkinan akan menghadapi pertandingan yang tampaknya sangat berat melawan Spanyol di Dallas.

Setelah itu, mereka bisa saja menghadapi tuan rumah bersama turnamen ini, AS, di perempat final, Prancis atau Jerman di semifinal, dan Argentina atau Brasil di final. Jika Inggris memang mengikuti jalur ini, itu berarti mereka akan bermain di AT&T Stadium sebanyak tiga kali secara keseluruhan, termasuk saat mereka menghancurkan Kroasia dengan skor 4-2.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Laga yang Mungkin Terjadi Tiket 2 Juli (pukul 19.00 ET) Babak 32 Besar BMO Field (Toronto) Pertandingan ke-83: vs Runner-up Grup K Tiket 6 Juli (pukul 14.00 CDT) Babak 16 Besar AT&T Stadium (Arlington) Pertandingan ke-93: vs Juara Grup H vs Runner-up Grup J Tiket 10 Juli (pukul 12.00 PT) Perempat Final SoFi Stadium (Inglewood) Pertandingan ke-98: vs Pemenang Pertandingan ke-94 Tiket 14 Juli (pukul 14.00 CDT) Semifinal AT&T Stadium (Arlington) Pertandingan ke-101: vs Pemenang Pertandingan ke-97 Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101 Tiket





Apa yang akan terjadi jika Inggris finis di peringkat ke-3 di Grup L?

Berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana dan kapan Inggris akan bertanding jika mereka finis di posisi ketiga di grup Piala Dunia FIFA 2026 dan kemudian lolos ke babak final Piala Dunia. Jika Inggris kalah dari Panama dan Kroasia mengalahkan Ghana, maka Inggris mungkin tergeser ke posisi ketiga di grup, tergantung selisih gol.

Jika Inggris finis di posisi ketiga di grupnya, saat ini mereka kemungkinan besar akan menghadapi Kolombia atau Portugal di Kansas City pada babak 16 besar, yang kemudian mungkin dilanjutkan dengan pertandingan melawan Swiss di Vancouver.

Setelah itu, mereka mungkin kembali ke Kansas City untuk menghadapi Argentina di perempat final. Brasil mungkin menanti di semifinal, dan Spanyol, Jerman, atau Prancis di final. Jika Inggris memang mengikuti jalur ini, hal ini bisa menjadi tontonan yang berat bagi pemirsa di Inggris, dengan waktu kick-off menurut BST pada pukul 02.00 dan 02.30 dini hari.

Tanggal (waktu lokal KO) Babak Tempat Pertandingan yang Mungkin Tiket 3 Juli (20.30 CDT) Babak 32 Besar Arrowhead Stadium (Kansas City) Pertandingan ke-87: vs Pemenang Grup K Tiket 7 Juli (pukul 13.00 PDT) Babak 16 Besar BC Place (Vancouver) Pertandingan ke-96: vs Pemenang Pertandingan ke-85 Tiket 11 Juli (pukul 20.00 CDT) Perempat Final Arrowhead Stadium (Kansas City) Pertandingan ke-100: vs Pemenang Pertandingan ke-95 Tiket 15 Juli (pukul 15.00 ET) Semifinal Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Pertandingan ke-102: vs Pemenang Pertandingan ke-99 Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final Stadion MetLife (East Rutherford) Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101 Tiket

Klasemen Grup L

Peringkat Tim Telah Bermain W S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 Inggris 2 1 1 0 4 2 2 4 Masih bersaing 2 Ghana 2 1 1 0 1 0 1 4 Masih bersaing 3 Kroasia 2 1 0 1 3 4 -1 3 Masih bersaing ke-4 Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0 Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Inggris: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030





Siapa saja yang masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili Inggris di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Bek Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Gelandang Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Penyerang Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (kapten) Bayern Munich

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



