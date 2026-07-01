Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Inggris memiliki harapan besar bahwa tim mereka bisa melaju hingga akhir dan akhirnya berhasil meraih trofi emas yang berkilau itu, meskipun mereka telah harus menanggung penderitaan selama enam puluh tahun.

Setelah memuncaki grup mereka, berkat dua kemenangan atas Kroasia dan Panama serta hasil imbang melawan Ghana, The Three Lions menyingkirkan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, berkat aksi heroik Harry Kane yang mencetak gol di menit-menit akhir di Atlanta.

Kemenangan tersebut menandai pertemuan epik di babak 16 besar melawan tuan rumah bersama turnamen ini, Meksiko, di Estadio Azteca pada hari Minggu (5 Juli).

Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat final pada 2022, tetapi bisakah mereka melaju hingga akhir pada 2026? Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda jalur yang menanti pasukan Thomas Tuchel, mulai dari sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta lawan-lawan yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan mereka menuju kejayaan.

Hasil dan jadwal pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia (15.00 CDT) AT&T Stadium, Dallas Inggris menang 4-2 Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana (pukul 4 sore ET) Stadion Gillette, Foxborough 0-0 Sabtu, 27 Juni Panama vs Inggris (pukul 5 sore ET) Stadion MetLife, East Rutherford Inggris menang 2-0 Rabu, 1 Juli Inggris vs Republik Demokratik Kongo (pukul 12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Inggris menang 2-1 Minggu, 5 Juli Meksiko vs Inggris (pukul 6 sore CST) Estadio Azteca (Kota Meksiko) Tiket

Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Inggris finis di puncak Grup L, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah kemenangan mereka di Babak 32 Besar atas Republik Demokratik Kongo, Inggris kini akan menghadapi ujian yang tampaknya sangat berat melawan tuan rumah bersama turnamen ini, Meksiko, di Babak 16 Besar. El Tri hanya kalah dua kali dalam pertandingan internasional kompetitif di Estadio Azteca yang ikonik, sejak stadion tersebut dibuka pada tahun 1966.

Setelah itu, lawan mereka di perempat final bisa jadi Brasil, di semifinal bisa jadi Argentina atau Kolombia, dan di final bisa jadi Spanyol, Prancis, atau Portugal.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Jadwal Kemungkinan Tiket 5 Juli (pukul 18.00 CST) Babak 16 Besar Estadio Azteca (Kota Meksiko) Inggris vs Meksiko Tiket 11 Juli (pukul 17.00 ET) Perempat Final Stadion Hard Rock (Miami Gardens) Pertandingan ke-99: vs Pemenang Pertandingan ke-91 Tiket 15 Juli (pukul 15.00 ET) Semifinal Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Pertandingan ke-102: vs Pemenang Pertandingan ke-100 Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101 Tiket

Grup L - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Sudah Dimainkan M S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 Inggris 3 2 1 0 6 2 +4 7 Memenuhi syarat 2 Kroasia 3 2 0 1 5 5 0 6 Lulus 3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Lulus ke-4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Inggris: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Siapa saja yang masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Inggris di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Bek Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Gelandang Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Penyerang Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (kapten) Bayern Munich

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



