Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia: Babak Perempat Final melawan Norwegia, skenario grup, jadwal pertandingan, dan informasi lainnya

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, para penggemar Inggris memiliki harapan besar bahwa tim mereka bisa melaju hingga akhir dan akhirnya berhasil meraih trofi emas yang berkilauan itu, meskipun mereka telah harus menanggung kekecewaan selama enam puluh tahun.
Setelah memuncaki grup mereka, berkat dua kemenangan atas Kroasia dan Panama serta hasil imbang melawan Ghana, The Three Lions menyingkirkan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, lalu mengalahkan tuan rumah bersama Meksiko di Estadio Azteca yang ikonik.
Kemenangan tersebut menandai pertemuan perempat final sesama tim Eropa melawan Norwegia asuhan Erling Haaland di Miami pada Sabtu (11 Juli).
Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat final pada 2022, tetapi apakah mereka bisa melaju hingga akhir pada 2026? Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda jalur yang menanti pasukan Thomas Tuchel, mulai dari sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta lawan-lawan yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan mereka menuju kejayaan.
Hasil dan jadwal pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026
Tanggal
Pertandingan (waktu kick-off setempat)
Tempat
Skor Akhir / Tiket
Rabu, 17 Juni
Inggris vs Kroasia (15.00 CDT)
AT&T Stadium, Dallas
Inggris menang 4-2
Selasa, 23 Juni
Inggris vs Ghana (pukul 16.00 ET)
Stadion Gillette, Foxborough
0-0
Sabtu, 27 Juni
Panama vs Inggris (pukul 17.00 ET)
Stadion MetLife, East Rutherford
Inggris menang 2-0
Rabu, 1 Juli
Inggris vs Republik Demokratik Kongo (pukul 12.00 ET)
Stadion Mercedes-Benz, Atlanta
Inggris menang 2-1
Minggu, 5 Juli
Meksiko vs Inggris (pukul 6 sore CST)
Estadio Azteca, Kota Meksiko
Inggris menang 3-2
Sabtu, 10 Juli
Norwegia vs Inggris (pukul 17.00 ET)
Stadion Hard Rock, Miami Gardens
Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia 2026
Karena Inggris finis di puncak Grup L, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.
Setelah kemenangan epik mereka di babak 16 besar atas Meksiko di Estadio Azteca, Inggris kini bertolak ke utara menuju Miami untuk menghadapi Norwegia di perempat final. Kedua tim belum pernah bertemu sejak pertandingan persahabatan di Wembley pada 2014, yang dimenangkan Inggris dengan skor 1-0 berkat tendangan penalti Wayne Rooney.
Jika berhasil, Inggris akan menghadapi Argentina/Mesir/Swiss/Kolombia di semifinal dan mungkin Spanyol/Prancis/Portugal di Final.
Tanggal (waktu kick-off setempat)
Babak
Tempat
Jadwal Kemungkinan
Tiket
11 Juli (17.00 ET)
Perempat Final
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Inggris vs Norwegia
15 Juli (pukul 15.00 ET)
Semifinal
Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)
Pertandingan ke-102: vs Argentina/Mesir/Swiss/Kolombia
19 Juli (pukul 15.00 ET)
Final
Stadion MetLife (East Rutherford)
Pertandingan ke-104: vs Pemenang Pertandingan ke-101
Grup L - Klasemen Akhir
Peringkat
Tim
Sudah Dimainkan
M
S
K
Gol Masuk
GB
Selisih Gol
Poin
Status
1
Inggris
3
2
1
0
6
2
+4
7
Memenuhi syarat
2
Kroasia
3
2
0
1
5
5
0
6
Lulus
3
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Lulus
ke-4
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Tersingkir
Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris
Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.
Tiket Piala Dunia Inggris: Berapa harganya?
FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.
Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:
Kategori
Babak Grup
Babak 32 Besar - Perempat Final
Semifinal & Final
Kategori 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Kategori 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Kategori 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Kategori 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Siapa saja yang masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026?
Berikut adalah 26 pemain resmi yang mewakili Inggris di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub Saat Ini
Penjaga Gawang
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Bek
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Gelandang
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Penyerang
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (kapten)
Bayern Munich
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli