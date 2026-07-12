Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para pendukung Inggris memiliki harapan besar bahwa tim mereka bisa melaju hingga akhir dan akhirnya berhasil meraih trofi emas yang berkilau itu, meskipun mereka telah harus menanggung penderitaan selama enam puluh tahun.
Setelah memuncaki grup mereka, berkat dua kemenangan atas Kroasia dan Panama serta hasil imbang melawan Ghana, The Three Lions berhasil menyingkirkan Republik Demokratik Kongo, tuan rumah bersama Meksiko di Stadion Azteca, dan Norwegia melalui perpanjangan waktu, selama babak gugur.
Kemenangan tersebut menandai pertemuan semifinal epik melawan rival abadi mereka, Argentina, pada Rabu (15 Juli).
Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat final pada 2022, tetapi apakah mereka bisa melaju hingga akhir pada 2026? Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket untuk pertandingan-pertandingan Inggris mendatang dan berapa harganya.
Hasil dan jadwal pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026
Tanggal
Pertandingan (waktu kick-off setempat)
Tempat
Skor Akhir / Tiket
Rabu, 17 Juni
Inggris vs Kroasia (15.00 CDT)
AT&T Stadium, Dallas
Inggris menang 4-2
Selasa, 23 Juni
Inggris vs Ghana (pukul 16.00 ET)
Stadion Gillette, Foxborough
0-0
Sabtu, 27 Juni
Panama vs Inggris (pukul 17.00 ET)
Stadion MetLife, East Rutherford
Inggris menang 2-0
Rabu, 1 Juli
Inggris vs Republik Demokratik Kongo (pukul 12.00 ET)
Stadion Mercedes-Benz, Atlanta
Inggris menang 2-1
Minggu, 5 Juli
Meksiko vs Inggris (pukul 6 sore CST)
Estadio Azteca, Kota Meksiko
Inggris menang 3-2
Sabtu, 10 Juli
Norwegia vs Inggris (pukul 17.00 ET)
Stadion Hard Rock, Miami Gardens
Inggris menang 2-1 (perpanjangan waktu)
Rabu, 15 Juli
Inggris vs Argentina (pukul 15.00 ET)
Stadion Mercedes-Benz, Atlanta
Perjalanan Inggris Menuju Final Piala Dunia 2026
Karena Inggris finis di puncak Grup L, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.
Setelah menang atas Norwegia di perempat final, Inggris kini bertolak ke Atlanta untuk menghadapi Argentina pada Rabu (15 Juli).
Kedua tim telah bertemu lima kali di Piala Dunia sebelumnya, sejak edisi 1962. Meskipun Inggris mengalami kekalahan yang tak terlupakan dari tim Amerika Selatan tersebut pada 1986 (gol 'Tangan Tuhan' Maradona) dan pada 1998 (kartu merah Beckham), The Three Lions tetap memegang keunggulan 3-2 dalam pertemuan-pertemuan kompetitif tersebut.
Jika berhasil, Inggris akan menghadapi Prancis atau Spanyol di Final.
Tanggal (waktu kick-off lokal)
Babak
Tempat
Pertandingan yang Mungkin Terjadi
Tiket
15 Juli (pukul 15.00 ET)
Semifinal
Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)
Inggris vs Argentina
19 Juli (pukul 15.00 ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Pertandingan ke-104: TBC vs Prancis atau Spanyol
Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru
Setelah mencetak gol kedelapannya di turnamen ini, saat Prancis bertanding melawan Maroko di perempat final, Kylian Mbappé kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi. Namun, pahlawan Inggris, Harry Kane dan Jude Bellingham, yang saat ini sama-sama mengoleksi enam gol, tetap bersaing untuk meraih gelar pencetak gol terbanyak di Amerika Utara.
Pemain (Tim)
Jumlah Gol
Pertandingan Berikutnya - Tiket
Lionel Messi (Argentina)
8
vs Inggris - Tiket
Kylian Mbappé (Prancis)
8
vs Spanyol - Tiket
Erling Haaland (Norwegia)
7
Tersingkir
Harry Kane (Inggris)
6
vs Argentina - Tiket
Jude Bellingham (Inggris)
6
vs Argentina - Tiket
Ousmane Dembele (Prancis)
5
vs Spanyol - Tiket
Vinícius Júnior (Brasil)
4
Tersingkir
Julián Quiñones (Meksiko)
4
Tersingkir
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Tersingkir
Mikel Oyarzabal (Spanyol)
4
vs Prancis - Tiket
Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris
Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.
Tiket Piala Dunia Inggris: Berapa harganya?
FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.
Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.
Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:
Tanggal
Babak / Kategori
Kisaran Harga Resmi
Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder
14 Juli – 15 Juli
Semifinal
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 Juli
Pertandingan perebutan tempat ketiga
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 Juli
Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
Grup L - Klasemen Akhir
Peringkat
Tim
Pertandingan
W
S
K
Gol Masuk
GB
Selisih Gol
Poin
Status
1
Inggris
3
2
1
0
6
2
+4
7
Memenuhi syarat
2
Kroasia
3
2
0
1
5
5
0
6
Lulus
3
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Lulus
ke-4
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Tersingkir
Siapa saja yang masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026?
Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Inggris di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub Saat Ini
Penjaga Gawang
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Bek
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Gelandang
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Penyerang
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (kapten)
Bayern Munich
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli