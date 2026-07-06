Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia: Babak Perempat Final melawan Norwegia, skenario grup, jadwal pertandingan, dan informasi lainnya

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Inggris memiliki harapan besar bahwa tim mereka bisa melaju hingga akhir dan akhirnya berhasil meraih trofi emas yang berkilauan itu, meskipun mereka telah harus menanggung kekecewaan selama enam puluh tahun.

Setelah memuncaki grup mereka, berkat dua kemenangan atas Kroasia dan Panama serta hasil imbang melawan Ghana, The Three Lions menyingkirkan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, lalu mengalahkan tuan rumah bersama Meksiko di Estadio Azteca yang ikonik.

Kemenangan tersebut menandai pertemuan perempat final sesama tim Eropa melawan Norwegia asuhan Erling Haaland di Miami pada Sabtu (11 Juli).

Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat final pada 2022, tetapi apakah mereka bisa melaju hingga akhir pada 2026? Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda jalur yang menanti pasukan Thomas Tuchel, mulai dari sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta lawan-lawan yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan mereka menuju kejayaan.

Hasil dan jadwal pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia (15.00 CDT) AT&T Stadium, Dallas Inggris menang 4-2 Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana (pukul 16.00 ET) Stadion Gillette, Foxborough 0-0 Sabtu, 27 Juni Panama vs Inggris (pukul 17.00 ET) Stadion MetLife, East Rutherford Inggris menang 2-0 Rabu, 1 Juli Inggris vs Republik Demokratik Kongo (pukul 12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Inggris menang 2-1 Minggu, 5 Juli Meksiko vs Inggris (pukul 6 sore CST) Estadio Azteca, Kota Meksiko Inggris menang 3-2 Sabtu, 10 Juli Norwegia vs Inggris (pukul 17.00 ET) Stadion Hard Rock, Miami Gardens Tiket

Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Inggris finis di puncak Grup L, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah kemenangan epik mereka di babak 16 besar atas Meksiko di Estadio Azteca, Inggris kini bertolak ke utara menuju Miami untuk menghadapi Norwegia di perempat final. Kedua tim belum pernah bertemu sejak pertandingan persahabatan di Wembley pada 2014, yang dimenangkan Inggris dengan skor 1-0 berkat tendangan penalti Wayne Rooney.

Jika berhasil, Inggris akan menghadapi Argentina/Mesir/Swiss/Kolombia di semifinal dan mungkin Spanyol/Prancis/Portugal di Final.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Jadwal Kemungkinan Tiket 11 Juli (17.00 ET) Perempat Final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Inggris vs Norwegia Tiket 15 Juli (pukul 15.00 ET) Semifinal Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Pertandingan ke-102: vs Argentina/Mesir/Swiss/Kolombia Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final Stadion MetLife (East Rutherford) Pertandingan ke-104: vs Pemenang Pertandingan ke-101 Tiket

Grup L - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Sudah Dimainkan M S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 Inggris 3 2 1 0 6 2 +4 7 Memenuhi syarat 2 Kroasia 3 2 0 1 5 5 0 6 Lulus 3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Lulus ke-4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Inggris: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Siapa saja yang masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah 26 pemain resmi yang mewakili Inggris di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Bek Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Gelandang Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Penyerang Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (kapten) Bayern Munich

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



