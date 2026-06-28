Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia: Pertandingan babak 32 besar yang telah dipastikan, skenario grup, jadwal pertandingan, dan informasi lainnya

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Inggris memiliki harapan besar bahwa tim mereka bisa melaju hingga akhir dan akhirnya berhasil meraih trofi emas yang berkilau, meskipun mereka telah harus menanggung kekecewaan selama enam puluh tahun.
Para penggemar yang selalu optimis itu semakin bersemangat setelah penampilan gemilang Inggris dalam laga pembuka turnamen melawan Kroasia. Meskipun The Three Lions gagal tampil memukau dalam pertandingan berikutnya melawan Ghana dan Panama, mereka berhasil menyelesaikan tugasnya dan finis di puncak grup, sehingga akan bertanding melawan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar.
Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat final pada 2022, tetapi apakah mereka bisa melaju hingga akhir pada 2026? Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda jalur yang menanti pasukan Thomas Tuchel, mulai dari sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta lawan-lawan yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan mereka menuju kejayaan.
Hasil dan jadwal pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026
Tanggal
Pertandingan (waktu kick-off lokal)
Tempat
Skor Akhir / Tiket
Rabu, 17 Juni
Inggris vs Kroasia (15.00 CDT)
AT&T Stadium, Dallas
Inggris menang 4-2
Selasa, 23 Juni
Inggris vs Ghana (pukul 4 sore ET)
Stadion Gillette, Foxborough
0-0
Sabtu, 27 Juni
Panama vs Inggris (pukul 5 sore ET)
Stadion MetLife, East Rutherford
Inggris menang 2-0
Rabu, 1 Juli
Inggris vs Republik Demokratik Kongo (pukul 12.00 ET)
Stadion Mercedes-Benz, Atlanta
Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia 2026
Karena Inggris finis di puncak Grup L, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.
Jika Inggris mengalahkan Republik Demokratik Kongo pada hari Rabu, maka pertandingan yang tampaknya akan sangat sulit melawan tuan rumah bersama turnamen ini, Meksiko, mungkin menanti di Estadio Azteca pada babak 16 besar. El Tri hanya kalah dua kali dalam pertandingan internasional kompetitif di stadion ikonik tersebut sejak dibuka pada tahun 1966.
Setelah itu, lawan mereka di perempat final bisa jadi Brasil, di semifinal bisa jadi Argentina atau Kolombia, dan di final bisa jadi Spanyol/Prancis/Portugal.
Tanggal (waktu kick-off lokal)
Babak
Tempat
Pertandingan yang Mungkin Terjadi
Tiket
1 Juli (12 siang ET)
Babak 32 Besar
Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)
Inggris vs Republik Demokratik Kongo
5 Juli (pukul 6 sore CST)
Babak 16 Besar
Estadio Azteca (Kota Meksiko)
Pertandingan ke-92: vs Meksiko atau Ekuador
11 Juli (pukul 17.00 ET)
Perempat Final
Stadion Hard Rock (Miami Gardens)
Pertandingan ke-99: vs Pemenang Pertandingan ke-91
15 Juli (pukul 15.00 ET)
Semifinal
Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)
Pertandingan ke-102: vs Pemenang Pertandingan ke-100
19 Juli (pukul 15.00 ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101
Grup L - Klasemen Akhir
Peringkat
Tim
Sudah Dimainkan
M
S
K
Gol Masuk
GB
Selisih Gol
Poin
Status
1
Inggris
3
2
1
0
6
2
+4
7
Memenuhi syarat
2
Kroasia
3
2
0
1
5
5
0
6
Lulus
3
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Lulus
ke-4
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Tersingkir
Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris
Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.
Tiket Piala Dunia Inggris: Berapa harganya?
FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.
Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:
Kategori
Babak Grup
Babak 32 Besar - Perempat Final
Semifinal & Final
Kategori 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Kategori 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Kategori 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Kategori 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Siapa saja yang masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026?
Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Inggris di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub Saat Ini
Penjaga Gawang
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Bek
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Gelandang
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Penyerang
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (kapten)
Bayern Munich
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli