Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para pendukung Inggris memiliki harapan besar bahwa tim mereka bisa melaju hingga akhir dan akhirnya berhasil meraih trofi emas yang berkilau itu, meskipun mereka telah harus menanggung penderitaan selama enam puluh tahun.

Setelah memuncaki grup mereka, berkat dua kemenangan atas Kroasia dan Panama serta hasil imbang melawan Ghana, The Three Lions berhasil menyingkirkan Republik Demokratik Kongo, tuan rumah bersama Meksiko di Stadion Azteca, dan Norwegia melalui perpanjangan waktu, selama babak gugur.

Kemenangan tersebut menandai pertemuan semifinal epik melawan rival abadi mereka, Argentina, pada Rabu (15 Juli).

Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat final pada 2022, tetapi apakah mereka bisa melaju hingga akhir pada 2026? Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket untuk pertandingan-pertandingan Inggris mendatang dan berapa harganya.

Hasil dan jadwal pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia (15.00 CDT) AT&T Stadium, Dallas Inggris menang 4-2 Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana (pukul 16.00 ET) Stadion Gillette, Foxborough 0-0 Sabtu, 27 Juni Panama vs Inggris (pukul 17.00 ET) Stadion MetLife, East Rutherford Inggris menang 2-0 Rabu, 1 Juli Inggris vs Republik Demokratik Kongo (pukul 12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Inggris menang 2-1 Minggu, 5 Juli Meksiko vs Inggris (pukul 6 sore CST) Estadio Azteca, Kota Meksiko Inggris menang 3-2 Sabtu, 10 Juli Norwegia vs Inggris (pukul 17.00 ET) Stadion Hard Rock, Miami Gardens Inggris menang 2-1 (perpanjangan waktu) Rabu, 15 Juli Inggris vs Argentina (pukul 15.00 ET) Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket





Perjalanan Inggris Menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Inggris finis di puncak Grup L, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah menang atas Norwegia di perempat final, Inggris kini bertolak ke Atlanta untuk menghadapi Argentina pada Rabu (15 Juli).

Kedua tim telah bertemu lima kali di Piala Dunia sebelumnya, sejak edisi 1962. Meskipun Inggris mengalami kekalahan yang tak terlupakan dari tim Amerika Selatan tersebut pada 1986 (gol 'Tangan Tuhan' Maradona) dan pada 1998 (kartu merah Beckham), The Three Lions tetap memegang keunggulan 3-2 dalam pertemuan-pertemuan kompetitif tersebut.

Jika berhasil, Inggris akan menghadapi Prancis atau Spanyol di Final.

Tanggal (waktu kick-off lokal) Babak Tempat Pertandingan yang Mungkin Terjadi Tiket 15 Juli (pukul 15.00 ET) Semifinal Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Inggris vs Argentina Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan ke-104: TBC vs Prancis atau Spanyol Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Setelah mencetak gol kedelapannya di turnamen ini, saat Prancis bertanding melawan Maroko di perempat final, Kylian Mbappé kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi. Namun, pahlawan Inggris, Harry Kane dan Jude Bellingham, yang saat ini sama-sama mengoleksi enam gol, tetap bersaing untuk meraih gelar pencetak gol terbanyak di Amerika Utara.

Pemain (Tim) Jumlah Gol Pertandingan Berikutnya - Tiket Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inggris - Tiket Kylian Mbappé (Prancis) 8 vs Spanyol - Tiket Erling Haaland (Norwegia) 7 Tersingkir Harry Kane (Inggris) 6 vs Argentina - Tiket Jude Bellingham (Inggris) 6 vs Argentina - Tiket Ousmane Dembele (Prancis) 5 vs Spanyol - Tiket Vinícius Júnior (Brasil) 4 Tersingkir Julián Quiñones (Meksiko) 4 Tersingkir Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Tersingkir Mikel Oyarzabal (Spanyol) 4 vs Prancis - Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Inggris: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Grup L - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Pertandingan W S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 Inggris 3 2 1 0 6 2 +4 7 Memenuhi syarat 2 Kroasia 3 2 0 1 5 5 0 6 Lulus 3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Lulus ke-4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Tersingkir

Siapa saja yang masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Inggris di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Bek Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Gelandang Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Penyerang Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (kapten) Bayern Munich

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



