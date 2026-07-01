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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia: Laga babak 16 besar melawan Meksiko, skenario grup, jadwal pertandingan, dan lainnya

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H. Kane
J. Bellingham

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan Inggris beraksi di Piala Dunia, di mana mereka akan bertanding dan melawan siapa

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Inggris memiliki harapan besar bahwa tim mereka bisa melaju hingga akhir dan akhirnya berhasil meraih trofi emas yang berkilau itu, meskipun mereka telah harus menanggung penderitaan selama enam puluh tahun.

Setelah memuncaki grup mereka, berkat dua kemenangan atas Kroasia dan Panama serta hasil imbang melawan Ghana, The Three Lions menyingkirkan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, berkat aksi heroik Harry Kane yang mencetak gol di menit-menit akhir di Atlanta.

Kemenangan tersebut menandai pertemuan epik di babak 16 besar melawan tuan rumah bersama turnamen ini, Meksiko, di Estadio Azteca pada hari Minggu (5 Juli).

Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat final pada 2022, tetapi bisakah mereka melaju hingga akhir pada 2026? Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda jalur yang menanti pasukan Thomas Tuchel, mulai dari sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta lawan-lawan yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan mereka menuju kejayaan.

Hasil dan jadwal pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026

Tanggal

Pertandingan (waktu kick-off setempat)

Tempat

Skor Akhir / Tiket

Rabu, 17 Juni

Inggris vs Kroasia (15.00 CDT)

AT&T Stadium, Dallas

Inggris menang 4-2

Selasa, 23 Juni

Inggris vs Ghana (pukul 4 sore ET)

Stadion Gillette, Foxborough

0-0

Sabtu, 27 Juni

Panama vs Inggris (pukul 5 sore ET)

Stadion MetLife, East Rutherford

Inggris menang 2-0

Rabu, 1 Juli

Inggris vs Republik Demokratik Kongo (pukul 12.00 ET)

Stadion Mercedes-Benz, Atlanta

Inggris menang 2-1

Minggu, 5 Juli

Meksiko vs Inggris (pukul 6 sore CST)

Estadio Azteca (Kota Meksiko)

Tiket

Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Inggris finis di puncak Grup L, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah kemenangan mereka di Babak 32 Besar atas Republik Demokratik Kongo, Inggris kini akan menghadapi ujian yang tampaknya sangat berat melawan tuan rumah bersama turnamen ini, Meksiko, di Babak 16 Besar. El Tri hanya kalah dua kali dalam pertandingan internasional kompetitif di Estadio Azteca yang ikonik, sejak stadion tersebut dibuka pada tahun 1966.

Setelah itu, lawan mereka di perempat final bisa jadi Brasil, di semifinal bisa jadi Argentina atau Kolombia, dan di final bisa jadi Spanyol, Prancis, atau Portugal.

Tanggal (waktu kick-off setempat)

Babak

Tempat

Jadwal Kemungkinan

Tiket

5 Juli (pukul 18.00 CST)

Babak 16 Besar

Estadio Azteca (Kota Meksiko)

Inggris vs Meksiko

Tiket

11 Juli (pukul 17.00 ET)

Perempat Final

Stadion Hard Rock (Miami Gardens)

Pertandingan ke-99: vs Pemenang Pertandingan ke-91

Tiket

15 Juli (pukul 15.00 ET)

Semifinal

Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)

Pertandingan ke-102: vs Pemenang Pertandingan ke-100

Tiket

19 Juli (pukul 15.00 ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101

Tiket

Grup L - Klasemen Akhir

Peringkat

Tim

Sudah Dimainkan

M

S

K

Gol Masuk

GB

Selisih Gol

Poin

Status

1

Inggris

3

2

1

0

6

2

+4

7

Memenuhi syarat

2

Kroasia

3

2

0

1

5

5

0

6

Lulus

3

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Lulus

ke-4

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Inggris: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori

Babak Grup

Babak 32 Besar - Perempat Final

Semifinal & Final

Kategori 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Kategori 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Kategori 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Kategori 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Siapa saja yang masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Inggris di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi

Pemain

Klub Saat Ini

Penjaga Gawang

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Bek

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Gelandang

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Penyerang

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (kapten)

Bayern Munich


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli