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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book England World Cup 2026 Tickets

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Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia: Semifinal melawan Argentina, informasi lokasi pertandingan, perebutan Sepatu Emas, dan lainnya

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England
H. Kane
J. Bellingham

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan Inggris beraksi di Piala Dunia, di mana mereka akan bertanding dan melawan siapa

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para pendukung Inggris memiliki harapan besar bahwa tim mereka bisa melaju hingga akhir dan akhirnya berhasil meraih trofi emas yang berkilau itu, meskipun mereka telah harus menanggung penderitaan selama enam puluh tahun.

Setelah memuncaki grup mereka, berkat dua kemenangan atas Kroasia dan Panama serta hasil imbang melawan Ghana, The Three Lions berhasil menyingkirkan Republik Demokratik Kongo, tuan rumah bersama Meksiko di Stadion Azteca, dan Norwegia melalui perpanjangan waktu, selama babak gugur.

Kemenangan tersebut menandai pertemuan semifinal epik melawan rival abadi mereka, Argentina, pada Rabu (15 Juli).

Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat final pada 2022, tetapi apakah mereka bisa melaju hingga akhir pada 2026? Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket untuk pertandingan-pertandingan Inggris mendatang dan berapa harganya.

Hasil dan jadwal pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026

Tanggal

Pertandingan (waktu kick-off setempat)

Tempat

Skor Akhir / Tiket

Rabu, 17 Juni

Inggris vs Kroasia (15.00 CDT)

AT&T Stadium, Dallas

Inggris menang 4-2

Selasa, 23 Juni

Inggris vs Ghana (pukul 16.00 ET)

Stadion Gillette, Foxborough

0-0

Sabtu, 27 Juni

Panama vs Inggris (pukul 17.00 ET)

Stadion MetLife, East Rutherford

Inggris menang 2-0

Rabu, 1 Juli

Inggris vs Republik Demokratik Kongo (pukul 12.00 ET)

Stadion Mercedes-Benz, Atlanta

Inggris menang 2-1

Minggu, 5 Juli

Meksiko vs Inggris (pukul 6 sore CST)

Estadio Azteca, Kota Meksiko

Inggris menang 3-2

Sabtu, 10 Juli

Norwegia vs Inggris (pukul 17.00 ET)

Stadion Hard Rock, Miami Gardens

Inggris menang 2-1 (perpanjangan waktu)

Rabu, 15 Juli

Inggris vs Argentina (pukul 15.00 ET)

Stadion Mercedes-Benz, Atlanta

Tiket


Perjalanan Inggris Menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Inggris finis di puncak Grup L, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah menang atas Norwegia di perempat final, Inggris kini bertolak ke Atlanta untuk menghadapi Argentina pada Rabu (15 Juli).

Kedua tim telah bertemu lima kali di Piala Dunia sebelumnya, sejak edisi 1962. Meskipun Inggris mengalami kekalahan yang tak terlupakan dari tim Amerika Selatan tersebut pada 1986 (gol 'Tangan Tuhan' Maradona) dan pada 1998 (kartu merah Beckham), The Three Lions tetap memegang keunggulan 3-2 dalam pertemuan-pertemuan kompetitif tersebut.

Jika berhasil, Inggris akan menghadapi Prancis atau Spanyol di Final.

Tanggal (waktu kick-off lokal)

Babak

Tempat

Pertandingan yang Mungkin Terjadi

Tiket

15 Juli (pukul 15.00 ET)

Semifinal

Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)

Inggris vs Argentina

Tiket

19 Juli (pukul 15.00 ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

Pertandingan ke-104: TBC vs Prancis atau Spanyol

Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Setelah mencetak gol kedelapannya di turnamen ini, saat Prancis bertanding melawan Maroko di perempat final, Kylian Mbappé kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi. Namun, pahlawan Inggris, Harry Kane dan Jude Bellingham, yang saat ini sama-sama mengoleksi enam gol, tetap bersaing untuk meraih gelar pencetak gol terbanyak di Amerika Utara.

Pemain (Tim)

Jumlah Gol

Pertandingan Berikutnya - Tiket

Lionel Messi (Argentina)

8

vs Inggris - Tiket

Kylian Mbappé (Prancis)

8

vs Spanyol - Tiket

Erling Haaland (Norwegia)

7

Tersingkir

Harry Kane (Inggris)

6

vs Argentina - Tiket

Jude Bellingham (Inggris)

6

vs Argentina - Tiket

Ousmane Dembele (Prancis)

5

vs Spanyol - Tiket

Vinícius Júnior (Brasil)

4

Tersingkir

Julián Quiñones (Meksiko)

4

Tersingkir

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Tersingkir

Mikel Oyarzabal (Spanyol)

4

vs Prancis - Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Inggris: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Babak / Kategori

Kisaran Harga Resmi

Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Pertandingan perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Grup L - Klasemen Akhir

Peringkat

Tim

Pertandingan

W

S

K

Gol Masuk

GB

Selisih Gol

Poin

Status

1

Inggris

3

2

1

0

6

2

+4

7

Memenuhi syarat

2

Kroasia

3

2

0

1

5

5

0

6

Lulus

3

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Lulus

ke-4

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Tersingkir

Siapa saja yang masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Inggris di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi

Pemain

Klub Saat Ini

Penjaga Gawang

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Bek

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Gelandang

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Penyerang

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (kapten)

Bayern Munich


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli


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